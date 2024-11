Cette dernière collection de notre collaboration avec Rugs USA nous a particulièrement enthousiasmés. Nous adorons bien sûr les tapis de la première collection, mais les couleurs et la plus grande variété de celle-ci semblaient vraiment pouvoir s’adapter à encore plus de maisons, travaillant avec une gamme plus large de styles. Je veux dire, nous avons des verts, des crèmes, des mauves, des violets! Et en tant que personne qui n’est pas vraiment fan du violet, je mettrais volontiers cela dans une maison que je conçois. Chaque couleur est si belle. Vous devez tous les voir si ce n’est pas déjà fait! Une collection colorée mais polyvalente, si nous osons le dire nous-mêmes 🙂 Alors j’ai pensé que ce serait un exercice amusant de montrer la gamme de styles de notre collection en prenant d’anciennes pièces conçues par EHD et en les associant à un nouveau tapis EHD x Rugs USA! Un petit jeu de mix-and-match si vous voulez. Je veux être clair que les tapis déjà dans ces pièces sont parfaits. Je n’insinue pas que quoi que ce soit devrait changer. C’est juste un petit exercice amusant pour vous aider à envisager la possibilité d’un de nos tapis dans votre maison si vous êtes sur le marché…surtout étant donné qu’ils sont en ce moment en solde:) Ok, jouons.

La Caitlin

J’ai choisi LA CAITLIN!! C’est moi qui ai d’abord nommé ce tapis particulier (puis j’ai demandé l’approbation de Caitlin) car il semblait être un excellent choix pour sa maison et son nom. Il est audacieux mais pas trop présent et peut s’entendre avec presque tous les styles, tout comme Caitlin charme sans effort quiconque elle rencontre parce qu’elle est la meilleure:)

Le Starke

Il devait être Le Starke en Rouille. C’est un tapis moderne qui offrirait un contraste géométrique amusant à tous les merveilleux motifs floraux de la pièce. Mais je voulais conserver la chaleur qui se trouve dans le tapis actuel de Sara, donc j’ai opté pour la couleur rouille. Toujours confortable mais un peu plus audacieux en couleur et en motif.

Le Merrick

Le Merrick! Fun Fact…en interne, nous l’appelons « Le Merrick Réserve » car dans la première collection, « la couleur » était là où se trouve actuellement la crème. Quoi qu’il en soit, ce bleu-vert grisâtre est tellement joli en personne (l’avez-vous vu dans le salon de Kaitlin???), et compte tenu de la palette de couleurs du bureau de Key, je pense qu’il s’y intégrerait également. Cela donnerait à l’espace une toute nouvelle ambiance, ce que j’adore dans le design – un seul élément de décoration peut donner à une pièce une toute nouvelle vie! Cette pièce, bien sûr, n’en a pas besoin car la vie qu’elle a est très très bonne:)

Le Harvey

Pour celui-ci, je ne pouvais vraiment pas me décider donc il y a deux options:) Le Harvey a un motif graphique génial qu’Em a déjà utilisé dans le vestibule de la maison au bord de la rivière. J’adore l’idée de jeter ce type de motif au milieu de cette pièce. Mais voici la chose. Il est à 100% en polyester donc c’est idéal pour un passage intensif (et parfait pour une pièce de passage) et bon pour les animaux de compagnie. Cependant, il n’est pas super moelleux car c’est un tapis plat, donc si c’est ce que vous préférez, laissez-moi vous diriger vers l’autre option à laquelle je pensais…

Le Southwest

Le Southwest en Vert était l’autre choix naturel pour moi. Il fait clairement écho aux armoires de cuisine (et aux arbres à l’extérieur). De plus, il a cette merveilleuse texture à motifs de rayures qui l’empêche d’être trop monochrome. Oh, et bien sûr, il est très agréable sous les pieds. Lequel choisiriez-vous!?

Le Mallory

J’ai décidé de faire un peu fou et de choisir Le Mallory en Mauve (ce qui n’est pas vraiment fou du tout car nous ADORONS un beau mauve). C’est un beau ton moyen qui ajouterait de la profondeur sans écraser toute la pièce. De plus, il y a du mauve dans le tissu du lit et aussi ce magnifique jeté lierait toute la pièce désormais tournée vers le mauve. J’aimerais vraiment le voir là-dedans…Emily??

Le Southwest

Je choisirais Le Southwest en Charbon! Ce charbon est une couleur spéciale qui change presque de ton en vert profond qui est tellement joli et c’est pourquoi je pense qu’il serait génial dans cet espace. Ryann a déjà ces magnifiques murs peints en vert/bleu et ce tapis reprendrait ces tons verts, ajouterait à la convivialité et apporterait une autre couche de texture.

L’Annie

C’est L’Annie pour moi! J’adore ce motif et ces couleurs et je pense qu’ils sont un match PARFAIT pour les autres tons bruns/chaleureux de la pièce. Cela changerait complètement l’ambiance de la pièce et je pense que ce serait un changement assez amusant…seulement si elle le voulait:)

L’Elliot

Je voulais d’abord essayer une couleur et je savais que cela devait être L’Elliot en Rouille. Ce tapis fait également écho au motif à carreaux du tapis original que j’adore! La rouille aurait vraiment mis en valeur les tons chauds des oreillers du canapé (que vous ne pouvez pas voir, désolé!) et de l’art. Mais je me connais et dans ma maison, je penche presque toujours pour des tons clairs/neutres.

Le Starke

C’est pourquoi je pense que Le Starke en Beige aurait été mon choix réel! Il est encore graphique et chaleureux, mais garde la pièce très aérée, ce que je voulais ET ce que je veux dans ma chambre actuelle! Cette beauté est en route vers mon appartement et j’ai hâte de la voir là-dedans. Restez à l’écoute;)

Eh bien, c’est tout pour aujourd’hui, et comme je l’ai dit au début, si vous cherchez un tapis, j’espère que cela vous a aidé à décider ce qui fonctionnerait le mieux dans votre maison. N’oubliez pas qu’ils sont en ce moment en solde! Avez-vous un favori? Parlons-en.

Je vous aime, c’est sérieux.