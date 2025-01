Titre : Métamorphose d’un modeste appartement en galerie d’art pour un passionné d’art

Avant que Klara Hribkova ne devienne une New-Yorkaise rénovant un appartement de l’Upper East Side, elle était une touriste. Pendant deux décennies, Klara a fait un pèlerinage artistique semestriel à Manhattan, où elle a rempli son itinéraire d’expositions de musées, de conférences d’artistes et de visites architecturales qui n’étaient pas aussi facilement accessibles là où elle vivait à Minneapolis. Cependant, grâce au coût de la vie relativement abordable de sa ville, elle a pu acheter un loft assez grand pour contenir sa généreuse collection d’art et de livres, dont de nombreuses pièces provenaient de New York. Klara préfère le travail des artistes autodidactes, dit-elle, et sa collection comprend du verre de Murano, de l’art populaire et de l’expressionnisme allemand, tous achetés dans des galeries ou des sites de vente aux enchères en ligne comme eBay.

