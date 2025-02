Tasse et Bols Assortis pour Chien de Helen Levi x Kismet

L’appariement avec nos chiens n’est pas une idée révolutionnaire – il ne manque pas de laisses, de lits et même de tenues réelles que nous pouvons choisir pour coordonner avec nos styles intérieurs et personnels. Mais assortir les articles ménagers ? Voilà une idée fraîche, concrétisée par la marque adorée des chiens Kismet et la céramiste basée à Brooklyn, Helen Levi. Ensemble, ils ont créé une collection en édition limitée de tasses pour les humains et de bols pour leurs amis à quatre pattes, chacun arborant la palette de couleurs signature de Kismet et les swirls distinctifs de Levi. Aucune pièce n’est identique – tout comme votre chien.

Le concept est né lorsque Michael Ventura, président et directeur de la marque de Kismet, a approché Levi, qu’il connaissait depuis des années. L’idée a immédiatement résonné avec Levi. « J’ai eu mon cher chien Billy pendant dix ans avant qu’il ne décède, donc je pense que Michael savait que j’étais une amoureuse suprême des chiens, » a partagé Levi. « J’adore l’idée d’assortir votre chiot et je pense que tous les propriétaires de chiens peuvent se reconnaître dans le désir de partager avec leur meilleur ami. »

Les designs de la collection ont puisé leur inspiration directement dans l’emballage de Kismet, mettant en avant des formes organiques et des couleurs ludiques – des éléments que Levi connaît bien (« Swirls, formes épaisses, etc ; c’est dans ma ligne de mire ! »). Fidèle à son style signature, le processus de Levi est pratique et intuitif. « Je n’ai pas tendance à faire des croquis, » a-t-elle expliqué. « Je dois l’essayer et voir la pièce finie avant de savoir si ça fonctionne. » Cette approche expérimentale a donné naissance à des pièces magnifiquement uniques avec un mélange de motifs colorés et tournicotants. Pour capturer avec précision les différents détails de chaque tasse, Levi a envoyé plusieurs photos de la même tasse à l’équipe de Kismet pour obtenir des retours. Lorsque deux membres de l’équipe ont choisi par hasard des côtés opposés de la même tasse comme leur favori, c’était vraiment un moment de kismet.

Les tasses se vendent 64 $ (actuellement en vente à 44,80 $), tandis que les bols pour chiens sont disponibles en tailles petite (72 $, en vente à 50,40 $) et grande (84 $, en vente à 58,80 $). Comme si cette collaboration ne pouvait pas être meilleure, une partie de chaque achat bénéficie à Kismet Cares, soutenant des causes comme Project Street Vet, qui fournit des soins vétérinaires gratuits aux animaux de compagnie de personnes sans abri, et Paws for Life, un programme de réhabilitation qui associe des chiens sauvés des refuges locaux à des individus incarcérés qui aident à fournir une formation à l’obéissance.

Si l’idée de siroter votre café du matin pendant que votre chien déguste son petit déjeuner dans des céramiques assorties vous semble délicieuse, cette collection pourrait bien être ce dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.

Pour acheter la collection Helen Levi x Kismet, rendez-vous sur kismetpets.com.