La transformation d’une maison en un espace unique grâce à un budget serré

Détails du projet:

Lieu: Toronto, Canada

Photographe: Riley Snelling / @riley_s_photo

De l’architecte: « Située à East York, Toronto, la maison Periscope est une rénovation de bungalow d’un étage avec un étage supplémentaire ajouté. Elle a été commandée par un jeune couple professionnel avec deux enfants qui voulaient créer un cadre plus personnalisé et durable pour leur vie. Cependant, coïncidant avec la pandémie, qui a doublé voire triplé les coûts des matériaux, le projet a subi une révision drastique qui a abouti à la suppression de la moitié du deuxième étage et au déplacement des chambres d’enfants au rez-de-chaussée. Pourtant, en utilisant la zone supprimée comme un vide, le projet a gagné une série d’espaces à double hauteur au rez-de-chaussée, ce qui a conféré une forme extérieure distinctive qui ressemble à un périscope ou à un appareil photo antique avec un soufflet accordéon. »

L’emplacement stratégique de l’escalier existant

L’emplacement de l’escalier existant, qui se trouve au centre nord de la maison existante, est resté en place, organisant les programmes. À l’avant se trouvent toutes les zones publiques : le hall d’entrée, le vestiaire et la cuisine au nord; et une séquence du salon, du séjour et de la salle à manger au sud. À l’arrière, au-delà de l’escalier, se trouvent toutes les zones privées, telles que les chambres à coucher et les salles de bains, à la fois au rez-de-chaussée et au deuxième étage.

Les défis et les solutions créatives

Le nouveau deuxième étage accueille deux principales contraintes. Tout d’abord, de nouvelles réglementations municipales ont imposé une plus grande marge de recul latérale, nous avons donc dû réduire la largeur du bâtiment depuis le sud. Mais nous avons été autorisés à une plus grande longueur de bâtiment, alors nous avons créé une structure en porte-à-faux vers la cour arrière. Pour accentuer davantage la longueur du bâtiment, deux bow-windows ont été ajoutés, un à l’avant au niveau du rez-de-chaussée et un autre à l’arrière au niveau du deuxième étage. Ensuite, le strict budget de construction a conduit à la construction partielle du deuxième étage. Au lieu de ne pas le construire du tout, cependant, la moitié du deuxième étage a été utilisée comme une hauteur de plafond supplémentaire pour le rez-de-chaussée, introduisant des espaces de trois échelles différentes sous le plafond en gradins.

L’étendue du plafond en gradins a été définie pour correspondre aux programmes en dessous, qui sont la cuisine et la salle à manger (avec le plafond le plus élevé), le vestibule et le salon, et le hall d’entrée et le salon (avec le plafond le plus bas). Contrairement au plafond en gradins, le plan d’étage ouvert peut créer un grand espace lorsque nécessaire, dissolvant les divisions programmatiques. La disparité entre la largeur de la maison existante et celle du nouveau deuxième étage a été résolue par une niche de banc intégré linéaire, qui sert et relie la salle à manger, le salon et le salon comme un espace continu et organique.

Publié le 29 janvier 2025