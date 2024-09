Tendance Couleur de l’Année 2025 – Ce que Nous Savons Jusqu’à Présent…

Croyez-le ou non, de nombreuses entreprises ont annoncé leur couleur de l’année 2025! Comme nous aimons suivre et prédire ces sélections chaque année, nous avons pensé commencer un article pour suivre chaque sélection au fur et à mesure de leur sortie. Cela sera beaucoup plus facile à consulter l’année prochaine lorsque nous ferons nos prédictions au lieu de chercher partout sur Google pour les retrouver. Le bleu sera-t-il à nouveau à la mode comme en 2024? Nos suppositions seront-elles même vaguement proches? Vous pouvez lire ci-dessous pour suivre – et revenir pour des mises à jour au fur et à mesure que davantage de nouvelles sur la COTY arriveront.

Et comme nous l’avons fait dans notre récapitulatif des couleurs de l’année 2024, nous comparerons les choix passés de chaque entreprise. De cette manière, vous pourrez voir ce qui est tendance pour 2025, ainsi que l’évolution de leurs prévisions de couleurs au fil du temps. Jusqu’à présent, les choses semblent être assez profondes, sombres et sourdes…

Il n’y a pas une couleur de l’année définitive, car des entreprises comme Pantone, Benjamin Moore et Sherwin-Williams couronnent chacune une couleur (ou une collection de couleurs) pour représenter l’année suivante dans le design. Chaque entreprise utilise une méthodologie différente, mais le but est pour les experts en couleur de prévoir une teinte que l’on verra beaucoup plus l’année suivante. Parfois, la couleur représente également une tendance de design plus large (comme un retour à la nature) ou une humeur culturelle (comme l’espoir, la joie, etc.) qu’ils voient influencer tout, de la peinture, au décor, à la mode, et plus encore.

Quelles étaient les couleurs de l’année dernière?

Vous pouvez lire notre plongée profonde dans les couleurs de l’année 2024 pour en savoir plus. Mais comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessous, 2024 a été dominé par des bleus, des neutres chauds et quelques coraux punchy. La prédominance du bleu était largement attribuée au fait que les gens recherchaient des couleurs apaisantes et calmes pour leurs maisons. Même certaines des couleurs plus audacieuses, comme le Persimmon de HGTV Home by Sherwin-Williams (en haut à gauche), ont été regroupées dans une tendance qu’ils ont appelée “Renewed Comfort”.

Est-ce que 2025 apportera plus de couleurs réconfortantes et apaisantes? Ou les prévisionnistes de couleur verront-ils des teintes plus vives et plus animées dans notre avenir?

Qui a annoncé la couleur de l’année 2025 jusqu’à présent

Au moment de la rédaction de cet article (fin août 2024), nous avons vu des annonces de la COTY 2025 de la part des entreprises suivantes:

– Behr : Rumeurs

– HGTV Home by Sherwin-Williams : Quietude

– Valspar : Encore

– Dutch Boy : Mapped Blue

– Minwax : Violet

– Graham & Brown : Elderton

– C2 Paint : Raku

– Stainmaster Paints : Truffe

L’année dernière, nous avons compté 15 entreprises qui ont fait des annonces, il y en a donc beaucoup plus à venir. Mais en attendant les autres (y compris le gros chien : Pantone), regardons ce que nous savons jusqu’à présent.

La couleur de l’année 2025 de Behr

Behr est à nouveau allé sombre cette année avec leur choix de couleur de l’année 2025 : Rumeurs. Décrit comme un “rouge rubis profond”, il a cette teinte de merlot riche et sombre que nous avons vu apparaître récemment dans les intérieurs. Notre amie Kim & Scott’s kitchen en 2023 me vient à l’esprit. Sherry se demande aussi si celui qui a choisi cette couleur est un Real Housewives de Salt Lake City. Si vous savez, vous savez…

Il est intéressant de voir à quel point Behr est allé sombre et audacieux ces deux dernières années (peut-être une réaction à leur choix de 2023?). Rumeurs et Poivre Cracké se distinguent nettement de leurs choix précédents au cours de la décennie écoulée, la plupart d’entre eux pouvant être décrits comme étant plus d’un ton moyen ou d’une couleur douce.

La couleur de l’année 2025 de HGTV Home

Après peut-être l’un des choix les plus audacieux de l’année dernière, HGTV Home by Sherwin-Williams a joué la sécurité avec leur couleur de l’année 2025 : Quietude. Leurs experts la décrivent comme une nuance de menthe “apaisante et douce” ainsi qu’un “sauge adouci”. Cela fait partie d’une tendance qu’ils prévoient de “luxe discret” qui favorise des espaces calmes et relaxants qui n’hésitent pas à utiliser la couleur.

Comparé aux couleurs qu’ils ont sélectionnées les années précédentes (2018 a été leur première), Quietude est sans doute leur choix le plus sûr et le plus apprécié jusqu’à présent. Personnellement, nous sommes amateurs d’une teinte vert-bleu, surtout si elle a une discrète nuance grise ou une douce boue. Quietude a un peu de cela, mais elle sera toujours perçue comme une couleur audacieuse si elle est peinte dans toute une pièce.

La couleur de l’année 2025 de Valspar

C’est la deuxième année que Valspar choisit une couleur singulière (auparavant, ils en avaient choisi plusieurs). Et avec leur couleur de l’année 2025, Encore, c’est aussi leur deuxième bleu. Ils sont 2 pour 2! En sélectionnant ce bleu cobalt-saturé, Valspar a déclaré que “le bleu fait son retour”. Bien que, encore une fois, il était déjà là selon la plupart des choix de 2024. Néanmoins, nous sommes d’accord avec leur note selon laquelle des bleus classiques forts comme celui-ci incarnent la constance et la confiance de manière que les bleus plus doux de l’année dernière pourraient ne pas avoir.

