Tous les couleurs de l’année 2024 – Regroupés en un seul endroit!

Deviner la Couleur de l’Année est l’un de nos passe-temps préférés. Nous l’avons fait pendant des années sur notre podcast et maintenant nous continuons la tradition sur les Instagram Stories. Et chaque fois que la saison des annonces de la prochaine COTY arrive, nous aimons voir tous les choix précédents réunis en un seul endroit. Alors voici un aperçu non seulement de chaque Couleur de l’Année 2024, mais aussi de la façon dont elles se comparent aux sélections précédentes de chaque entreprise. Attachez vos ceintures, amateurs de couleurs!

Alors que de plus en plus d’entreprises sautent dans le train des prévisions de couleurs, nous avons décidé de nous concentrer sur les grandes entreprises de peinture et de couleurs dans ce post. De nombreuses marques publient également des palettes annuelles au lieu d’une seule couleur. Pour simplifier, nous avons omis celles-ci également. Alors toutes nos excuses si nous avons omis votre marque de peinture de niche préférée ci-dessous.

Il n’y a pas une seule “couleur de l’année”. Au lieu de cela, plusieurs entreprises prédisent quelles teintes seront tendance l’année suivante. Ci-dessous, un aperçu de toutes ces couleurs ensemble – avec les grandes marques en haut, et les autres en dessous. Nous explorerons chaque sélection un peu plus bas.

Les Grandes Marques

• Pantone: Pêche Veloutée

• Benjamin Moore: Nova Bleu

• Sherwin-Williams: Ascendant

• Behr: Poivre Craqué

• HGTV Home par Sherwin-Williams: Kaki

• Glidden: Illimité

• Valspar: Bleu Renouvelé

• Dunn-Edwards: Pierres Sautantes

• Dutch Boy: Cuirassé

• Krylon: Oiseau Bleu

• Rust-Oleum: Bleu Français Satiné

• Minwax: Bleu Baie

• Graham & Brown: Viridis

• C2 Paint: Thermique

• Stainmaster Paints: Vert Anglais

Comme vous pouvez le constater, à l’exception de quelques coraux apaisants et de neutres foncés, la classe des Couleurs de l’Année 2024 était dominée par des nuances de bleu.

Qu’est-ce que la Couleur de l’Année?

Chaque automne (et parfois à la fin de l’été, ce qui est un peu exaspérant), diverses entreprises de peinture se précipitent pour déclarer leur choix pour une couleur tendance de l’année à venir. Les choix pour 2025 ont commencé à être annoncés en août 2024! Souvent, chaque “Couleur de l’Année” est présentée aux côtés d’une collection de couleurs coordonnées et tendance qui, dans leur ensemble, capturent une ambiance ou une vibe que l’entreprise a prévue. Alors qu’il y a certainement beaucoup de réflexion et de recherche derrière chaque sélection, l’annonce sert également de coup de publicité pour attirer l’attention sur les produits ou l’expertise de chaque entreprise. C’est beaucoup d’effervescence et des événements de dévoilement sont souvent organisés par chaque entreprise. Nous admettons aimer regarder tout le drame des couleurs se dérouler.

Lancé par Pantone en 2000, des grandes entreprises comme Sherwin-Williams et Benjamin Moore ont depuis sauté à bord, ainsi que des fabricants de peintures et de teintures spécialisés comme Krylon et Minwax. Les couleurs de peinture sont souvent choisies à la fois pour leur popularité actuelle (ou prédite), ainsi que pour l’ambiance que le nom de la couleur évoque. C’est pourquoi vous trouverez des choix comme “Ascendant” et “Illimité” et “Bleu Renouvelé” dans la liste de cette année.

Couleur de l’Année de Pantone 2024

Pantone a lancé tout le phénomène de la Couleur de l’Année, il est donc approprié de commencer par leur Couleur de l’Année 2024: Pêche Veloutée (13-1023). Ils la décrivent comme un “ton de pêche velouté doux” qui encourage les gens à embrasser la chaleur, à nourrir nos esprits et à partager la gentillesse. Pantone prévoit la couleur dans diverses industries – mode, médias, design graphique et plus encore – ce qui signifie que leurs choix tendent à être plus audacieux, plus lumineux et plus saturés que les entreprises strictement axées sur la peinture et la décoration intérieure.

Au cours de la dernière décennie, Pantone a tendance à choisir plus de rouges, de roses et de violets que d’autres marques. Et deux fois (en 2016 et 2021), ils ont sélectionné des “associations de couleurs” pour leur premier choix annuel.

