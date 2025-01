Comment j’ai transformé mon lit en un nuage douillet

Bienvenue dans la chronique mensuelle « Quelqu’un achète ceci! », mettant en vedette les articles amusants, futiles et pratiques d’un acheteur très exigeant. Sans vouloir me vanter, j’ai changé ma vie au début de la nouvelle année sans modifier aucune de mes habitudes : j’ai acheté un lit plus grand. Cet achat a déclenché une série de mises à niveau, et je suis devenue obsédée par la création du lit le plus doux et le plus nuageux possible. Voici comment j’ai fait.

Il commence par un cadre

Lorsque mon copain et moi avons opté pour un matelas king size, nous avons remplacé notre cadre Thuma classique par leur nouveau lit essentiel. J’ai tendance à préférer les tons de bois clair et naturel, mais nous avons choisi la couleur noyer. Bien que j’aie d’abord hésité à cause du noyer que je n’avais pas vu en personne, il se marie très bien avec notre espace. Notre ancien cadre avait une tête de lit et était un peu plus haut, ce qui, combiné à la hauteur de notre matelas, nous donnait parfois l’impression d’être sur un piédestal. Le nouveau cadre est beaucoup plus bas, ce qui le rend plus confortable. Comme tous les produits Thuma, le lit essentiel ne nécessite aucun outil pour être assemblé. Nous avons en fait passé plus de temps à démonter les boîtes en carton dans lesquelles le cadre était emballé qu’à le construire !

La couette la plus moelleuse

Notre prochaine mise à niveau a été une nouvelle couette en duvet adaptée au lit plus grand. Ce devait être un achat rapide et simple car j’adorais mon insert de couette queen-size super moelleux de chez IKEA. Certains diraient même que j’y étais émotionnellement attachée. C’était l’insert Fjaellhavre « extra chaud », qui est maintenant malheureusement uniquement disponible au Canada ! Peu importe ce que vous avez pu entendre, j’ai eu une réaction très normale à cette mauvaise nouvelle et je n’ai pas du tout été paniquée. Après avoir brièvement envisagé d’impliquer mon ami canadien dans une situation d’expédition compliquée, j’ai opté pour la version américaine, qui est tout de même assez moelleuse. Les deux versions sont à goussets, ce qui donne à la couette une structure en forme de boîte, la rendant encore plus épaisse et nuageuse. Si vous faites vos propres recherches sur les couettes et que vous voulez quelque chose de très moelleux, assurez-vous de rechercher cela !

Nouveaux draps

Inspirée par notre nouveau cadre de lit en noyer, j’ai décidé d’essayer des draps plus foncés. J’ai brièvement été obsédée par l’idée des draps en cachemire. Quoi de plus doux et nuageux que le cachemire ? Finalement, j’ai renoncé. Entre devoir les sécher à l’air et finalement les débarrasser des bouloches, ils demandent trop d’entretien pour moi ! Les draps en lin et en coton de Quince ont été mon choix de prédilection car ils sont parfaits toute l’année. J’ai hésité pendant des jours avant de finalement opter pour le coloris argile. Il est encore plus beau en personne, surtout lorsqu’il dépasse de notre housse de couette super douce en mousseline de H&M.

Des sols confortables

Avec le lit en mode nuage, j’ai tourné mon attention vers le sol. Nous avons eu la chance de trouver une très bonne affaire lors d’une vente d’échantillons de Nanimarquina à New York et sommes rentrés avec deux énormes tapis moelleux, dont l’un a atterri dans la chambre. Avant cela, mon tableau de mood était rempli de choix audacieux de Nordic Knots comme ce tapis en laine super luxueux et texturé. Un beau tapis en laine est toujours un bon investissement !

Nous aimons les produits que nous présentons et espérons que vous les aimerez aussi. Si vous achetez quelque chose via un lien sur le site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.