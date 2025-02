Dans une ruelle étroite de Majorque, en Espagne, une simple rénovation s’est transformée en quelque chose de beaucoup plus ambitieux – une leçon magistrale sur la manipulation de la lumière et de l’espace qui rappelle les expériences spatiales lumineuses de Josep Antoni Coderch dans ses maisons espagnoles. Réalisé par Isla Architects, le moment décisif de Casa Mila est survenu avec l’acquisition d’une bande de terrain adjacente, surnommée affectueusement la « llonganissa » (saucisse en espagnol), qui a catalysé une réimagination complète de la manière dont une maison pouvait interagir avec son environnement à travers de multiples dimensions d’illumination.

Au cœur du projet se trouve une exploration des espaces de seuil, illustrée par la diversité des traitements de fenêtres – chacun étant une réflexion sur la relation entre l’intérieur et l’extérieur. Ces ouvertures – des panneaux coulissants aux puits de lumière circulaires – créent un jeu dynamique de lumière tout au long de la journée, transformant des espaces autrement statiques en environnements en constante évolution. Les fenêtres pivotantes, en particulier, font écho à la tradition moderniste espagnole, où la fonctionnalité technique et la conception spatiale s’intègrent harmonieusement.

La table qui ancre l’espace cuisine devient plus qu’un simple meuble, créant un nexus social qui relie la maison principale à la cour tout en incarnant la philosophie du projet de frontières fluides. De plus, la palette de matériaux démontre une élégante retenue tout en s’adressant aux sensibilités contemporaines. Le mortier de chaux, la menuiserie verdoyante et le revêtement de sol sur mesure s’inspirent des traditions palladiennes. L’imperfection délibérée du placement des carreaux honore les esthétiques japonaises du wabi-sabi, qui trouvent la beauté dans l’imperfection maîtrisée et l’irrégularité.

Le plus frappant est l’innovant hybride cuisine-chiringuito de la maison d’invités, où une fenêtre relevable transforme l’espace en un lieu de rassemblement en plein air. Ce détail rappelle les espaces polyvalents de l’architecture vernaculaire méditerranéenne tout en actualisant le concept pour la vie moderne. La chambre en double hauteur au-dessus crée un espace vertical respirant au sein des limites étroites, démontrant une conception sectionnelle réfléchie qui étend à la fois l’espace perçu et les limitations physiques.

Une vision experte

La photographie de Luis Díaz Díaz capture magnifiquement l’essence de ce projet, mettant en lumière les détails innovants et l’esthétique raffinée de Casa Mila. Leo Lei, passionné de minimalisme, traduit son amour pour ce style dans son blog quotidiennement mis à jour, Leibal. En outre, des objets et meubles minimalistes conçus de manière unique sont disponibles à la Leibal Store.

Avec une réflexion profonde sur l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur, la lumière et l’espace, Casa Mila transcende les limites d’une simple rénovation pour devenir une œuvre d’art architecturale. Chaque élément, du choix des matériaux aux détails fonctionnels, contribue à créer un environnement dynamique et inspirant qui redéfinit la relation entre l’homme et son habitat.