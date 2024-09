Conception d’un salon peut être un défi, surtout lorsqu’il s’agit d’incorporer à la fois une télévision et une cheminée dans le même espace. Ces deux éléments sont des points focaux à part entière, chacun demandant de l’attention et donnant le ton à la pièce. Trouver un équilibre entre eux nécessite des choix de design réfléchis. Ce guide présente quelques stratégies haut de gamme pour positionner une télévision à côté de la cheminée dans votre salon ou salle à manger, offrant des conseils de designers pour rendre cette combinaison belle sans encombrer la pièce.

Comprendre le Défi : TV vs. Cheminée

La télévision et la cheminée constituent généralement les deux caractéristiques les plus importantes et attirent la majeure partie de votre attention dans un salon. Voici quelques idées et quelques défis à garder à l’esprit :

Points Focaux Concurrents : La télévision et les cheminées sont tous deux des sources d’attraction de différentes manières. Si elles sont placées trop près l’une de l’autre sans un équilibre de design adéquat, l’une peut éclipser l’autre ou déséquilibrer la pièce.

Différences de Hauteur : Les téléviseurs ont tendance à être placés à un niveau optimal pour la visualisation – au niveau des yeux – tandis que les cheminées sont souvent conçues plus bas. De plus, la différence de hauteur peut causer une tension visuelle indésirable lors de l’observation de la télévision entre les deux si elle n’est pas gérée avec soin.

Styles de Design : La télévision et la cheminée doivent d’une certaine manière être faites pour se correspondre en termes de matériaux, de couleurs et de style. Une télévision moderne et élégante aura l’air déplacée à côté d’une cheminée en pierre rustique.

Intégration de la Technologie : Les salons modernes sont souvent équipés de plusieurs appareils électroniques, et cacher les fils et câbles est crucial pour un look propre et poli.

Exemple 1 : La Télévision Dominante

Visualisateur : Anastasia Dmytriienko

Un piège courant est de laisser la télévision éclipser la cheminée. Cela se produit souvent lorsque la télévision est significativement plus grande que la cheminée ou lorsqu’elle est montée trop près de la cheminée. Dans de tels cas, la pièce peut sembler déséquilibrée, la télévision domine l’espace, et la cheminée perd son charme en tant que point focal confortable.

Comment Faire :

Assurez-vous que la télévision et la cheminée sont proportionnées l’une par rapport à l’autre. Si la télévision est grande, choisissez une cheminée de taille substantielle comme un modèle large et linéaire pour se démarquer visuellement. Ou déplacez peut-être la télévision sur un mur adjacent au lieu de l’avoir juste à côté de la cheminée. La méthode des deux sommets, où l’un est situé à un endroit isolé et l’autre à proximité, aide beaucoup dans la mise au point esthétique globale sans créer de tiraillement visuel.

Conseil de Designer :

Pour maintenir l’harmonie entre la télévision et la cheminée, envisagez d’utiliser des matériaux et des couleurs complémentaires qui relient les deux éléments. Par exemple, si l’entourage de la cheminée est fait de carreaux modernes et élégants, utilisez des finitions ou des tons similaires pour le mur ou les armoires de la télévision. Cette approche aide à créer un design cohérent où ni la télévision ni la cheminée n’éclipsent l’autre.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Évitez de monter une grande télévision directement à côté d’une plus petite cheminée, surtout si la télévision est à une hauteur ou un angle différents. Cela peut créer un déséquilibre visuel dérangeant, faisant paraître la pièce maladroite et encombrée.

Exemple 2 : La Méthode de l’Asymétrie Équilibrée

Visualisateur : Walaa Abdelaziz

L’une des meilleures astuces pour équilibrer une télévision et une cheminée serait l’asymétrie. Cela permet de penser que tout n’a pas besoin d’être complètement symétrique pour trouver l’équilibre.

Comment Faire :

Placez le téléviseur et la cheminée à des hauteurs différentes ou légèrement décalés l’un par rapport à l’autre. Par exemple, le téléviseur pourrait être accroché au mur à côté de la cheminée, avec la cheminée positionnée un pouce plus bas ou décalée sur le côté. Cette juxtaposition crée un contraste visuel frappant sans donner l’impression que la pièce est déséquilibrée.

Conseil de Designer :

Pour pousser cette disposition un peu plus loin, utilisez des couleurs et des textures tirées de la cheminée vers la télévision qui sont répétées sur tous les éléments environnants. Si la cheminée est revêtue de pierre naturelle par exemple, vous pourriez utiliser une finition en bois qui correspond aux tons terrestres. L’ajout d’un tapis ou de textiles doux dans des teintes similaires peut encore renforcer la connexion entre les éléments.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Évitez de placer votre télévision trop près du manteau de la cheminée ou à une hauteur arbitraire, car cela peut perturber le flux de la pièce et créer un déséquilibre. Assurez-vous que la télévision et la cheminée sont alignées sur le même plan visuel et positionnées en toute sécurité contre la même pierre naturelle, pour un look cohérent.

