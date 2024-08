L’univers baroque à Sablé-sur-Sarthe – du 21 au 24 août

Le festival de musique baroque de Sablé-sur-Sarthe promet une expérience musicale inoubliable du 21 au 24 août 2024. Les amateurs de musique ancienne seront transportés entre ciel et terre par des interprètes fidèles, notamment le parrain du festival, Leonardo Garcia Alarcon, qui ouvrira le bal avec des Carmina Latina. Cette édition mettra également en avant la nouvelle génération de musiciens, offrant un voyage à travers l’Europe du XVIe au XVIIIe siècle. De Purcell à Bach en passant par Vivaldi, l’effervescence créative de cette période continue de nous émerveiller. Une attention particulière sera accordée aux compositrices souvent négligées par l’histoire de la musique.

Nouvelles générations françaises à Nîmes – du 27 au 31 août

À Nîmes, du 27 au 31 août, trois jeunes virtuoses – la violoniste Liya Petrova, le pianiste Alexandre Kantorow et le violoncelliste Aurélien Pascal – se réunissent pour la troisième édition des Rencontres Musicales de Nîmes. Ce festival met en lumière la musique de chambre interprétée par une équipe talentueuse. Rejoignant ces jeunes musiciens, l’Orchestre Consuelo dirigé par Victor Julien-Laferrière, violoncelliste renommé et chef d’orchestre aux multiples talents, se produira les 30 et 31 août. Une occasion unique d’apprécier la virtuosité de ces artistes émergents dans des sites pittoresques de la ville de Nîmes.

Berlioz, l’enfant de La Côte-Saint-André – jusqu’au 1er septembre

Chaque été, La Côte-Saint-André rend hommage à son enfant prodige, Hector Berlioz. Cette année, le festival propose une immersion totale dans l’œuvre symphonique du compositeur. Des orchestres français et étrangers, y compris de jeunes talents en formation, interpréteront ses compositions emblématiques. Le prestigieux London Symphony Orchestra, sous la direction d’Antonio Pappano, clôturera le festival avec éclat. Au programme, des concerts variés mettant en lumière des œuvres telles que Les Nuits d’été et l’Enfance du Christ de Berlioz, offrant une expérience musicale riche en émotions et en virtuosité.

Ravel en majesté à Saint-Jean-de-Luz – jusqu’au 4 septembre

Le festival Ravel, à Saint-Jean-de-Luz, est devenu un événement incontournable de la fin de l’été. Sous la direction du pianiste Bertrand Chamayou et de son collègue Jean-François Heisser, les meilleurs interprètes font résonner les compositions du célèbre compositeur Maurice Ravel. Des artistes renommés tels que le Quatuor Belcea, la violoncelliste Sol Gabetta, la cheffe d’orchestre Barbara Hannigan et la soprano Véronique Gens, se produiront dans des lieux prestigieux des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Une célébration de la musique envoûtante de Ravel qui ravira les mélomanes les plus exigeants.

Le piano fait sa rentrée à Toulouse – du 5 au 30 septembre

À Toulouse, le festival Piano Jacobins célèbre depuis quarante-cinq ans la richesse et la diversité de la musique pour piano. Du 5 au 30 septembre, la ville accueille les pianistes les plus talentueux de la scène internationale, offrant aux spectateurs une programmation éclectique et captivante. Des artistes renommés tels que Philippe Bianconi, Christian Zacharias et Marc-André Hamelin côtoieront une nouvelle génération de virtuoses, parmi lesquels Mao Fujita, Arielle Beck, Isata Kanneh-Mason et Anton Mejias. Une occasion unique de découvrir et d’apprécier le piano sous toutes ses formes dans des cadres exceptionnels.