Transformation d’un hangar Quonset en maison d’hôtes en Oregon: Budget détaillé de 345K €

Marie Saldivar, une entrepreneuse passionnée de Sisters, Oregon, ne recule devant aucun défi. « Je prends toujours un peu trop de choses », déclare-t-elle, mais rapidement, il devient évident que cette déclaration est un euphémisme. En parlant depuis une suite d’invités qu’elle a récemment ajoutée à sa propriété à Sisters, Marie explique comment elle jongle avec un emploi à temps plein dans l’immobilier et la gestion de sa nouvelle entreprise de construction de maisons préfabriquées, Steel Hut, tout en élevant son premier enfant né il y a seulement trois semaines.

Le projet ambitieux de Marie consistait à transformer un simple hangar Quonset en une charmante maison d’hôtes, une initiative qui a attiré l’attention de nombreux amateurs de design et de rénovation. Avec un budget détaillé de 345 000 euros, Marie a entrepris une transformation à grande échelle, alliant ingéniosité et créativité pour donner vie à son rêve.

L’inspiration derrière le projet

Pour Marie, l’idée de transformer un hangar Quonset en une maison d’hôtes est née de sa passion pour l’architecture novatrice et durable. « Je voulais créer un espace unique, à la fois moderne et chaleureux, où les gens pourraient se ressourcer et se détendre en pleine nature », explique-t-elle. Inspirée par les tendances de l’habitat écologique et minimaliste, Marie a conçu un plan de rénovation qui mettrait en valeur la structure métallique originale du hangar tout en intégrant des éléments de design contemporain.

Les détails du budget

Le budget détaillé de 345 000 euros de Marie pour la transformation du hangar Quonset en maison d’hôtes comprenait divers postes de dépenses, notamment la démolition de l’ancienne structure, l’isolation et l’aménagement intérieur, ainsi que les finitions et les équipements. Afin de maximiser l’efficacité des coûts, Marie a travaillé en étroite collaboration avec des entrepreneurs locaux et des fournisseurs pour obtenir des matériaux de qualité à des prix avantageux.

Le coût de la main-d’œuvre et des matériaux représentaient la majeure partie du budget, mais Marie a également alloué des fonds pour des éléments de design haut de gamme, tels que des appareils électroménagers en acier inoxydable et des finitions sur mesure. Malgré les défis financiers et logistiques, Marie a su gérer efficacement ses ressources pour mener à bien son projet dans les délais impartis.

Malgré les défis et les sacrifices, Marie ne regrette pas une seconde d’avoir entrepris ce projet ambitieux. « C’était un véritable défi, mais chaque jour, je suis émerveillée par le résultat final », déclare-t-elle avec un sourire radieux. En transformant un simple hangar Quonset en une oasis de design et de confort, Marie Saldivar a prouvé que rien n’est impossible lorsqu’on poursuit ses rêves avec détermination et passion.