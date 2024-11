Après des années d’inondations et de construction, Bowser a enfin terminé son garage de rêve. Nous avons laissé le garage inondé à nouveau, mais après quelques semaines, mon entrepreneur a tout réparé (nous l’espérons), nous avons pansé nos blessures financières et après avoir tout séché (heureusement, les meubles et même le tapis ont survécu), nous avons tout remis en place et MAINTENANT pour la révélation finale…

Sara remporte le prix de l’espace le plus exigu de tous les temps. Rappelez-vous, ce tapis fait 7 pieds de large. Mon mari est un personnage, littéralement et figurativement, donc une partie de ce contenu pourrait ne pas être exactement ce à quoi les accros du design sont habitués à voir. Par exemple, la poupée effrayante sur la droite. C’est d’un court métrage qu’il a fait et il l’adore. Je ne choisirais pas exactement de styliser avec ça, mais nous y voilà. Mon travail est de tout rendre aussi chic que possible et je pense que nous avons trouvé un bel équilibre.

Bibliothèques

Si ce n’est pas cassé…

Les étagères derrière le bureau fonctionnaient bien avant, alors nous l’avons refait, mais en mieux. La raison pour laquelle je voulais ces étagères en particulier est qu’elles avaient un espace de rangement caché en bas pour les choses pas très jolies, comme une imprimante ou le lecteur VHS qui est connecté à sa télévision vintage (en bas à droite). Elles ajoutent beaucoup de chaleur.

Nous sommes fermement une famille « pas de grande lumière », donc un éclairage d’ambiance est un must. J’ai trouvé plusieurs bonnes lampes vintage sur Etsy. La lampe « vert slime » (ou enfant gâté) est sa favorite personnelle. Andrew est un collectionneur et un lecteur avide de biographies, donc les étagères sont parfaites pour exposer une figurine de film, des jouets vintage, et, vous savez, sa tarentule.

Ottoman en cuir | Unité multimédia | Plateau | Lampe | Tabouret champignon

Dans cet angle, vous pouvez voir à quoi cela ressemble lorsque nous mettons l’ottoman entre les étagères et le bahut pour créer plus de places assises, nous vivons principalement de cette façon. Le champignon rond est facile à contourner.

Télévision encadrée | Plateau | Shaker en cuir | Carafe verte | Carafe ambrée | Verres (vintage) | Outils de bar | Tasse avec outils (vintage) | Oreiller sur le banc de rangement | Rouleau

Tout ce mur d’art est basé sur le fantôme de Blanche-Neige de Betty Boop en 1933 que j’ai trouvé chez NicSon Mercantile, une institution de mon quartier. Faites-vous plaisir et regardez la vidéo. C’est magnifique et de 4:20 à 6:00, Koko le clown se transforme en fantôme où le légendaire Cab Calloway a été rotoscopé en chantant et dansant sur St. James Infirmary Blues. J’ai trouvé cette pièce et je savais que c’était le meilleur cadeau de Noël de tous les temps et je savais exactement comment elle encadrerait la télévision. Elle a été accrochée des mois avant que nous ayons quoi que ce soit d’autre (voir dans les photos inachevées avec les tapis ci-dessus). Nous l’avons accrochée tout de suite et avons marqué où tout allait aller en fonction de cela. J’ai basé la taille de la télévision dessus et j’ai rempli le reste de l’espace avec de l’art qui avait du sens pour Andrew, accentué d’une horloge Kit Cat vintage et d’une lumière vintage dans le coin supérieur droit. Le bahut est rempli de choses de bureau que vous ne voulez pas voir, et soyons honnêtes, probablement un débordement de la collection de VHS d’Andrew. Un plateau avec des bourbons décantés vit dessus avec une lampe de table Oslo. J’ai le charbon, mais faites-vous plaisir et prenez-le en oxblood. Je l’aurais totalement fait si c’était disponible à l’époque.