Exemple 3 : La Configuration en L

Visualisateur : Maria Rybak

La configuration en L est un moyen pratique et beau de placer la télévision à côté de la cheminée. Ce setup est idéal pour une grande pièce avec plusieurs espaces assis.

Comment Faire :

La configuration en L est un choix populaire et intéressant pour positionner la télévision à côté de la cheminée, surtout dans les grandes pièces avec plusieurs zones assises. Si les deux sont longs, placez la cheminée sur un mur latéral et montez votre téléviseur à côté mais dans une direction face à lui. Cette disposition étire les points focaux dans des endroits distincts dans une même pièce tout en permettant la collaboration. Positionnez les sièges de manière à ce qu’ils soient tournés vers la télévision et la cheminée, en veillant à ce que tout soit fonctionnel et confortable.

Conseil de Designer :

Le truc pour réussir comme un designer est de maintenir une cohérence avec les matériaux et les couleurs que vous utilisez sur les fenêtres et les murs du sol au plafond. Si vous avez un entourage de cheminée en carrelage moderne et élégant, essayez d’utiliser le même type de matériaux ou de couleurs sur le mur de la télévision. Placer un canapé d’angle à l’angle du L ancrera également l’espace, le rendant plus confortable et à l’abri des courants d’air.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Évitez de déconnecter les deux murs avec différents styles de placement de meubles ou de matériaux l’un de l’autre. Cela donnera l’impression d’une pièce disjointe et non fluide. Au lieu de cela, vous devriez gérer soigneusement la manière dont les deux zones (connexes) fusionneront pour un design global cohérent.

Exemple 4 : Adoptez une Intégration de Design Compatissante

Visualisateur : Hasan Yıldız

Une combinaison d’une télévision et d’une cheminée à gaz est la plus secrète, dans ce cas, il est logique de les établir dans un concept de design unique. Dans ce cas, toutes les décisions étaient orientées vers l’établissement d’une expression cohésive permettant à chacune des parties d’être elles-mêmes sans interférer l’une avec l’autre.

Comment Faire :

Un design compatissant est également essentiel pour assurer un look cohérent où la télévision et la cheminée jouent bien ensemble. Choisissez quelque chose qui fonctionne avec le style des deux essentiellement. Par exemple, si vous avez un design contemporain et que votre cheminée a des lignes épurées avec un entourage en pierre, alors choisissez de placer votre télévision au-dessus de la cheminée ou utilisez une armoire avec des matériaux ou des finitions similaires pour que tout semble ensemble. Essayez de créer des meubles sur mesure qui intègrent à la fois votre télévision et votre cheminée, conçus avec des éléments cohérents tels que la couleur, la texture et le matériau. Cette méthode donne un point focal de la pièce proprement proportionné et cohésif.

Conseil de Designer :

Pour une apparence homogène, choisissez des matériaux et des couleurs qui correspondent aux décorations de la pièce. Pour un entourage de cheminée en pierre naturelle, essayez d’utiliser le même matériau dans un cadre de télévision. Ou choisissez une télévision avec moins de masse environnante qui ne rivalisera pas visuellement avec la cheminée texturée et colorée. L’utilisation de matériaux communs comme le bois rainuré ou la pierre intégrée ajoutera également au sentiment que tout est présent pour une raison.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Ne placez pas la télévision et la cheminée de manière à ce que l’équilibre visuel soit incorrect. Par exemple, une cheminée traditionnelle sera inutilement obstruée si vous fixez le panneau de télévision trop haut au-dessus d’elle. Le maintien des deux éléments au même niveau garantit la propreté tout au long.

Exemple 5 : Utilisez un Déguisement Artistique

Visualisateur : Minnur Memmedov

Pour éviter que la télévision ne devienne un trou noir dans votre jolie pièce, des armoires sur mesure ou des panneaux coulissants sont d’autres solutions élégantes. De cette manière, la cheminée peut être un point focal tandis que la télévision est éteinte pour maintenir l’équilibre dans votre pièce.

Comment Faire :

Monter la télévision dans un mur galerie, nichée parmi d’autres œuvres d’art et photographies est une autre façon créative de la dissimuler presque. Des panneaux coulissants ou des toiles avec des œuvres d’art dans des armoires sur mesure, par exemple, peuvent être ouverts pour voir votre télévision et se cacher lorsque la télévision est éteinte. Pour cacher efficacement votre télévision, vous pourriez être intéressé par quelque chose comme un miroir encadré TV.

Conseil de Designer :

Rendez les portes coulissantes de couloir légères à ouvrir et à fermer, et une partie intégrante du design de la maison. La mise à niveau des panneaux avec des matériaux et des finitions de haute qualité élève le style de votre espace. De plus, vous devriez utiliser des mécanismes de fermeture en douceur pour un mouvement facile et pour éviter les frottements causés par les travaux lourds.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Évitez de choisir des panneaux qui entrent en conflit avec la décoration existante de la pièce. Par exemple, des couleurs ou des matériaux contrastants pourraient créer une sensation perturbatrice dans un petit espace et détourner l’attention de l’écran loin de la cheminée. Assurez-vous plutôt que vos panneaux s’intègrent dans l’apparence de votre télévision et de votre cheminée ; de cette façon, il n’y aura pas d’apparence disjointe.

