Semaine du Design de Clerkenwell Lance une Nouvelle Initiative de Prix de Produit

Une Nouvelle ère pour Semaine du Design de Clerkenwell

La Semaine du Design de Clerkenwell, le festival de design de premier plan au Royaume-Uni, connu pour sa communauté dynamique de créatifs et d’architectes, dévoile un nouveau chapitre passionnant avec les Prix des Produits CDW 2025. Cette initiative historique, en partenariat avec SANDOW DESIGN GROUP, rendra hommage aux produits de design intérieur les plus révolutionnaires et imaginatifs façonnant l’avenir de l’industrie.

Une Célébration de l’Innovation

Les prix mettront en lumière l’innovation à travers un large éventail de catégories, notamment les meubles, l’éclairage, les revêtements de sol, la cuisine et la salle de bains, les textiles, et bien plus encore. Une reconnaissance spéciale sera également accordée aux produits repoussant les limites en matière de durabilité, d’intégration technologique, d’accessibilité et de design modulaire.

Une Opportunité Unique pour les Exposants

Pour les exposants, ce programme représente une chance unique d’élever leur marque sur la scène mondiale, en tirant parti de la portée étendue des plateformes renommées de SANDOW, telles que Interior Design, Metropolis et Design Milk. Les finalistes et les gagnants bénéficieront d’une exposition sans précédent dans l’industrie, allant de mises en avant importantes sur les plateformes numériques à un événement festif lors de la Semaine du Design de Clerkenwell 2025. Les soumissions d’entrée ouvrent le 20 janvier 2025, avec une option d’inscription anticipée disponible jusqu’au 14 février 2025. Toutes les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 28 mars 2025.

Pour plus de détails

Pour tous les détails, y compris les catégories et les directives de soumission, visitez clerkenwelldesignweek.com.

