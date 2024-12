Une Collaboration Iconique: Tiptoe x Archives Yves Klein

Tiptoe et les Archives Yves Klein sont de retour avec une nouvelle collection – Tiptoe x Klein Blue® – mettant en vedette le bleu Klein vibrant et ultramarin devenu une teinte emblématique dans la mode, l’art et le design. Après un début remarquable en 2023, les deux marques se sont une fois de plus unies pour réinventer certains des designs les plus appréciés de Tiptoe dans le fameux International Klein Blue (IKB), une couleur aussi légendaire que l’artiste lui-même.

Une Collection Limitée et Hommage à Yves Klein

Cette collection en édition limitée comprend l’étagère PLI, le banc DUKE, les crochets muraux BRACKETS, le tabouret LOU, la chaise SSD, la table basse ronde et les pieds de table signature de Tiptoe en hauteurs de 75cm et 43cm. Chaque pièce rend hommage à l’IKB de Yves Klein, qu’il a décrit comme « l’expression la plus parfaite du bleu » et qui a servi de base à son exploration de l’immatériel et de l’infini. Beaucoup de ses œuvres monochromes sont caractérisées par cette couleur intense.

L’Importance de la Couleur et de la Collaboration

Cette collection va au-delà de simplement fabriquer des meubles dans une nouvelle teinte. Obtenir la couleur parfaitement juste est d’une importance primordiale dans une collaboration comme celle-ci. Tiptoe a travaillé en étroite collaboration avec les Archives Yves Klein, dont la mission est de protéger et promouvoir le travail de l’artiste, pour s’assurer que chaque nuance de bleu correspondait à l’intention originale de l’artiste. Deux formules distinctes ont dû être créées pour le bois et l’acier afin d’assurer une continuité parfaite à travers les matériaux.

Artisanat Français et Engagement Environnemental

Chaque pièce de la collection est estampillée ou sérigraphiée par des artisans français et fabriquée à partir de matériaux durables et durables sourcés et fabriqués en Europe. En tant que pionnier certifié B Corp dans l’éco-design, Tiptoe continue de prouver que les meubles peuvent être à la fois artistiques, fonctionnels et responsables sur le plan environnemental.

La collaboration Tiptoe x Archives Yves Klein célèbre l’attrait intemporel de cette teinte historique d’outremer, tout en offrant une touche de couleur vive pour votre maison.

Pour en savoir plus sur la collection Tiptoe x Klein Blue, visitez tipetoe.fr.