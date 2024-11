J’aime les décors de table et j’aime la stylisation, mais je n’aime pas la pression que les gens ressentent probablement d’avoir différents ensembles pour différentes occasions (peut-être exacerbée par des gens comme moi ?). Pour cette séance photo, je me suis lancé le défi d’utiliser principalement les mêmes pièces de base, en ne changeant que quelques éléments, les indicateurs de fête (comme les couleurs ou les icônes). J’ai collaboré avec Crate and Barrel sur quelques histoires sociales, mais pas sur ce billet de blog, et j’ai décidé de le photographier parce que j’aimais le défi de rendre les choses plus faciles tout en restant festives et amusantes. J’ai conçu ce billet « Thanksgiving à Noël » avec les pièces que j’ai présentées dans les histoires, mais vous pourriez faire ce « déplacement » avec d’autres pièces de base également. Le truc est de ne changer que les « indicateurs saisonniers » (surtout si vous êtes plus décontracté comme moi).

Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques motifs d’automne – le chemin de table à carreaux, les bougeoirs en ambre (et les bougies), une serviette moutarde, des feuilles d’automne et vous savez, L’ÉNORME DINDE EN CÉRAMIQUE. Mais au-delà de cela, ce sont juste des assiettes blanches, avec des serviettes vertes, de la verrerie et de jolis couverts en argent. Toutes ces choses fonctionnent toute l’année dans ma maison (qui penche vers le style ferme moderne vert/bleu). Bien sûr, vous pourriez ajouter BEAUCOUP plus, mais nous photographiions juste cela rapidement pour une campagne sociale quand j’ai supplié Kaitlin de jeter son talent d’expert sur elle.

Une grande partie du divertissement repose sur l’ambiance, et comme vous pourriez le suspecter, je me penche fortement vers le « fun et décontracté » parce que je suis un Ennéagramme 7 et j’aime m’amuser (et je ne suis pas très enclin à être un « hôte » approprié). Donc, quelle que soit l’occasion, c’est notre ton. Mais les mêmes principes pourraient être appliqués si vous penchez un peu plus vers le traditionnel ou le luxueux – juste avec une base différente et des indicateurs saisonniers amplifiés.

Je pense que c’est amusant de penser à certaines de ces couleurs, motifs et éléments comme des « indicateurs saisonniers ». Branches d’automne + moutarde + un plaid chaud + Dinde = Thanksgiving. Quelques cônes de pin dispersés ou des éléments en osier/bois pour le jour de la dinde et vous obtenez la même « ambiance ».

Vous voulez un peu de couleur pour ne pas ressembler à une entreprise de restauration, donc j’ai choisi le vert comme base (approprié pour l’Oregon) mais vous pourriez choisir d’autres neutres (comme des mauves, des bruns, des ivoires, des bleus) parce que lorsque vous avez une explosion de moutarde et une grosse dinde, il n’y aura pas de confusion.

Prêt pour Noël ?

Maintenant que je les vois côte à côte, ils ne semblent pas TELLEMENT différents, lol, mais je suppose que c’est parce que presque rien n’a changé. Et pourtant, cela se lit comme un brunch de Noël décontracté et amusant.

Voici ce que j’ai fait : j’ai changé le chemin de table, ajouté des bougeoirs rouges, une touche de rouge avec l’ornement et ces arbres verts. En personne, cela semblait approprié pour un « brunch de Noël » et vous pouvez être sûr que nous avons mis Mariah Carey. C’était notre première séance de vacances (mi-octobre) et vous savez que j’étais dedans 🙂

J’ai changé la serviette en un anneau surtout pour vous montrer une idée différente, mais vous n’avez pas besoin de le faire. Je pense que les touches de rouge (avec la base verte) sont ce qui indique « COUCOU JE FAIS NOËL MAINTENANT » à vous et vos invités.

J’ADORE ces arbres (ils s’accordent parfaitement avec mes chaises de salle à manger et mes canapés donc ce sont mes nouveaux éléments de Noël cette année).

Les bougeoirs rouges font même paraître les bougeoirs en ambre plus festifs. Cela trompe votre œil. Le chemin de table à rayures rouges et blanches pourrait être super sur un buffet (ou dans notre cas notre îlot où nous disposons de toute la nourriture pour notre fête d’échange de décorations décontractée pour 30 personnes).

Et voilà. Un décor de table décontracté, amusant et festif de Thanksgiving à Noël. Ajoutez-en plus si vous êtes partant. Il suffit de remplacer votre dinde par un arbre et d’appeler ça une (fête). 🙂