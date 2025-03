Un Géant Brutaliste Abandonné depuis des Décennies Revient à la Vie pour 102K €

La résidence brutaliste datant de 1971 dans le district de Cumiana, au sud-ouest de Turin, Italie, a été récemment ravivée par Roberto Mazzilli et son partenaire, Fabian Nagel, pour la somme de 102 000 euros. Cette incroyable transformation a suscité l’admiration de nombreux, mais cette demeure n’a pas toujours eu l’éclat qu’elle possède aujourd’hui.

Une Transformation Étonnante

Roberto Mazzilli se souvient avec émotion de l’état dans lequel se trouvait la résidence lorsqu’ils l’ont acquise en 2019. « C’était complètement abandonné, totalement impossible d’imaginer la vie ici au début, » raconte-t-il. Conçue par l’architecte italien Carlo Graffi pour l’homme d’affaires Riccardo Gontero, la maison se distinguait par ses angles vifs et ses niveaux en porte-à-faux en béton armé, un choix audacieux de Gontero, propriétaire d’une usine de béton. Cependant, cette résidence a toujours été une curiosité dans cette région de l’Italie. Après le décès de Gontero, la maison est restée inoccupée pendant 16 ans, laissée à l’abandon.

Un Projet de Restauration Audacieux

Le couple a entrepris un projet de restauration audacieux pour redonner vie à cette icône brutaliste. Avec une vision claire et un amour pour l’architecture, ils ont investi du temps, de l’énergie et des ressources pour restaurer cette maison unique en son genre. La résidence a retrouvé son éclat d’antan, avec une touche moderne qui la rend encore plus impressionnante qu’auparavant.

Les défis rencontrés sur ce chemin étaient nombreux, mais Roberto et Fabian ont surmonté chaque obstacle avec détermination. Leur passion pour l’histoire de la maison et leur désir de préserver son héritage ont guidé chaque décision qu’ils ont prise. Leur travail acharné et leur engagement envers ce projet se reflètent dans chaque détail de la demeure restaurée.

Un Nouveau Chapitre pour une Icône Architecturale

Aujourd’hui, la résidence brutaliste est une véritable œuvre d’art vivante, un témoignage de la vision et du dévouement de Roberto Mazzilli et Fabian Nagel. Leur histoire inspirante montre que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec persévérance et passion. Cette maison unique en son genre est désormais prête à accueillir une nouvelle génération de résidents, prêts à apprécier son histoire et sa beauté intemporelle.

La transformation de cette maison brutaliste abandonnée en un lieu de vie magnifique et inspirant est un exemple remarquable de ce qui peut être accompli avec de la créativité, du travail acharné et de la détermination. Roberto et Fabian ont donné une nouvelle vie à un trésor architectural, offrant une perspective unique sur l’histoire et l’avenir de l’architecture brutaliste en Italie.