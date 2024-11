Salut! Bon mardi. J’ai pensé que ce serait sympa de commencer cette nouvelle semaine avec une transformation lumineuse, joyeuse et inspirante de notre cher ami, Hilton Carter. Entrez, voulez-vous? (Enlevez votre manteau. On va rattraper le retard.) Vous connaissez peut-être Hilton pour ses séries de livres à succès, ses incroyables Plant Rants, ou sa fabuleuse collection Target… mais aujourd’hui, nous sommes à l’intérieur de son grenier récemment rénové. C’est une explosion d’énergie positive et de lumière joyeuse dont nous pourrions tous avoir besoin ces sombres nuits d’automne – vous allez adorer.

Permettez-moi de vous mettre à jour : avec l’arrivée d’une deuxième fille, Hilton avait besoin de créer un espace pour une chambre d’amis utilisable. « Avant cela, le troisième étage était principalement utilisé pour le stockage et mon Peloton, » dit-il. « Il n’était pas isolé et bien sûr était la pièce la plus chaude de la maison. Idéal pour s’entraîner, mais pas pour accueillir des invités. Deux des lucarnes étaient utilisées pour le stockage et l’autre pour le chauffage. »

Hilton devait rendre la chambre prête pour les invités le plus rapidement possible – « principalement [pour] les beaux-parents qui viennent aider avec les enfants pour le moment », dit-il – et a entrepris quelques transformations clés. Il a remplacé le plâtre qui tombait par un nouveau placo; il a enlevé la moquette et a isolé le sol; il a mis à jour le chauffage; il a choisi d’ouvrir le plafond pour donner à la pièce plus de hauteur (un choix si sage!); il a enlevé une lucarne; et il a aménagé l’espace pour deux nouvelles verrières. « Je ne peux pas vivre sans plantes, donc pour m’assurer que toutes les plantes apportées dans cette pièce puissent vivre leur meilleure vie, j’ai dû ajouter plus de lumière du jour. Nous avons donc ajouté deux verrières et laissé entrer le ciel! »

« Pour moi, c’était excitant de voir le toit se faire ouvrir et de voir la lumière tomber dans la pièce. Et ensuite : l’inspiration de design. « La moquette recouvrant le sol devait partir et comme on pouvait s’y attendre, il y avait un joli parquet en dessous », dit Hilton. « Mais cela aurait pris beaucoup de travail pour les restaurer pour qu’ils aient l’air aussi beaux que les sols et le reste de la maison. » Il s’est tourné vers une amie de confiance, Leanne Ford, qui « m’a convaincu de les peindre en blanc…comme, blanc Leanne Ford…comme, BLANC BLANC », dit Hilton. « Et comme elle le fait, TOUT EN BLANC. »

Il a complété le look monotone en transformant ses poutres nouvellement révélées en élément de design. « Je savais qu’il y aurait des poutres là-bas, mais il n’était pas clair s’il serait bon de les laisser exposées », dit Hilton. « Je suis très content que nous l’ayons fait – cela aide vraiment l’aspect et le ressenti de la pièce. »

« L’objectif était de rendre la chambre d’amis lumineuse et accueillante », continue Hilton. « Cela semblait être un espace si sombre et l’ajout de verrières a rempli la pièce de lumière naturelle. Maintenant qu’elles sont installées, la pièce est juste pleine de joie. »

Nous ne sommes pas non plus étrangers aux verrières ici – nous sommes fidèles à Velux, les ayant installées dans plus de projets que je ne peux compter! – donc j’étais heureux de voir que Hilton a opté pour le même produit de haute qualité que nous aimons. (PS. Si vous avez manqué, je vous encourage à participer au concours Autumn Glow! Vous pouvez gagner deux verrières Fresh Air solaires – c’est le type que vous avez vu dans nos projets au cours des dernières années – plus des stores et l’installation. Quelqu’un doit gagner et je serais tellement excité si c’était vous!)

Une fois la pièce peinte, Hilton a ajouté un peu de charme et de détail architectural à l’espace. « J’ai opté pour le lambris parce qu’après avoir pris la décision de peindre toute la pièce en blanc, j’ai pensé qu’avoir deux murs avec du lambris créerait un joli accent mais imiterait aussi les lignes du parquet », dit-il. « Et non, ce n’était pas du DIY. Ils ont été achetés. » (Bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui manquent d’outils et/ou de concentration pour couper nos propres planches pour nos murs!)

