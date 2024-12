Des Tapis Modernes Abordables Pour Tous les Styles

Découvrez Nos Nouveaux Tapis EHD pour les Pièces Anciennes

Emily Henderson

Une collection récente de notre collaboration avec Rugs USA nous a particulièrement enthousiasmés. Nous adorons bien sûr les tapis de la première collection, mais les couleurs et la plus grande variété de celle-ci semblaient vraiment pouvoir s’adapter à encore plus de foyers, travaillant avec une plus large gamme de styles. Chaque couleur est si belle. Vous devez tous les voir si ce n’est pas déjà fait ! Une collection colorée mais polyvalente si nous pouvons nous le permettre 🙂

La Collection Caitlin

Il est difficile d’oublier la joie absolue et la gaieté du salon de Caitlin. Ce qu’elle a si parfaitement capturé était l’équilibre entre le calme et l’excitation en même temps ! Elle est une balance après tout donc l’équilibre est dans ses os 🙂 J’ai choisi LE CAITLIN !! C’était moi qui ai nommé ce tapis particulier (puis j’ai demandé l’approbation de Caitlin) parce que je sentais que c’était un excellent choix pour sa maison et son nom. Il est audacieux mais pas trop présent et peut s’harmoniser avec presque tous les styles, tout comme Caitlin qui s’attire facilement la sympathie de tous ceux qu’elle rencontre car elle est la meilleure 🙂

Les Choix Uniques de Tapis

Le tapis STARKE en rouille. C’est un tapis moderne qui offrirait un contraste géométrique amusant à tous les merveilleux motifs floraux de la pièce. Mais je voulais conserver la chaleur qui se dégage du tapis actuel de Sara, alors j’ai opté pour la couleur rouille. Toujours confortable mais un peu plus audacieux en termes de couleur et de motif.

Pour cette pièce, je n’ai vraiment pas pu me décider, alors j’ai deux options 🙂 Le tapis HARVEY est un motif graphique formidable qu’Em a déjà utilisé dans l’entrée de la maison au bord de la rivière. J’adore l’idée de placer ce type de motif au centre de cette pièce. Mais voici le problème. Il est en 100% polyester, donc il convient parfaitement aux zones à fort trafic (et parfait pour une pièce de passage) et adapté aux animaux domestiques. Cependant, il n’est pas très moelleux car c’est un tapis plat, donc si c’est ce que vous préférez, laissez-moi vous orienter vers l’autre option à laquelle je pensais…

Le tapis SOUTHWEST en vert était l’autre choix naturel pour moi. Il fait clairement écho aux armoires de cuisine (et aux arbres à l’extérieur). De plus, il a cette merveilleuse texture à motifs de rayures qui l’empêche d’être trop monotone. Oh, et bien sûr, il est très agréable sous les pieds. Lequel choisiriez-vous !?

Conclusion

Eh bien, c’est tout pour aujourd’hui, et comme je l’ai dit au début, si vous cherchez un tapis, j’espère que cela vous aura aidé à décider de ce qui pourrait fonctionner le mieux dans votre maison. N’oubliez pas qu’ils sont en vente en ce moment ! Avez-vous un favori ? Parlons-en.

Je vous aime, je vous embrasse.