Couleur de l’Année de Benjamin Moore 2024

La Couleur de l’Année 2024 de Benjamin Moore est Nova Bleu (825) qu’ils décrivent comme une “teinte somptueuse” où le violet rencontre le bleu. C’est une couleur de ton moyen, ce qui signifie qu’elle fonctionne à la fois comme couleur d’accent et comme peinture pour toute la pièce. Alors que les bleus sont toujours un choix populaire (surtout en 2024), les nuances violettes de Nova Bleu la distinguent des autres tons plus bleu-vert de la liste de cette année.

Comme vous pouvez le constater à partir des choix récents de Benjamin Moore, ils ont tendance à se diriger vers des couleurs plus profondes et plus saturées. Peut-être est-ce encore une réaction à certaines critiques qu’ils ont reçues en 2016 pour avoir choisi Simply White. Surtout puisque Sherwin-Williams a choisi un blanc populaire cette année-là aussi. Oups!

Couleur de l’Année de Sherwin-Williams 2024

La Couleur de l’Année 2024 de Sherwin-Williams est Ascendant (SW 6239) qui semble avoir été choisie autant pour sa couleur que pour son nom optimiste. Ils la décrivent comme un “bleu aéré et béat” qui est “débordant d’énergie positive et de réflexion créative”. C’est une couleur apaisante polyvalente qui peut être gris argenté dans certaines lumières, ce qui en fait un bon choix pour les murs, les armoires et plus encore.

Sherwin-Williams est peut-être notre liste de Couleurs de l’Année préférée. À quelques exceptions près (nous appelons plaisamment la couleur de 2019 “Hot Dog”), on peut leur faire confiance pour faire des choix intéressants sans pousser l’enveloppe au point où il est difficile de les utiliser dans la vie réelle.

Couleur de l’Année de Behr 2024

Behr a choisi Poivre Craqué (PPU18-01) comme sa Couleur de l’Année 2024. Il semble y avoir toujours une marque qui propose une teinte sombre chaque année, et c’était le tour de Behr en 2024. Ce “noir doux polyvalent” est un excellent choix car il a des sous-tons très subtils, ce qui lui donne une apparence de noir plus fidèle que les couleurs profondes des listes précédentes. Cela le rend facile à associer à presque toutes les autres couleurs.

Behr n’a pas couronné de COTY aussi longtemps que Sherwin-Williams, mais ils font également des choix solides chaque année. Ils semblent presque construire une palette de couleurs unifiée qui pourrait être utilisée ensemble dans la même maison.

Couleur de l’Année HGTV Home 2024

HGTV Home est une collection de couleurs de Sherwin-Williams vendue exclusivement chez Lowe’s. Leur Couleur de l’Année 2024 est Kaki (HGSW 6339), la plus audacieuse des 3 couleurs qu’ils ont baptisées leur “Collection de Couleurs de l’Année”. Ils appellent la collection “Confort Renouvelé” car elle équilibre deux neutres (un beige doux et un blanc nacré) avec des couleurs vives et douces, comme cette couleur terracota.

HGTV Home est relativement nouveau dans le jeu COTY, mais nous nous attendons à des couleurs plus audacieuses et plus vives de leur part. Vous savez, comme la “note de couleur” que vous pourriez voir en couverture d’un magazine ou à l’écran de télévision.

Couleur de l’Année de Glidden 2024

La Couleur de l’Année 2024 de Glidden est Illimité (PPG1091-3). Ils présentent cette couleur comme une alternative fraîche et chaude au gris qui est “tout sauf jaune”. Elle a le pouvoir de s’associer aux tons chauds et froids, mais nous suggérons de l’utiliser avec prudence. Les jaunes sont difficiles, surtout si vous vous attendez à ce qu’ils soient vraiment neutres. La lumière changeante tout au long de la journée peut faire ressortir des sous-tons que vous ne voulez peut-être pas.

Depuis la sélection de leur premier COTY en 2016, Glidden privilégie les couleurs pures sans beaucoup de gris ou de boue. Pour nous, cela les rend plus adaptées aux couleurs d’accent qu’aux couleurs de murs entières. En fait, leur choix de 2021 (Fiesta Aqua) a été proclamé la première “Couleur d’Accent de l’Année”.

