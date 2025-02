tom-dixon-brille-avec-la-collection-de-luminaires-pose

Le célèbre designer britannique Tom Dixon brille une fois de plus avec sa nouvelle collection de luminaires POSE, qui promet de captiver les amateurs de design cet hiver. Sculpturale, élégante et légèrement anthropomorphe, cette collection allie minimalisme et expressivité, offrant des lampes qui semblent plus être des objets architecturaux que de simples luminaires. Avec ses lignes géométriques épurées et sa finition monochrome frappante, POSE transforme la simple tâche d’illuminer un espace en un rituel raffiné.

Une Collection Inspirée par l’Optique et la Lumière

La collection POSE se décline en deux formes distinctes : le Portable et le Task Light, tous deux inspirés par les formes coniques récemment introduites dans la famille d’éclairage de Tom Dixon et influencés par la fascinante physique optique des phares, des feux de signalisation et des instruments scientifiques. Même éteints, les luminaires sont indéniablement frappants, mais c’est une fois allumés qu’ils révèlent toute leur magie. Une lentille plate de Fresnel offre un éclairage diffusé et concentré, projetant un cercle de lumière net et précis sur les surfaces avoisinantes. Un subtil jeu de lumière et d’ombre crée des motifs arqués sur les murs lointains, ajoutant profondeur et mystère à toute pièce. Que vous organisiez une soirée ou que vous lisiez un livre, POSE rehausse l’ambiance avec élégance.

Une Polyvalence de Style et de Substance

Le Portable propose deux tons de lumière chaude ajustables, facilement interchangeables en maintenant le bouton d’alimentation, et peut être rechargé facilement avec un câble USB magnétique – parfait pour une utilisation intérieure et extérieure. Pendant ce temps, le plus grand Task Light offre une illumination précise avec une touche sculpturale, en en faisant l’outil idéal pour les tâches concentrées dans les espaces résidentiels ou commerciaux.

POSE est disponible dans deux des coloris classiques de Tom Dixon (Or et Argent), ainsi que dans des teintes plus audacieuses telles que Indigo, Putty et Kelp pour ceux qui souhaitent faire une déclaration plus colorée. Que vous soyez attiré par des finitions métalliques intemporelles ou des teintes vives, POSE offre une manière polyvalente d’apporter style et substance à n’importe quel espace.

Pour en savoir plus sur la collection de luminaires POSE de Tom Dixon, visitez tomdixon.net.