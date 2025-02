Une solution de stockage modulaire et élégante pour la vie en loft

Bienvenue à Quelqu’un Achète Cela!, une chronique mensuelle d’achats mettant en vedette le ludique, l’insignifiant et le pratique d’un acheteur très exigeant. Récemment, j’ai entrepris un projet de design délicat qui impliquait de trouver un meuble pouvant servir à deux espaces distincts et être vu de tous les côtés. Accablé par ces exigences auto-imposées et extrêmement difficiles, (sérieusement, quel est mon problème?), je me suis tourné vers les meubles de style moderne du milieu du siècle pour m’inspirer.

Si vous osez demander à un designer d’intérieur, ou pire, vous aventurer sur un sous-Reddit de design, vous obtiendrez des réponses différentes sur ce qu’est réellement le « MCM ». Ce qui est pertinent pour nos besoins ici sont mes deux caractéristiques préférées de cette esthétique. La première est la fonctionnalité, ce qui signifie pour moi que le meuble remplit plus d’une fonction ou sert à plus d’un espace. La deuxième est un design à 360 degrés, ce qui signifie que le meuble a été conçu en pensant à un espace de vie à aire ouverte, de sorte qu’il est beau de tous les côtés.

Mon copain et moi vivons dans un loft avec un plan d’étage complètement ouvert. Bien sûr, cela présente certains défis en termes de design, mais j’adore que les pièces puissent être ce que je veux, où je veux. Pour ce projet particulier, j’avais besoin de quelque chose qui puisse servir de rangement double face et de séparateur de pièce entre la chambre et la salle à manger. J’ai donc décidé de me concentrer sur des systèmes de rangement modulaires qui avaient belle allure de tous les côtés. Malgré ces exigences très spécifiques, j’ai trouvé de très bonnes options.

Lucca House 5×4 Shelf

Notre système modulaire prend de nombreuses formes et tailles, le 5×4 n’étant pas une exception. Construit en bouleau contreplaqué – il est non seulement solide et robuste, mais aussi très esthétique. Extérieur 59,5 x 47,5 x 11,5″ Extérieur Vertical 47,5 x 59,5 x 11,5″ Intérieur Horizontal 10,5 x 15,5 x 12,5″ / 16,5 x 15,5 x 12,5” Mon premier arrêt a été chez Lucca House, qui fabrique des étagères modulaires en grille. J’adore le détail des bandes colorées et l’option pour une surface plate ou un look en grille ouverte. Bien que les étagères soient principalement présentées contre un mur sur le site de la marque, elles fonctionnent également bien en tant que pièces autoportantes. Il s’agit d’une excellente option de séparateur de pièce à rangement ouvert. Après avoir mesuré et discuté de la façon dont cela fonctionnerait dans notre espace, nous avons finalement réalisé que nous avions en réalité besoin de rangement fermé.

Ikea Elvari Open Storage Combination

Le système de rangement ELVARLI est une solution polyvalente pour toute votre maison – choisissez comment combiner les produits pour créer un rangement ou une garde-robe ouverts qui vous conviennent parfaitement. Avant cette réalisation, je suis retourné sur un onglet de navigateur que nous avons ouvert au moins une centaine de fois au cours de l’année dernière : l’Ikea Elvarli. Il s’agit d’un système de rangement modulaire avec votre choix de tiroirs et d’étagères ouvertes, soutenus par une grande tringle de tension entre le sol et le plafond. Ce que j’aime chez l’Elvarli, c’est qu’il peut être configuré de manière à obtenir des surfaces de table ou de console avec du rangement plus haut. Il est également esthétique en personne, tant que vous vous en tenez aux pièces entièrement blanches. (Les options d’étagères en bois semblent et se sentent un peu bon marché, à mon avis.) J’ai décidé que cela était trop haut pour mes besoins mais je pense que ce serait une excellente option pour toute personne recherchant un séparateur de pièce avec un rangement mixte.

USM Haller Credenza

La collection USM Haller, comprenant la credenza de rangement ouvert USM Haller, (1961), est fabriquée avec précision. Conçue par Fritz Haller et Paul Schaerer, la collection de meubles modulaires est construite en acier et conçue pour durer des générations. À la grande consternation de mon compte en banque, notre prochain arrêt lors de notre parcours d’achats a été chez USM. USM est la référence en matière de mobilier modulaire. Il suffit de regarder cette cuisine USM en couverture du numéro de novembre/décembre 2023 de Dwell ! Ces pièces sont intemporelles et peuvent être réutilisées indéfiniment. Et d’après mes recherches sommaires sur Facebook Marketplace et eBay, elles conservent assez bien leur valeur. Nous nous sommes aventurés dans l’outil de design USM en sachant que c’était hors de notre budget, mais nous voulions juste voir ce qui était possible. Nous avons essayé quelques configurations différentes et nous nous sommes toujours retrouvés autour de 8 000 $, ce qui n’était tout simplement pas possible pour nous.

Thuma Nest Dresser Conçu pour s’adapter à n’importe quel espace, le Nest Dresser offre un emplacement parfait pour les nécessités. Bois 100% recyclé, détails réfléchis et un système modulaire innovant offrent une fonctionnalité et une optionnalité modernes pour toute une vie. Ne pas empiler plus de 5 tiroirs ou 47″ verticalement. USM a peut-être été un échec pour nous en termes de prix, mais en utilisant leur outil de design, nous avons pu affiner nos besoins pour cette pièce. Lorsque j’ai découvert la commode Nest de Thuma dans une vidéo TikTok, j’ai su que c’était celle-là. J’ai été impressionné par la rapidité avec laquelle le créateur, un « curateur de style de vie » autoproclamé, a empilé les tiroirs et les a verrouillés en place. La commode Nest est modulaire et ne nécessite pas vraiment d’assemblage – du moins pas « d’assemblage » comme nous avons l’habitude de le connaître. Vous achetez les tiroirs et/ou étagères dont vous avez besoin et vous les empilez simplement les uns sur les autres. Ils sont maintenus ensemble par une vis géante, que vous serrez à la main. Ils peuvent être empilés aussi haut que cinq tiroirs et sont livrés avec du matériel en option pour les fixer au mur. J’ai tellement aimé ce système que mon copain et moi avons fait un voyage dans leur nouveau magasin phare à Soho pour le voir en personne et, plus spécifiquement, pour voir l’arrière. Lorsque nous avons expliqué nos besoins à une vendeuse, elle a gentiment écarté l’une des commodes d’exposition du mur pour que nous puissions avoir une vue à 360 degrés complète. C’était super !

Nous avons opté pour deux sections de quatre tiroirs et une section avec quatre étagères ouvertes. Les sections de la commode sont fixées verticalement, pas horizontalement, ce qui signifie que nous pouvions orienter les sections de tiroirs vers la chambre et les étagères ouvertes vers la salle à manger tout en conservant une surface continue en haut. La hauteur et la longueur fonctionnaient parfaitement pour nos besoins. Mais honnêtement, je ne m’en faisais pas. Si nos besoins changeaient, nous pourrions réorganiser les pièces comme nous le voulions. Cette flexibilité est inestimable.

