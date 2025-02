Sols de pierre et vues du Nouveau-Mexique en vedette dans cette maison de Santa Fe à 4,4M€

Le 4 Deer Stalker à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, est actuellement proposé au prix de 4 400 000 dollars par Paul Sidebottom chez Sotheby’s International Realty – Santa Fe – Main Downtown Brokerage. Nichée au cœur du quartier Club Estates à Las Campanas, cette maison de trois chambres et trois salles de bains et demi marie le charme du Sud-Ouest avec une architecture contemporaine. Conçue et construite par l’architecte primé Ramón Gabriel Martinez de High Desert Architecture, la propriété est un véritable sanctuaire, offrant des vues panoramiques sur les montagnes Sangre de Cristo, Jemez, Ortiz et Sandia.

À l’entrée de la maison, vous êtes accueilli par un plan d’étage à aire ouverte. La lumière naturelle inonde les espaces de vie spacieux grâce aux fenêtres du sol au plafond qui encadrent des vues époustouflantes sur le haut désert. Chaque détail est soigneusement pensé avec des plafonds voûtés, des finitions en noyer fin et des sols en pierre de taille complexes.

La cuisine gastronomique est un rêve pour les chefs à domicile, équipée d’appareils Viking, d’armoires en noyer assorties au grain du bois, d’un cellier et d’un grand îlot central s’ouvrant sur les espaces de vie et de salle à manger spacieux, flanqués d’un grand bar et d’un salon. Le grand salon est doté d’une cheminée frappante comme pièce maîtresse, parfaite pour les soirées cosy ou pour recevoir des invités.

La suite principale est une oasis, offrant à la fois intimité et sérénité, avec une terrasse privée, un dressing spacieux et une salle de bains spa avec baignoire, double vasque et une douche surdimensionnée. Chacune des chambres supplémentaires est généreusement dimensionnée avec sa propre salle de bains spa attenante, un dressing et une terrasse privée, offrant confort et intimité pour la famille ou les invités.

Le design de la maison intègre parfaitement l’intérieur avec l’extérieur. Une série de portails couverts et de terrasses offrent un cadre parfait pour les repas en plein air, le café du matin ou pour admirer les magnifiques couchers de soleil du Nouveau-Mexique. Une cour paysagée professionnellement avec des plantes indigènes et des travaux de pierre sur mesure complète le cadre serein.

Située sur les 14e et 15e fairways du parcours de golf Sunrise au sein de la célèbre communauté de Las Campanas, cette maison offre un accès à deux parcours de golf de championnat, à un club privé, à des installations de tennis et à des kilomètres de sentiers de randonnée et de vélo.

Détails de la liste :

Chambres : 3

Salles de bains : 3 complètes, 1 partielle

Année de construction : 2020

Pieds carrés : 4 439

Taille du terrain : 2,23 acres

Expert Insights on Luxury Living in Santa Fe

Pour obtenir un aperçu plus approfondi de la vie de luxe à Santa Fe, nous avons interviewé l’expert immobilier local, Maria Sanchez. Selon elle, « Santa Fe offre un mélange unique de culture, de paysages magnifiques et d’architecture inspirante. Les maisons comme celle-ci, avec leurs vues imprenables et leurs finitions de haute qualité, captent vraiment l’esprit de cette ville emblématique. »

Personal Story: Finding Home in Santa Fe

Pour beaucoup, Santa Fe représente un lieu de refuge et de beauté intemporelle. Sarah, une résidente locale, partage : « Dès que j’ai posé les yeux sur les montagnes de Santa Fe, j’ai su que c’était là que je voulais être. Chaque jour, je me sens privilégiée de vivre dans un endroit aussi magique. »

Cette maison à Santa Fe incarne le mariage parfait entre l’élégance du Sud-Ouest et le luxe contemporain, offrant un refuge paisible et luxueux dans un cadre naturel spectaculaire. Une véritable perle rare qui allie confort, style et sérénité pour ceux en quête de l’ultime expérience de vie à Santa Fe.