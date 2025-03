Studio AAHA redéfinit une maison éternelle sur Oceano Drive

Le chemin de la mobilité résidentielle – où les individus déménagent pour réoptimiser leurs besoins, augmenter leurs budgets et faire grandir leur famille – a rencontré une variété de défis pour la trajectoire traditionnelle. Les propriétaires avaient l’habitude de migrer d’une première maison à une maison éternelle, parfois en réduisant la taille ou en simplifiant vers la fin de leur carrière en matière de logement. Mais cette Résidence d’Oceano Drive, située le long des rues sinueuses du quartier de Brentwood à Los Angeles, raconte une histoire d’ajustement réfléchi au fil du temps où les murs étaient défaits et les espaces libérés avant d’être recousus ensemble. Le studio AAHA, détenu et exploité par la famille, a travaillé en étroite collaboration avec les propriétaires, dont l’un est designer d’intérieur de profession, sur la dernière mise à jour de la structure pour un ajustement sur mesure.

En tant que maison familiale sur mesure à long terme, la résidence a connu sa part de croissance et de modifications depuis sa construction avant le nouveau millénaire. Les clients ont désormais besoin d’espaces plus propices à l’accueil de plusieurs générations pour une variété de rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur. Avec environ 4500 pieds carrés, la structure de deux étages compte de nombreuses pièces offrant des degrés de vie privée ou d’ouverture variables.

Les membres de la famille peuvent trouver un moment de solitude dans l’une des six chambres uniques, cinq salles de bains complètes, un cabinet de toilette, ou se cacher dans la buanderie. Mais le grand geste de la maison, facilité par deux grandes portes coulissantes, est la grande pièce formée d’une vaste cuisine, d’un coin repas et d’un salon – qui s’étendent tous sur le patio où les invités peuvent profiter des divertissements en plein air à côté de la piscine enterrée.

Réorganiser l’architecture intérieure a nécessité une planification spatiale significative de la part du studio AAHA. L’équipe de conception a réexaminé la programmation existante telle que la cuisine, le salon, les cheminées, la buanderie, l’ancienne salle de bain de la femme de chambre et les escaliers. Et ils n’ont épargné aucune surface de considération en abattant les plafonds suspendus pour maximiser la hauteur sous plafond. D’autres mises à jour comprennent tout, des nouveaux appareils aux fenestrations supplémentaires en passant par les finitions et les accessoires des salles de bains secondaires.

« Nous adorons la nouvelle disposition des espaces. Lors de notre première visite à la maison, nous avons senti que la cuisine devrait être à l’autre extrémité de la maison. Avec la façon dont les gens vivent et se divertissent maintenant, la cuisine est le cœur de l’espace global », partage le studio. « Nous avons dû perdre une cheminée pour y parvenir, mais cela en valait la peine et renforce l’idée que la cuisine est le nouveau foyer de la maison! »

Le studio AAHA a capitalisé sur la tendance de l’industrie vers le chêne clair et l’acier noir à l’époque en s’éloignant soigneusement du bois foncé préexistant, qui donnait l’impression que les petits espaces étaient si lourds. Il serait négligent de présenter les améliorations esthétiques comme étant simplement superficielles étant donné la complexité du projet.

La personnalisation complète est bien plus robuste : la cuisine est recentrée dans le plan avec un nouvel îlot et des armoires ; la démolition des murs intérieurs facilite une meilleure circulation et une abondance de lumière naturelle ; les portes coulissantes en verre remplacent les portes françaises pour des agencements malléables ; la plomberie rationalisée permet de meilleures espaces de bain ; et un design d’escalier avant modernisé intègre la menuiserie des deux niveaux dans un récit de circulation cohérent.

Le remodelage complet est également exprimé avec un lifting extérieur. Les changements apportés à l’état de la façade complètent la fenestration plus aérée et plus intelligente avec une palette de couleurs mise à jour, la suppression de détails inutiles comme les volets et les colonnes non structurelles, le revêtement de bois peint, le ravalement lisse rafraîchi, les nouvelles bardeaux d’asphalte accentués par des détails de corniche simples, et un nouveau chemin en briques menant de l’allée à la porte d’entrée.

« Nous avons repris ce projet pour repenser la résidence existante de nos clients », ajoute le studio. « L’ajout de ces éléments et leur installation font toute la différence dans la façon dont vous vivez l’espace. »