Exemple 6 : Explorez des Solutions de Design Polyvalentes

Visualisateur : Alexander Chubarkov

Nous aimons l’idée de combiner votre télévision et votre cheminée dans une niche intégrée dans des espaces plus petits ou des pièces multifonctions. Un mur multimédia qui combine la télévision et la cheminée avec quelques autres fonctionnalités, y compris du rangement intégré ou un espace de travail, peut être pratique et élégant. Un mur multimédia sur mesure, par exemple, peut inclure une pièce avec une cheminée à la base et une télévision montée au-dessus à une extrémité, tout en incorporant d’autres fonctionnalités comme du rangement ou des éléments de travail.

Comment Faire :

Lors de la conception d’un mur multimédia qui servira à plusieurs fins, assurez-vous de commencer par organiser la disposition et la manière dont toutes les fonctionnalités prévues seront incorporées dans l’espace sans que tout paraisse encombré. Faites de la cheminée le point focal, avec la télévision positionnée au-dessus ou sur le côté, en fonction de l’orientation de la pièce et des angles de vision. Pour plus de fonctionnalité, obtenez du rangement intégré ou des étagères autour de la télévision et de la cheminée. Sélectionnez des matériaux et des finitions qui fonctionnent bien avec la cheminée et la télévision, ainsi que le type de cheminée que vous avez pour qu’ils s’intègrent tous ensemble.

Conseil de Designer :

Lorsque vous envisagez un mur multimédia avec plusieurs fonctions, le placement devrait être basé sur la disposition de la pièce et l’utilisation prévue de chaque composant. Assurez-vous que la disposition sert à améliorer la façon dont vous utilisez la pièce tout en créant un design élégant et réfléchi. L’utilisation de systèmes de rangement flexibles et d’étagères réglables peut facilement rendre votre design polyvalent ainsi que pratique.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Ne créez pas un mur multimédia qui a l’air surchargé ou qui prend de la place. Par exemple, essayer de tout mettre sur un mur peut donner un look encombré et détourner de la conception globale de la pièce.

Exemple 7 : Approche Minimaliste

Visualisateur : Manal Adnan

Une approche de design minimaliste met l’accent sur la simplicité et les lignes épurées dans un beau salon familial, et c’est la manière parfaite d’incorporer une télévision à côté de n’importe quelle cheminée. Le design est tendance et donne à l’espace un look bien organisé, sans encombrement.

Comment Faire :

Si vous adoptez la philosophie du moins est plus en expressionnisme, alors les lignes épurées et une palette de couleurs discrète devraient être vos priorités visuelles. Optez pour une cheminée minimaliste qui ne détourne pas de l’esthétique de l’autre espace de vie ou de la pièce. Une console multimédia flottante ou un support TV bas peuvent rester non obstrués tout en complétant naturellement la cheminée, offrant une solution harmonieuse. Nous pouvons créer un environnement de vitrine qui permet à la télévision ou à la cheminée d’être présentée de manière proéminente, tout en maintenant la coexistence confortable des deux dans la même pièce, comme un ornement plutôt qu’un point focal.

Conseil de Designer :

Optez pour des finitions qui se fondent facilement avec le style général de la pièce, pensez mat ou textures plus subtiles. Les systèmes de gestion des câbles cachés et les espaces dédiés pour dissimuler les fils contribuent à un look propre et dégagé dans une pièce. La simplicité dans la forme et la fonctionnalité donne à cette pièce une sensation d’ouverture, tandis qu’une palette de couleurs moderne garde l’espace frais et sophistiqué.

Ce qu’il ne Faut Pas Faire :

Ne surchargez pas ou ne créez pas de manteaux complexes avec des motifs et des designs qui pourraient détourner du caractère minimaliste. Au lieu de cela, évitez les manteaux de cheminée fantaisistes ou les supports TV sophistiqués qui pourraient encombrer l’espace. De plus, évitez les mélanges et combinaisons de manteaux de cheminée de différents matériaux ou styles car ceux-ci peuvent perturber les connexions visuelles.

Conclusion

Concevoir un salon qui équilibre à la fois une télévision et une cheminée peut être une tâche délicate, mais avec une planification réfléchie et une approche de design cohérente, c’est tout à fait réalisable. En appliquant ces conseils, vous pouvez transformer votre salon en un havre élégant et fonctionnel, où la chaleur de la cheminée et le divertissement de la télévision coexistent magnifiquement. Chez Home Designing, nous visons à inspirer des solutions pratiques qui rendent votre espace de vie à la fois confortable et esthétiquement agréable.