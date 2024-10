Les frontières entre le travail et la vie personnelle continuent de s’estomper, et les designers indépendants sont à l’avant-garde de la création d’espaces innovants qui reflètent leur approche unique à la fois de vivre et de travailler. Un exemple parfait en est Melissa Lee, fondatrice de Bespoke Only, qui a récemment dévoilé un nouvel espace de bureau qui sert également de portfolio vivant de sa philosophie de design. Lee et son équipe ont transformé de manière magistrale les étages inférieurs de sa résidence unifamiliale historique de 1899 en un espace de travail de 1 500 pieds carrés.

Cet espace réinventé mêle harmonieusement fonctionnalité et esthétique, incarnant l’élégance minimaliste qui caractérise le travail de Bespoke Only tout en rendant hommage à la riche histoire du bâtiment. Le résultat est une fusion harmonieuse du passé et du présent, où le charme historique rencontre les sensibilités de design contemporain. Cet espace soigneusement organisé ne sert pas seulement d’environnement de travail dédié, mais aussi de témoignage de la vision créative de Lee, mettant en valeur la capacité de Bespoke Only à créer des espaces à la fois intemporels et innovants.

Ce sanctuaire créatif fonctionne de manière indépendante des quartiers résidentiels situés au-dessus. La transformation, qui a commencé au printemps de cette année-là, a été motivée par la position unique de Lee en tant que cliente et visionnaire, donnant ainsi naissance à un environnement qui délaisse le dynamisme typique de leurs projets résidentiels au profit d’une atmosphère sereine et contemplative.

L’entrée, encadrée par des portes françaises anciennes, s’ouvre sur une cuisine qui équilibre le luxe discret avec des éléments historiques. Des armoires en chêne teinté espresso et des comptoirs en pierre de savon noir sont associés à un îlot monolithique en acier inoxydable brossé, créant un look élégant et cohérent. Un lustre en acier français antique et albâtre ajoute une touche d’héritage, juxtaposé aux finitions contemporaines. Des chaises danoises de milieu de siècle et une table ancienne à abattants en chêne offrent un endroit accueillant près de la baie vitrée avant.

À l’arrière de l’étage du parloir, la zone de travail principale comprend une table sur mesure en acier et chêne accompagnée de chaises de bureau Branch. Un lustre vintage suspendu à un médaillon en plâtre restauré, ainsi que des moulures néo-grecques nouvellement installées, rendent hommage aux détails historiques du bâtiment. Un portrait de l’artiste Wole Lagunju, placé entre les fenêtres donnant sur le jardin, introduit un récit personnel, mettant en lumière l’appréciation du studio pour la portraiture.

« Nous considérons le siège social non seulement comme un environnement fonctionnel pour les opérations quotidiennes de l’entreprise, mais aussi comme une source d’inspiration, illustrant le mélange harmonieux de simplicité, d’élégance et de respect historique qui définit Bespoke Only en tant que voix créative », déclare Melissa Lee.

Des pièces anciennes et vintage, soigneusement sélectionnées par Bespoke Only, sont exposées partout, mettant en valeur l’habileté du studio à mélanger différentes époques et styles. Parmi les points forts, on trouve un fauteuil Ezio Longhi des années 1960, une table d’appoint Charles Dudouyt des années 1940, un tabouret africain ancien et une lampe de table soviétique post-moderne. Ces éléments contribuent à un espace de travail à la fois raffiné et fonctionnel, favorisant la créativité tout en restant enraciné dans son contexte historique.

Pour en savoir plus sur Bespoke Only et leurs projets, visitez bespokeonly.com.

Photographie de William Jess Laird.

Leo Lei traduit sa passion pour le minimalisme dans son blog quotidiennement mis à jour, Leibal. De plus, vous pouvez trouver des objets et des meubles minimalistes conçus de manière unique dans le magasin Leibal.