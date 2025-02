Élégant Système de Trot Pets pour Nourrir Vos Animaux de Compagnie

Nous adorons nos animaux de compagnie à Design Milk, et ce, non seulement parce que des études montrent que le fait de posséder des animaux de compagnie réduit notre risque de maladies cardiaques et de stress. Nous voulons toujours faire ce qu’il y a de mieux pour eux et nous assurer qu’ils sont soignés de la meilleure façon possible. Des lits pour animaux de compagnie aux jouets, nous avons toujours sélectionné les meilleurs produits pour vos animaux de compagnie, en respectant les normes de sécurité les plus strictes et en utilisant des matériaux de qualité – c’est encore mieux s’ils sont mignons.

Trot Pets présente l’Ensemble Complet Élevé, disponible dans 12 couleurs modernes (bien que la plupart de nos amis à quatre pattes soient daltoniens). L’ensemble comprend un bol d’eau, un distributeur de nourriture puzzle, un tapis en silicone sans dégâts, deux couvercles de bol anti-fuites et un support surélevé. Les bols sont disponibles en trois tailles, parfaits pour tous les animaux de compagnie, et en deux hauteurs d’élévation, conçues pour les membres plus petits de la famille.

Les couvercles sont un petit plus, permettant le transport et les restrictions alimentaires si nécessaire. Certains animaux de compagnie ont des habitudes alimentaires différentes, et il est important de suivre de près les petites variations d’appétit. Ils communiquent différemment de nous, et il est utile en tant que propriétaire d’animal de compagnie de savoir ce qu’ils pourraient dire avec leur comportement. Pour aider encore davantage les mangeurs rapides, le distributeur de nourriture puzzle rend un peu plus difficile l’ingestion de grandes quantités de nourriture à la fois, permettant une meilleure digestion et rétention. Cela rend les animaux de compagnie beaucoup plus heureux et bien nourris, ce qui crée un foyer plus harmonieux.

Trot Pets a été fondé par un groupe d’amoureux des chiens frustrés par le manque de bols pour animaux de compagnie en acier inoxydable de haute qualité et esthétiquement plaisants sur le marché. Satisfaits du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie à la recherche de la même chose, ils ont commencé avec des bols en acier et ont élargi leur gamme avec toute une ligne d’accessoires pour animaux de compagnie. Avec un nouveau look et une nouvelle gamme de produits, et une partie des bénéfices reversée à Hearts & Bones, un refuge avec des bases à New York, New York, et à Dallas, Texas, Trot Pets se fait un nom dans l’industrie.

Pour en savoir plus sur Trot Pets et leur gamme d’accessoires modernes pour animaux de compagnie, visitez trotpets.com.

