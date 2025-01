Tabouret Facetté Inspiré par une Pièce de Papier Pliée : L’Alliance de la Lumière et de la Forme

Peut-on imaginer qu’un simple tabouret en bois puisse être si avancé qu’il change ses qualités tout au long de la journée ? Le Tabouret Plié, conçu par la designer industrielle Vivian Chen, basée à Durham, en Caroline du Nord, est la preuve de cette possibilité. Doté de pieds tripodes et d’un dessus multifacette, ce meuble modeste ne repose pas sur des boutons ou des technologies pour se transformer. Au contraire, tout réside dans la façon dont la lumière joue sur ses surfaces – un résultat ingénieux de l’exploration de Chen sur l’interaction de la lumière et de la forme.

L’Inspiration d’un Simple Morceau de Papier

L’inspiration pour ce design était aussi simple qu’un morceau de papier plié. En pliant une feuille en trois sections, Chen a observé comment les plis créaient une forme dynamique, projetant et réfléchissant la lumière de manière inattendue. Elle a traduit ce concept dans le Tabouret Plié, où chaque composant est conçu pour interagir avec la lumière de manière tout aussi captivante.

Les pieds et le dessus du tabouret sont fabriqués avec de multiples surfaces angulaires, lui permettant de « changer » son apparence en fonction de la façon dont la lumière interagit avec ses plans. Ce détail de conception élève le Tabouret Plié d’un objet statique à un objet qui semble presque vivant, se déplaçant constamment en réponse à son environnement. L’objectif de Chen était de montrer que même les objets les plus simples peuvent prendre de nouvelles dimensions grâce à l’interaction de la lumière et de la géométrie.

L’Artisanat Méticuleux Derrière le Tabouret

« Je crois que les tabourets devraient être des objets fiables avec des caractéristiques uniques, se fondant facilement dans n’importe quel espace », déclare Chen. « Leur simplicité et leur fiabilité permettent des solutions d’assise rapides – facilement attrapées lorsqu’elles sont nécessaires sans y réfléchir à deux fois. Le Tabouret Plié incarne cette philosophie, alliant praticité et charme pour rehausser le caractère de tout environnement.

Les pieds anguleux s’étendent de manière transparente à travers le dessus facetté via des mortaises, créant une cohérence et une connexion structurellement solide. Ce détail réfléchi renforce non seulement la durabilité du tabouret, mais met également en lumière l’artisanat méticuleux derrière sa conception. Fabriqué à partir de bois dur provenant de sources locales, le Tabouret Plié est disponible en deux hauteurs – 12 pouces et 17,5 pouces – avec la possibilité d’être facilement adapté à différentes hauteurs.

Ce simple meuble, avec son humble inspiration, est autant un objet fonctionnel qu’un sujet de conversation, preuve que même les meubles de tous les jours peuvent surprendre et ravir.

Pour en savoir plus sur Vivian Chen et son travail, visitez vivianchendesign.com.

Photographie par Vivian Chen.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.