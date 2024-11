Alors que nous aspirons tous à ramener des meubles à la maison qui résisteront à l’épreuve du temps, les goûts et les préférences évoluent, rendant l’intemporalité une qualité subjective. Au lieu de remplacer les meubles, et si nous pouvions simplement les faire évoluer? C’est là que la série Runda du studio de design suédois Form Us With Love (FUWL) pour la marque de meubles coréenne Rareraw entre en jeu. Faisant partie de l’exposition 10 Colors of Rareraw célébrant une décennie de créativité chez Rareraw, les tables d’appoint Runda allient la vision contemporaine de FUWL à l’utilisation ludique de la couleur par Rareraw et à la maîtrise du métal, offrant une entrée accessible dans le design haut de gamme pour la maison moderne.

Composée de trois tables – la table Circle, la table Square et la table Long – la série Runda est entièrement fabriquée en métal et met en valeur la beauté brute du matériau. Sa structure facettée présente des panneaux métalliques coudés imbriqués qui créent une silhouette semblable à une taille et un plateau. Ce design reflète la lumière sous tous les angles, ajoutant des variations subtiles de couleur et un intérêt visuel tout au long de la journée.

FUWL s’est concentré sur le fait de faire de Runda un meuble de designer abordable, polyvalent et pratique. « Ce partenariat fusionne le savoir-faire exceptionnel de Rareraw avec notre expertise en tôlerie, résultant en des meubles qui équilibrent la simplicité et un design sophistiqué tout en offrant des possibilités infinies de personnalisation », partage FUWL. « Nous espérons que cette collaboration aboutira à une famille de produits qui présente aux clients d’innombrables façons d’adapter et d’évoluer leur espace. »

Proposés entre 180 € et 260 €, les tables sont faciles à assembler sans outils, en utilisant uniquement des rivets qui joignent les pièces métalliques. Pour rafraîchir le look, les utilisateurs peuvent ajuster la hauteur, échanger les plateaux ou mélanger les couleurs. Lorsque le moment viendra, chaque table pourra être transmise ou désassemblée avec le démonte-rivet inclus et recyclée. Avec son design adaptable et son engagement envers la durabilité, la série Runda incarne l’avenir des meubles modernes: des pièces qui grandissent et changent avec nous.

Pour en savoir plus sur les tables Runda de Form Us With Love pour Rareraw, visitez rareraw.com.

