Amy Pigliacampo a récemment rénové une maison de 3 713 pieds carrés à Durango, Colorado, mettant en valeur sa capacité à mélanger les préférences des clients avec des approches de design innovantes. Cette résidence de quatre chambres et quatre salles de bains a subi une transformation complète, Pigliacampo supervisant des changements dans presque tous les aspects de la maison tout en conservant des éléments clés de sa structure d’origine. Le client, originaire du Venezuela, cherchait une esthétique fraîche pour la maison – intégrant des couleurs vives, en particulier le jaune, tout en conservant autant de la menuiserie existante que possible.

La maison originale avait une palette de couleurs terne “50 nuances de marron”, que Pigliacampo a radicalement modifiée. Son objectif était de conserver 70% de la menuiserie, réduisant les déchets, tout en donnant à l’espace une mise à jour lumineuse et moderne. Cette transformation était plus évidente dans la cuisine et le vestibule, qui sont devenus les parties préférées du projet de Pigliacampo. Ces espaces ont vu l’inclusion d’un espace bar dédié, d’une station de café et d’un vestibule convivial pour la famille, tout en infusant des choix de couleurs audacieux qui ont donné vie aux pièces.

Le jaune, demandé par l’aîné de l’enfant du client, Vincent, est devenu une inspiration clé tout au long de la conception (regardez la baignoire jaune ci-dessous!). Le défi résidait dans l’utilisation de cette couleur vive sans dominer la palette globale, et l’approche de Pigliacampo a réussi à apporter de la chaleur et de l’énergie, tout en gardant le design cohérent.

Le projet a également adopté des stratégies pratiques et économiques, telles que le ponçage des planchers de bois franc d’origine avec une teinture blanche transparente pour neutraliser leur ton jaune et la mise à jour des chambres moquettées avec un plancher en bois assorti. Pigliacampo et son entrepreneur ont réutilisé la menuiserie dans la cuisine, la salle de jeux, le vestibule et la chambre principale, ce qui permet d’économiser sur les coûts des matériaux tout en préservant la qualité.

Malgré la distance physique de Pigliacampo par rapport au projet, avec des déplacements pouvant aller jusqu’à 17 heures parfois, la rénovation a été réalisée avec un artisanat impressionnant grâce à un entrepreneur dévoué et à des artisans collaboratifs. Certains éléments de conception étaient nouveaux pour l’équipe, notamment l’utilisation de tambour et de matériaux d’enduit en béton, mais ceux-ci ont été exécutés avec succès, ajoutant des textures et des finitions uniques à la maison.

L’un des défis les plus inattendus du projet provenait de la mise à jour de la technologie obsolète de la maison. L’éclairage existant et le système sonore, de pointe lors de leur installation en 2007, nécessitaient un investissement substantiel pour s’intégrer avec les nouveaux luminaires et les changements de design. Cette expérience a laissé à Pigliacampo une leçon de prudence sur les risques d’intégrer trop de technologie dans l’infrastructure d’une maison, qui peut rapidement devenir obsolète.

La maison finie reflète désormais un mélange de l’amour du client pour les couleurs vives et les idées de design astucieuses de Pigliacampo. L’utilisation de l’éclairage Schoolhouse Electric et Dutton Brown, des carreaux Fireclay et Florida, et des pièces de mobilier sur mesure comme la frappante chaise Vitra dans le salon, contribuent tous à donner à la maison une ambiance moderne mais personnalisée. En fin de compte, ce projet illustre comment une collaboration réfléchie et la réutilisation créative des matériaux peuvent aboutir à une maison qui semble à la fois fraîche et familière.