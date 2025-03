Transformation d’une Étable à Paris en une Maisonnette de 172 Pieds Carrés

Nichée à deux pas de l’historique Les Invalides à Paris, en France, le remarquable projet de rénovation de Garibaldi par Studio IDA a transformé une ancienne étable triangulaire en un havre moderne. La métamorphose de cet espace unique et minuscule, autrefois destiné à abriter des chevaux, offre un aperçu de la façon dont un design réfléchi peut mêler charme historique et vie contemporaine. Cet espace pittoresque, désormais une location à court terme, transforme l’ancien en quelque chose de nouveau, alliant minimalisme à un design subtil mais sophistiqué.

L’histoire du bâtiment est riche. À l’origine une écurie, il avait depuis longtemps été converti en logement résidentiel, mais le temps avait laissé des traces. L’intérieur, qui couvrait initialement seulement 172 pieds carrés, avait besoin d’une refonte complète. L’absence d’une mezzanine rendait l’espace étroit, et des problèmes d’humidité avaient compromis la structure. Lors de la démolition, l’équipe a découvert des vestiges des origines équines du bâtiment, y compris de vieux fers à cheval enterrés dans le sol. L’histoire riche de la structure a offert à la fois un défi et une opportunité de créer un design qui honorerait le passé tout en embrassant l’avenir.

L’objectif principal de l’équipe de design était de rendre l’espace fonctionnel et confortable pour la vie moderne tout en conservant son charme d’origine. Le grenier, autrefois utilisé pour stocker du foin, a été transformé en mezzanine – tirant pleinement parti des hauts plafonds qui atteignaient près de 20 pieds à l’arrière de la structure. Cette utilisation astucieuse de l’espace offre un espace « nuit » dédié, donnant l’impression que la maison compacte est beaucoup plus grande qu’elle ne l’est.

Les choix de design se concentrent sur la fluidité et la chaleur. L’utilisation de courbes est une caractéristique clé, adoucissant les bords de l’espace et créant un flux organique accueillant entre les pièces. Chaque élément a été soigneusement étudié pour refléter une esthétique minimaliste tout en incorporant des influences de design classiques et contemporaines.

Le rez-de-chaussée est le cœur de l’appartement, un espace multifonctionnel qui répond à divers besoins tout au long de la journée. Au centre se trouve un îlot de cuisine courbé frappant, qui sert d’ancre visuelle dans la pièce. Son design n’est pas seulement esthétique; il est très pratique, abritant un évier, une machine à laver et un lave-vaisselle. L’îlot est entouré d’un banc sur mesure qui suit les courbes des murs, offrant un espace assis généreux pour manger, se prélasser, ou même travailler.

La cuisine elle-même est compacte mais entièrement équipée, située sous l’escalier menant à la mezzanine. Un grand placard de rangement, conçu pour se fondre parfaitement dans la pièce, cache les panneaux électriques et offre un espace supplémentaire pour les essentiels de cuisine. Cette utilisation astucieuse de l’espace garantit que tout est à portée de main sans submerger le design minimaliste.

La salle de bains est construite avec une symétrie parfaite et un sens aigu du minimalisme artistique. Une porte coulissante, cachée dans une arcade, s’ouvre pour révéler une belle coiffeuse avec un lavabo haut qui se pose comme une pièce maîtresse dans la pièce. Autour de la coiffeuse se trouvent deux arcs tout aussi symétriques: l’un mène à la douche, tandis que l’autre encadre les toilettes. Un grand miroir s’étend le long du mur, créant l’illusion de l’espace tout en cachant du rangement fonctionnel derrière. Le chauffe-eau est discrètement dissimulé au-dessus des toilettes, garantissant que la salle de bains reste ordonnée et sereine.

À l’étage, la mezzanine sert de zone de sommeil intime de la maison, où le design se concentre sur le confort et la fonctionnalité. Le lit, surélevé pour accommoder les éléments structuraux du toit, est situé au centre de la pièce. En dessous, un espace de rangement ample a été ingénieusement incorporé, tirant le meilleur parti de chaque pouce d’espace disponible. La zone de dressing peu profonde est rehaussée de moulures miroir, créant l’illusion de profondeur et d’espace, tandis qu’une petite niche avec une étagère en marbre vert ajoute une touche de luxe.

Le sol est recouvert d’un tapis tissé qui monte les escaliers, menant à une zone de couchage confortable. Pour renforcer davantage le sentiment de lumière et d’ouverture, de petites fenêtres ont été introduites le long des murs de la mezzanine. Ces fenêtres n’apportent non seulement de la lumière naturelle dans l’espace, mais encadrent également des vues du rez-de-chaussée en dessous.

Pour plus d’informations sur STUDIO IDA, visitez studioidaarchitecture.com.

Photographie de Denys Vinson.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche d’articles vintage, faisant des mots croisés du New York Times à la plume, ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.