Les Tasses les Plus Mignonnes pour des Matins Chaleureux – La Chambre Inspirée

Cet article peut contenir des liens d’affiliation. Veuillez lire notre politique de divulgation ici.

On me dit souvent que j’ai un talent pour trouver les tasses les plus mignonnes ! Il est difficile de résister lorsque j’en vois une. Choisir ma tasse du matin ou demander à mes invités laquelle ils préfèrent est une tradition bien établie chez nous. Comme on me demande souvent d’où viennent les tasses, j’ai voulu partager aujourd’hui une sélection mise à jour de mes préférées, nouvelles et anciennes !

Santé aux boissons d’automne confortables dans des tasses adorables !

Sources : 1. Tasses en grès florales // 2. Tasses à rayures bleues et blanches // 3. Tasse Homebody // 4. Tasses botaniques // 5. Tasse à motifs bleus et blancs // 6. Petites tasses bleues et blanches // 7. Ensemble de 4 tasses bleues et blanches

Ces tasses botaniques (vert foncé et marron) ont été un coup de foudre récent… elles m’ont fait penser à l’automne !

J’adore ces tasses à rayures et les jolis soucoupes aussi.

Appel à tous les HomeBodies ! Cette tasse Homebody est ma propre tasse confortable que je ne partage pas avec les autres haha.

Ces tasses sont mon nouvel ensemble. Elles sont en grès très épais. Elles viennent en un ensemble de six, trois couleurs (elles feraient aussi un excellent cadeau si vous en prenez un ensemble et les divisez !). Chaque couleur est magnifique, j’adore choisir la couleur qui correspond à mon humeur. Je suis ravie d’avoir un ensemble de ces beautés pour les réunions de famille en automne.

J’adore les motifs peints à la main sur ces tasses bleues et blanches ! Elles viennent en un ensemble de 4 avec des motifs variés.