Plus de Choix de Couleurs de l’Année

Parlons rapidement des couleurs choisies par des marques de peinture plus petites ou des marques qui n’ont pas choisi de Couleurs de l’Année aussi longtemps que les six ci-dessus. Nous pensons que vous remarquerez rapidement une tendance…

• Couleur de l’Année 2024 de Valspar: Bleu Renouvelé

Jusqu’en 2024, Valspar avait déclaré plusieurs couleurs de l’année. En 2024, leur Couleur de l’Année unique est Bleu Renouvelé (8003-37D). Ce “bleu influencé par le vert” a été sélectionné pour ses qualités apaisantes, promettant un soulagement du stress de la vie quotidienne.

• Couleur de l’Année 2024 de Dunn-Edwards: Pierres Sautantes

Pierres Sautantes (DET 567), le choix de Dunn-Edwards pour 2024, a été choisi pour des raisons similaires à Bleu Renouvelé. Ils décrivent également ce ton bleu-vert comme ayant des qualités méditatives et énergisantes, tout comme la mer.

• Couleur de l’Année 2024 de Dutch Boy: Cuirassé

Dutch Boy est allé sombre avec leur sélection de COTY 2024, Cuirassé (422-7DB). Contrairement à la teinte noire de Poivre Craqué de Behr, Cuirassé a un sous-ton distinct d’olive/marron. Dutch Boy note que les intérieurs sombres et moody sont tendance pour leur élégance et leur sophistication. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si elle a été choisie pour promouvoir la couverture de leur formule, allant jusqu’à appeler cela leur “Couleur de l’Année en une Seule Couche”.

• Couleur de l’Année 2024 de Krylon: Oiseau Bleu

Krylon est une marque de peinture en spray, donc nous leur pardonnons d’avoir choisi un bleu percutant comme Oiseau Bleu pour leur COTY 2024. Ils reconnaissent que c’est audacieux, mais utilisent aussi des mots comme “apaisant” et “aéré” qui pourraient ne pas être des mots que tout le monde utiliserait universellement pour le décrire.

• Couleur de l’Année 2024 de Rust-Oleum: Bleu Français Satiné

Également une marque de peinture en spray, Rust-Oleum a choisi un bleu plus doux et plus sophistiqué avec leur “Couleur de Peinture en Spray de l’Année 2024” appelée Bleu Français Satiné. Avec une touche de bleu lavande, ce bleu apporte toujours une certaine pop sans être aussi agressif que le choix de Krylon.

• Couleur de l’Année 2024 de Minwax: Bleu Baie

Le choix de COTY 2024 de Minwax, Bleu Baie, poursuit cette tendance bleue des couleurs de teinture pour le bois. Alors que la plupart d’entre nous connaissent probablement Minwax pour les marrons, les tans et les rouges, c’est en fait leur deuxième fois à déclarer un bleu. Alors que nous n’avons pas utilisé leurs bleus, vous pouvez voir comment la teinture bleue a rendu sur une table que nous avons rénovée il y a des années.

• Couleur de l’Année 2024 de Graham & Brown: Viridis

Cette entreprise britannique de peinture et de papier peint a déclaré Viridis leur COTY 2024. Comme certains des bleus de cette année, ce vert doux a été choisi pour son lien apaisant avec la nature. Il se marie également bien visuellement (et thématiquement) avec le design de papier peint de l’année de l’entreprise, appelé “New Eden”.

• Couleur de l’Année 2024 de C2 Paint: Thermique

C2 Paint complète les bleus en 2024 avec Thermal. Alors que de nombreux bleus ont été sélectionnés pour leurs qualités apaisantes, C2 décrit leur choix “percutant” comme un “appel à l’action, nous exhortant à vivre audacieusement”.

• Couleur de l’Année 2024 de Stainmaster Paint: Vert Anglais

Nous n’avions honnêtement même pas réalisé que Stainmaster vendait autre chose que des tapis/sols, mais cette marque de peinture Lowe’s a annoncé leur première COTY en 2024: Vert Anglais. C’est un bon début avec une teinte profonde qu’ils disent favoriser une ambiance calme et ancrée.

J’ai été dans le quartier de Upward de Valspar avec ma prédiction de “gris clair et frais” (bien que Upward soit nettement plus bleu). Et à la fois Poivre Craqué de Behr et Cuirassé de Dutch Boy se rapprochent de ma supposition de “marron foncé, presque noir”. Cuirassé est plus vert olive que marron, et Poivre Craqué est solidement noir. Eh bien, espérons que nous ferons mieux avec nos suppositions de Couleur de l’Année 2025!

