Le Siège Social de Virgin O2 Media Met l’Accent sur la Connectivité à Londres

Le cabinet d’architectes Gensler a été choisi pour concevoir un espace de travail ultra-connecté et inclusif pour le géant des télécommunications Virgin Media O2 – le premier investissement majeur en bureaux depuis la fusion des deux entreprises en 2021. Situé dans le quartier de Paddington à Londres, le nouveau hub s’étend sur 81 750 pieds carrés répartis sur six étages (plus un espace supplémentaire au rez-de-chaussée) et réunit des équipes diverses en accord avec le mantra de l’organisation « Voyez ce que vous pouvez faire ». Les concepteurs ont dû non seulement donner le bon ton, mais aussi faire référence à des offres invisibles comme le haut débit et les réseaux mobiles plutôt que des produits typiques qui peuvent être exposés. « Il a été difficile de prendre des choses qui ne sont pas nécessairement des produits tangibles et de les mettre en valeur dans l’espace », explique Megan Dobstaff, directrice du design chez Gensler Londres.

Conception Axée sur l’Expérience et l’Inclusion

En collaborant avec des groupes de travail d’employés et un consultant en accessibilité et diversité, il est apparu clairement que le bureau devait pouvoir accueillir des modes de travail hybrides et flexibles avec des solutions permettant aux utilisateurs d’accomplir des tâches dans une gamme de paramètres. Chaque étage a un thème différent représentant les fils culturels d’influence, qui s’inscrivent dans la mission de Virgin Media O2 et résonnent également avec le collectif. La diffusion en continu, les jeux, la danse et d’autres motifs sont mis en avant, utilisant une variété de matériaux, d’éclairages et de teintes pour créer de l’énergie et inviter à la collaboration dans chaque zone.

Pour créer ces zones uniques, les concepteurs ont décidé de renoncer à une signalétique de base et ont plutôt formulé des profils des sens via un prisme architectural. Par exemple, l’étage sur le thème du sport présente des gradins et une moquette imitant l’aspect d’un terrain en gazon. Au niveau de la musique, des pièces noires et blanches rappellent les touches d’un piano. Au 9ème étage, les membres du personnel peuvent se réunir pour des occasions grandes ou petites. Une arène est utilisée pour des événements d’entreprise, tandis que le café est un endroit pour partager des repas ou avoir des échanges rapides. Les bibliothèques sont idéales pour les personnes qui recherchent des endroits plus calmes pour travailler.

Design Durable et Axé sur le Bien-être

Les couleurs de la marque ont été placées de manière stratégique de ce que Dobstaff décrit comme une « manière contrôlée et poétique ». Les teintes rouge et bleu foncé caractéristiques se trouvent dans les zones de travail principales, puis passent à des nuances plus claires dans les points d’arrivée informels et axés sur l’hospitalité avec les salons des employés et des visiteurs. Les tons de vert doux et profonds alternent pour animer les intérieurs et compléter la végétation tout au long. Les meubles conviennent à une gamme de types de corps et de capacités. Des bureaux traditionnels et des bureaux de tapis roulant sont disponibles, et des comptoirs réglables en hauteur permettent aux personnes de taille plus petite ou plus grande d’effectuer leurs tâches quotidiennes sans sacrifier le confort. Les salles de réunion offrent suffisamment d’espace pour que les utilisateurs de fauteuils roulants puissent se déplacer plus facilement autour des tables et des chaises.

Le bien-être des personnes et de la planète était également essentiel, et environ 630 tonnes de carbone ont été économisées en intégrant des pratiques durables. Alors que le siège social arbore un design saisissant, l’objectif était également d’avoir un impact durable sur les travailleurs d’aujourd’hui et de demain. « Nous avons créé ces destinations d’expérience, qui, espérons-le, contribueront à changer les comportements et à faire évoluer la manière dont les employés travaillent », ajoute Dobstaff.

Pour découvrir plus de travaux de Gensler, visitez gensler.com. Photographie de Gareth Gardner. Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on la trouve souvent dans une exposition de mode ou en train de faire du shopping pour plus de livres. Anna rédige la rubrique du vendredi, ainsi que du contenu commercial.