Lancer le lancement de leur première ligne de meubles, le studio d’architecture et de design IMCOLLECTIVE, fondé par Inês Moreira et Miguel Moreira, adopte les principes modernistes du design. La première COLLECTION COLLECTIVE (©COLLECTION) est dépouillée de tout ornement décoratif, mettant plutôt l’accent sur la complexité et la solidité des assemblages en bois et la beauté naturelle des bois durs.

©COLLECTION se compose d’une table à manger rectangulaire, d’une table à manger ronde, d’un tabouret carré, d’un tabouret rond et d’un banc, tous fabriqués à partir de frêne américain, de cèdre canadien et de cèdre brésilien. La variation naturelle de couleur du bois attire l’attention sur les assemblages de chaque pièce, vous invitant à observer et à admirer la précision et les détails des dessous. Tous les meubles fabriqués sur commande sont conçus et fabriqués au Portugal, un pays avec une riche histoire de l’artisanat. Avec son intemporalité et sa simplicité, ©COLLECTION est conçu pour résister à l’épreuve du temps, en contournant les tendances et en se fondant facilement dans une variété de styles intérieurs.

Nous avons rencontré le fondateur Miguel Moreira pour en savoir plus sur le processus créatif du studio, les défis qu’il a rencontrés pour produire la COLLECTION COLLECTIVE, et ce que le studio prévoit ensuite :

Vos designs privilégient la fonctionnalité et la simplicité, des éléments caractéristiques des principes modernistes. Comment équilibrez-vous ces éléments tout en créant des pièces qui se sentent uniques et personnelles ?

Dès le début, notre objectif était de collaborer étroitement avec un artisanat qualifié pour créer des pièces robustes avec des assemblages en bois complexes. En fait, nous avons commencé à concevoir cette collection pour notre propre studio. C’était une approche pratique – si nous avions besoin de meubles, pourquoi ne pas les concevoir nous-mêmes ? Après avoir placé les pièces dans notre studio, nous avons remarqué que les gens se connectaient vraiment avec elles et demandaient plus d’informations. Cela nous a amenés à sortir officiellement la collection au public. Pour marquer l’occasion, nous avons lancé le ©stool (disponible avec un dessus carré ou rond) pour compléter nos tables et bancs existants. Nous avons également ouvert une boutique en ligne.

Pour nous, il est crucial de travailler consciemment, c’est pourquoi nous avons décidé de lancer la collection après avoir testé les produits dans des environnements réels pendant plus d’un an. Nous avons utilisé nos meubles pour le travail, pour organiser des discussions et des ateliers, et même pour les repas. Chaque pièce est fabriquée sur commande, respectant l’environnement et les ressources naturelles, veillant à ne pas ajouter de produits inutiles au monde.

Quels ont été certains des plus grands défis auxquels vous avez été confronté lors du processus de conception et de production de votre première collection, et comment les avez-vous surmontés ?

Dans les premières étapes, nous avons rencontré un petit problème où nous avions besoin d’utiliser des vis pour fournir un soutien supplémentaire. Ce revers s’est avéré être une expérience d’apprentissage précieuse, car nous étions engagés à créer une collection robuste. Finalement, nous avons redessiné les pièces pour éliminer le besoin de vis entièrement, ne comptant que sur des assemblages en bois. Le design final a non seulement résolu le problème, mais a également donné lieu à une pièce avec laquelle nous étions encore plus satisfaits.

Ce moment “eureka” était assez mémorable – Inês et moi (Miguel) esquissions des solutions au milieu d’un champ, avec seulement un cahier et pas d’accès à internet. Nous avons fini par découvrir une meilleure solution et un design amélioré.

En ce qui concerne la production, nous opérons à petite échelle avec des pièces fabriquées sur commande. Notre plus grand défi a été de trouver le bon partenaire de production, mais heureusement, le Portugal est un excellent endroit pour l’artisanat. Même les marques danoises que nous admirons produisent leurs pièces ici. Notre collection est produite dans les mêmes ateliers qui créent des meubles pour les architectes lauréats du prix Pritzker Álvaro Siza et Souto Moura.

En regardant vers l’avenir, comment voyez-vous l’évolution d’IMCOLLECTIVE ? Y a-t-il des projets futurs ou des directions de conception que vous êtes impatients d’explorer ?

IMCOLLECTIVE est un studio créatif principalement axé sur l’architecture et le design graphique, mais le design de produits est toujours présent dans notre pratique. Nous concevons souvent des meubles sur mesure pour des projets intérieurs, et certaines de ces pièces pourraient éventuellement être disponibles pour le public. C’est un excellent processus, car ces produits sont activement utilisés, ce qui nous permet d’évaluer leur performance et de faire des ajustements si nécessaire.

Nous avons également des idées que nous aimerions explorer avec de nouveaux matériaux. Cependant, notre principal objectif est de sortir des produits de manière réfléchie – seulement lorsque nous estimons qu’il y a un intérêt et une demande réels. Bien sûr, nous sommes ouverts à collaborer avec d’autres marques ou designers qui partagent nos valeurs et notre approche.

Miguel Moreira et Inês Moreira, fondateurs d’IMCOLLECTIVE

Pour en savoir plus sur la COLLECTION COLLECTIVE d’IMCOLLECTIVE, visitez imcollective.pt.

Photographie par Rui Freitas.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.