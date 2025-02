Transformation d’un garage en une entrée luxuriante et lumineuse à São Paulo

Localisation: São Paulo, Brésil

De l’architecte: « Avoir une maison avec un terrain, profiter de la lumière naturelle et de la ventilation, pouvoir s’adapter pour l’avenir : Casa da Travessa est née de ces demandes, qui reflètent les conditions de la pandémie et les désirs profonds de ses habitants. Dans cette optique, nous avons cherché à concevoir une maison qui « respire », à la fois par sa relation intérieur/extérieur et par l’utilisation des matériaux. Le concept de base était d’insérer de nouveaux éléments en bois (structurels et d’étanchéité) dans les espaces intérieurs et extérieurs de la maison. Toutes les nouvelles ouvertures seraient marquées par des éléments translucides. »

Incorporer l’ancien garage dans le plan d’étage de la maison a été la première étape, le transformant en une entrée avec un jardin. Sa structure, en bois de garapeira, est enveloppée de polycarbonate alvéolaire ondulé et fixée avec des ensembles de cadres en aluminium, offrant un espace de sensations multiples. Ici, un escalier mène à un étage avec des chambres. Cette transition d’une zone sociale à une zone intime se fait à travers un espace intermédiaire, avec un mélange de plancher en bois massif de garapeira et de tôles métalliques perforées, qui vous permettent de voir le jardin à l’étage inférieur et la porte d’entrée. Les perforations permettent également la ventilation.

L’aile des chambres est organisée par une structure centrale en bois qui supporte toute la zone technique de la maison, tout en définissant les deux salles de bains des chambres plus petites et le dressing de la chambre principale. La salle de bain principale occupe le toit de l’ancienne buanderie, agrandissant la superficie de la maison. Elle est entièrement éclairée par la façade double en polycarbonate. À l’arrière de la maison se trouve une annexe complètement ouverte sur une pelouse. Elle a également été construite avec des matériaux résistants aux intempéries, utilisant de la maçonnerie et du béton armé apparent. Son toit est un jardin, améliorant le microclimat de la région et embellissant la vue depuis les chambres et le bâtiment accolé à l’arrière de la propriété. Enfin, nous avons voulu laisser la cour avant ouverte sur la rue, au lieu de l’enclore d’un mur.

Publié le 19 février 2025

Les Détails du Projet

