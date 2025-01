solutions-acoustiques-dimensionnelles-de-folded-poetry-par-unika-vaev

Unika Vaev présente la collection de solutions acoustiques dimensionnelles Folded Poetry

La nouvelle collection de tuiles de la marque Unika Vaev, Folded Poetry, semble être des solutions acoustiques géométriques typiques à première vue. Cependant, cette série de trois pièces, conçue par Eliza Redmann, a été inspirée par les expériences de l’artiste sculpturale après un accident de voiture qui a changé sa vie à jamais.

Le parcours d’Eliza Redmann

Eliza Redmann, fondatrice et directrice du studio Folded Poetry à Durham, en Caroline du Nord, avait récemment terminé ses études supérieures et travaillait en tant que designer architecturale. Cependant, la collision en 2018 lui a laissé une lésion cérébrale traumatique et a modifié sa trajectoire professionnelle. Elle ne pouvait plus passer de longues périodes à lire ou à faire d’autres travaux visuellement exigeants tout en étant assise à un bureau, des activités qui étaient pourtant naturelles pour elle. Elle savait qu’elle devait changer de cap, mais voulait toujours canaliser son imagination et concrétiser ses idées dans une entreprise enrichissante. « Juste parce que vous êtes handicapé ne signifie pas que vous n’êtes pas créatif », déclare Redmann.

Pendant l’isolement accru de la pandémie, Redmann a commencé à expérimenter par courtes périodes, moins éprouvantes pour son système nerveux. Elle a créé des modules via un programme informatique, puis imprimé, découpé et assemblé des formes tridimensionnelles. Elle a ensuite posté les arrangements uniques sur Instagram et a rapidement reçu une réponse enthousiaste de ses abonnés – et des commandes pour une variété d’installations ont suivi.

La collaboration avec Unika Vaev

Lorsqu’elle a été présentée à l’équipe d’Unika Vaev, il est devenu évident qu’une collaboration serait idéale, les œuvres modulaires s’adaptant parfaitement aux produits acoustiques de qualité commerciale. Les trois styles qu’elle a créés absorbent non seulement les ondes sonores, mais imitent également visuellement la désorientation. Redmann, par exemple, voit des motifs « nager » ou onduler lorsqu’elle regarde un mur en briques, un sol carrelé ou des chemises rayées.

La collection Folded Poetry

Diad est le premier design de Folded Poetry qu’Eliza Redmann a créé au tout début de la pandémie. Le symbole en forme de diamant de sa marque, Diad, représente son exploration, utilisant des sculptures en papier pour capturer son parcours. Les tuiles comprennent quatre surfaces dispersées dans toutes les directions pour une amélioration acoustique totale.

Offrant une couverture murale maximale, Hexad présente six surfaces distinctes et des facettes environnantes qui dispersent et absorbent les ondes sonores. Les pièces peuvent également être assemblées pour créer des œuvres murales personnalisées aux géométries ondulées irrégulières.

À la fois simple et déroutant, Triad comprend trois surfaces dispersées dans différentes directions et est la plus petite des trois tuiles de la collection. Elle peut être disposée en configurations denses côte à côte ou intercalées avec des espaces pour créer différents looks. Fabriquées en feutre PET, les tuiles sont disponibles dans une gamme de coloris et de surfaces imprimées Wilsonart.

La collection est profondément personnelle pour Redmann, qu’elle espère donner aux autres une plus grande empathie pour ceux qui ont des défis différents, apparents ou non. « À travers mon art, je donne au spectateur un aperçu du monde que je traverse avec un handicap invisible », ajoute-t-elle.

Eliza Redmann de Folded Poetry \\\ Photo: Matt Ramey

Pour plus d’informations sur la collection Folded Poetry, visitez unikavaev.com.

Photographie gracieuseté d’Unika Vaev.