« En tant que personne qui peut fixer un défaut sur un mur blanc jusqu’à ce que cela les rende absolument fous, peindre mes sols en blanc semblait être une punition », dit Hilton. « Mais après avoir réfléchi à la façon dont je voulais que la pièce soit lumineuse et vibrante, avoir toute la pièce en blanc pourrait créer cela instantanément, surtout en réfléchissant la lumière des verrières…avec autant de blanc, il est temps d’ajouter de la couleur! »

Et sur cette note…êtes-vous prêt à voir comment il a décoré son espace?

C’EST MIGNON, NON? Vous n’avez pas envie de vous blottir ici, de prendre un livre dans l’unité de rayonnages et de regarder les nuages passer au-dessus? Il y a tellement de détails intelligents et réfléchis – plongeons-y, en commençant par ces tapis superposés graphiques, qui ont servi de point de départ pour la palette de couleurs. « Avec eux couvrant autant de la pièce, je savais que je pourrais remplir la pièce de couleurs vives et lumineuses », dit Hilton.

J’adore comment le tapis plat et le tapis tissé moelleux fonctionnent ensemble ici – ils sont un grand statement à eux seuls, mais ils sont équilibrés ici par le calme du fond blanc. Certaines nuances de jaune peuvent sembler bruyantes ou écrasantes, mais ce ton de base ocre chaud laisse la chambre de Hilton luxueuse, confortable et confortable. (« J’ai doublé les tapis parce que j’aime un bon look superposé et parce que je ne pouvais tout simplement pas me décider », dit Hilton. »)

Assurez-vous de remarquer les prises et interrupteurs qui encadrent les deux côtés de ce lit king-size, aussi – ce sont quelques-uns des détails intelligents et réfléchis dont j’ai parlé! Si vous recevez régulièrement des invités, repenser l’emplacement et la position de votre éclairage et de vos prises électriques rehaussera l’expérience de votre chambre d’amis.

Aucun des espaces de Hilton ne semblerait complet sans quelques plantes bien choisies… donc naturellement, nous devions savoir comment il avait choisi les plantes pour cette pièce. « Mon processus de stylisme végétal commence toujours par la quantité de lumière qui entre dans la pièce », dit-il. « Avec l’ajout des verrières, j’ai pu placer n’importe quelle plante que je voulais là-haut car la pièce est pleine de lumière. Avec mes options étant infinies, mes prochaines pensées étaient ce qui s’adapterait parfaitement sous les plafonds voûtés. »

Il a fini par se procurer un Schefflera, un Snake Plant, un Satin Pothos, un Monstera Thai Constellation, un Philodendron Florida Beauty, un Philodendron Xanadu, et un Ficus Tineke pour cette pièce. (Et je vous encourage à regarder ce clip pour plus de conseils de stylisme végétal. Vous pouvez voir comment Hilton forme certaines de ses vignes pour qu’elles poussent le long des poutres – c’est super génial, mais aussi super utile pour ceux d’entre nous qui luttent avec les plantes retombantes!)

Les invités reviennent déjà avec des critiques élogieuses. « La chambre a été appréciée par ma belle-mère, mon beau-frère et quelques amis. Tous l’ont aimée et ont dépassé leur accueil », plaisante Hilton. « Je plaisante. Nous voulions créer une chambre d’amis qui ferait sentir notre famille et nos amis chez eux. Nous avons de la chance qu’ils veuillent rester avec nous. Surtout avec un tout-petit et un nourrisson à la maison. »

Les invités fatigués peuvent ouvrir ou fermer les stores des verrières d’une simple pression sur une télécommande, donc une bonne sieste (ou une nuit de sommeil reposante) n’est jamais très loin. « Une fois terminée, ma femme et moi étions très jaloux que ce ne soit pas notre chambre. Heureusement, nous avions prévu de rénover et de décorer notre chambre à coucher pour ne pas nous sentir trop mal à ce sujet », plaisante-t-il. (C’est aussi super mignon – rattrapez-vous sur leur suite principale ici!)

Mais attendez, il y a plus! « Nous avons décidé de retirer le mur et la porte dans l’une des lucarnes pour l’ouvrir, nous donnant un joli petit coin », dit Hilton. Vous pouvez jeter un œil à cette zone secrète (et à l’adorable ensemble bistro que Hilton a trouvé) en regardant cette visite vidéo. Cela a l’air génial sur les photos, mais la chaleur et le soin transparaissent simplement dans cette vidéo.

Merci à notre pote Hilton pour la visite de sa maison inspirante, merci à Velux pour le tuyau sur le concours (n’oubliez pas – vous avez jusqu’au 30/11 pour postuler!), et merci à vous d’être ici! J’espère que cet espace lumineux pourra rendre votre journée un peu plus lumineuse aussi. Des pensées?