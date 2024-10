Salut les amis, c’est Courtney ici aujourd’hui! Mon mari et moi avons récemment acheté la chaise haute Ikea Antilop pour notre bébé. C’était très abordable (seulement 19,99 $) et populaire parmi nos amis parents. Nous avons été inspirés pour lui donner un look plus haut de gamme!

Voici à quoi ça ressemblait avant. Pas mal, juste très simple!

Transformation de la chaise haute Ikea Antilop (Astuce simple!)

Voici tout ce que nous avons acheté pour la transformation de la chaise haute :

• Ces enveloppements de jambes en bois de couleur bambou (j’aime cette couleur mais avec du recul, j’aurais peut-être préféré l’option noyer encore mieux dans notre maison!). Ils sont coupés parfaitement à la taille pour s’adapter aux pieds de la chaise haute Ikea Antilop.

• Ce repose-pieds en bois de couleur bambou. Le plus gros inconvénient que nous avions entendu à propos de cette chaise haute est qu’elle n’a pas de repose-pieds, mais celui-ci se fixe facilement et est réglable à mesure que le bébé grandit!

• Ce coussin de support

• Cette housse de coussin en cuir végétalien lavable (nous avons pris la couleur sauge qui n’est plus vendue mais il y a plusieurs couleurs/motifs mignons ici… j’adore ce motif adorable de fruits aquarelle!)

• Ce set de table en silicone de couleur crème de noix de coco (de nombreuses options de couleurs) qui s’adapte parfaitement au plateau

Maintenant, sachez que je suis comme ma mère et je ne suis pas très bricoleur. 🙂 Mais je pensais que ce serait sûrement un bricolage facile avec lequel je ne pourrais pas avoir de problème… les enveloppements de jambes en bois sont essentiellement juste des autocollants que vous attachez aux pieds! Que pourrait-il arriver de mal? 😀

Eh bien… un jour pendant la sieste de mon fils, j’ai pensé que je pourrais rapidement terminer ce projet. Dans mon excitation, j’ai appris qu’envelopper une forme cylindrique longue avec du papier incroyablement collant pouvait en effet mal tourner si c’était fait trop rapidement, ha!

Mon premier autocollant de jambe a commencé à coller sur la jambe de *manières qu’il ne devrait pas*, mais une fois qu’il a commencé à coller, il n’y avait pas de retour en arrière. Soit j’allais le froisser terriblement et le ruiner, soit j’allais devoir m’arrêter, le couper, recommencer à le coller et espérer pouvoir le sauver pour qu’il ait l’air à moitié décent. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à le faire et maintenant je ne remarque même pas les défauts (je ne regarde juste pas de trop près et je mets cette jambe à l’arrière, ha!). Après ce petit incident, j’ai trouvé ma technique, chaque jambe est devenue plus facile, et ma dernière était PARFAITE! Ha!

Quoi qu’il en soit, je vous promets que c’est un bricolage facile. Regardez simplement la vidéo d’instruction fournie, prenez votre temps et tout ira bien.

Le repose-pieds est un excellent ajout. Il garde les bébés dans une position optimale pour manger (plutôt que de balancer les pieds!) et les aide à rester concentrés sur leur repas et heureux dans leur chaise.

Le coussin aide à soutenir le dos et les hanches du bébé et les maintient dans une position sûre pour manger. Il les aide également à s’asseoir plus en avant pour que moins de nourriture finisse dans leurs genoux! Il est super facile à nettoyer.

Je suis très contente du résultat de cette transformation! Le résultat final me rappelle cette chaise haute plus chère et populaire. La version originale Ikea n’était vraiment pas mal pour commencer, mais j’adore le fait qu’elle soit maintenant un joli meuble qui s’intègre si bien avec notre autre décoration. Je suis contente de l’avoir fait!