La couleur de l’année 2025 de Minwax

Avec sa cinquième sélection de couleur de l’année, Minwax va plus audacieux et plus lumineux avec son choix de 2025 : Violet. Ils qualifient ce choix de “couleur de teinture de l’année” de tout, de éclectique et fantaisiste à individuel et expérimental, semblant reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une couleur de teinture ordinaire. Comme vous pouvez le voir à partir de leurs choix passés ci-dessous, ils ont opté pour des couleurs plus saturées récemment.

Bien que “violet” soit le nom d’une couleur de teinture spécifique de Minwax, ils affirment également que cette couleur aubergine profonde est tendance dans l’ensemble – y compris dans les peintures, les papiers peints, et plus encore. Donc même si vous préférez vous en tenir aux tons de bois traditionnels bruns et beiges, ils vous invitent à adopter cette teinte d’autres façons.

La couleur de l’année 2025 de Graham & Brown

Graham & Brown a choisi un brun foncé appelé Elderton comme leur couleur de l’année 2025. Il est nommé d’après la couleur d’un arbre aîné et a été sélectionné comme un neutre intemporel qui se marie avec leur papier peint “Design de l’année” qui met également en avant des arbres et arbustes anciens. Comme pour leur choix de l’année dernière (un vert sourd appelé “Viridis”), cette entreprise britannique spécialisée dans les revêtements muraux tente de jumeler thématiquement et esthétiquement leurs deux sélections. La couleur Elderton de cette année n’est pas non plus très éloignée d’autres choix de 2025 comme les Rumeurs de Behr, les Truffe de Stainmaster et les Raku de C2 (ci-dessous).

La couleur de l’année 2025 de C2 Paint

Pas très éloignée du choix de Behr cette année, la couleur de l’année 2025 de C2 Paint est : Raku. Nom donné à une technique de céramique japonaise, C2 Paint décrit leur choix comme une couleur caméléon qui passe du bourgogne au “sanguin oxydé”, avec des nuances de brun et de pourpre. Elle s’inscrit définitivement dans les couleurs sombres et sombres qui semblent être tendance pour 2025. C’est un virage net par rapport au choix de l’année dernière, “Thermal”, qui était un bleu vif et punchy.

La couleur de l’année 2025 de Stainmaster Paint

Qui savait que Stainmaster n’était pas seulement un tapis et un revêtement de sol? Nous avons appris qu’ils étaient également une entreprise de peinture à partir de leur première sélection COTY en 2024 (qui était une autre couleur saturée et sombre). Et avec cette sélection presque noire, Truffe, ils semblent parier sur la tendance des pièces sombres qui se poursuit. Ils expliquent que leur couleur de l’année 2025 est polyvalente pour fonctionner avec tout, des pastels aux couleurs vives, tout en “élevant le style de n’importe quel espace”.

Nous avons récemment repéré le nouveau présentoir de Stainmaster Paint chez Lowe’s (ils ont toujours l’année dernière la couleur taguée comme “Couleur de l’Année”). Ils n’offrent que 40 couleurs au total, donc ils ont une palette très limitée à choisir chaque année!

La couleur de l’année 2025 de Dutch Boy

Dutch Boy décrit son choix de couleur de l’année 2025, Mapped Blue, comme une couleur de peinture “intemporelle” et fondamentale qui aidera votre pièce à rester tendance. C’est une bonne description puisqu’il y a toujours un choix similaire à celui-ci chaque année. En fait, les bleus comme celui-ci ont dominé les sélections de 2024 pour de nombreuses marques de peinture plus petites (Dutch Boy est disponible chez Menard’s). C’est donc un choix sûr et classique, et une couleur largement appréciée pour de nombreuses maisons.

Quelles annonces attendons-nous?

Pantone a lancé cette tendance de la couleur de l’année, donc leur choix est généralement la plus grande nouvelle. C’est aussi l’une des dernières à être publiée (généralement en décembre). Voici quelques autres grandes annonces que nous attendons:

– Pantone fait généralement son choix début à mi-décembre

– Benjamin Moore est prévu pour le 15 octobre 2024

– Sherwin-Williams annonce généralement mi-décembre

– Glidden annonce généralement en août, mais n’a pas encore fait cette année.

Quels sont nos pronostics pour la couleur de 2025?

Nous avons récemment partagé nos pronostics pour la couleur de l’année 2025 sur les Stories Instagram (cliquez sur le point culminant COTY pour voir). Il ne s’agit pas de prévisions scientifiques ou basées sur une recherche approfondie (nous passons généralement environ une minute à formuler nos suppositions à l’improviste tout en enregistrant). Ils sont juste devenus une tradition et c’est un moyen amusant pour nous de tester nos instincts de voyance. Les représentations de couleur ci-dessous sont approximatives (nos descriptions dans la vidéo Instagram fournissent beaucoup plus de contexte):

Nos suppositions étaient un peu plus audacieuses que les années précédentes, bien que j’aie remarqué que j’ai tendance à choisir une couleur sombre et neutre comme le noir ou le brun chocolat. Cela m’a plutôt réussi car au moins une marque tend à en choisir une chaque année. Cette année, mon choix de “noir” n’est pas très éloigné de la Truffe de Stainmaster, qui est un peu plus claire que je ne l’ai décrite.

