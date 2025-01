Sélection de l’éditeur : Tendances en design pour 2024

John Cameron Mitchell’s « Queer Art Church »

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, il est temps de dresser un bilan des espaces, des lieux et des objets qui ont marqué les esprits et rappelé que, malgré toute l’acrimonie qui a rempli nos flux divers cette année, des personnes continuent de créer des choses intéressantes. Voici une liste incomplète de designs qui ont fait sensation. Le polymathe écrivain, réalisateur et interprète derrière Hedwig, John Cameron Mitchell, a rénové une maison vraiment étrange à La Nouvelle-Orléans. L’ancien siège régional de l’Ordre du Temple Orientis (la société ésotérique dirigée autrefois par Alister Crowley), la caractéristique principale de la maison est une grande salle de bal, que Cameron Mitchell utilise comme lieu pour des représentations, des cours de dessin et toutes sortes d’événements. En prévision de notre numéro de janvier 2024, j’ai eu la chance d’assister à l’un d’eux et de découvrir la récente rénovation et l’ajout surdimensionné de style Art Nouveau par Mitchell Kulkin et Justin Barton avec Studio West Design & Architecture et Arch Builders.

Alessandro Mendini à la Triennale

La vogue pour tout ce qui est Memphis a certainement diminué, mais une rétrospective de la carrière de Mendini à Milan a montré le travail d’un titan du postmodernisme italien qui perdure au-delà de toute tendance. Intitulée « Io Sono un Drago » d’après un autoportrait avec le texte « Io Non Sono un Architetto, Sono un Drago » (Je ne suis pas un architecte, je suis un dragon), l’exposition couvrait tout, de son design industriel pour toutes sortes de marques à ses années chez Domus et ses premières œuvres d’art.

Céramique et verre à Alcova

Qu’est-ce qui a remplacé la tendance Memphis ? Le surréalisme. Comme dans l’art et la mode, le design est devenu étrange en 2024 avec des objets inquiétants apparaissant partout. Cela incluait la foire Alcova à Milan en avril. Deux points forts de la foire étaient un ensemble d’appliques en céramique du studio coréen WKND Lab et, lors d’une présentation par la galerie de design Adorno, des articles en verre du studio polonais Szklo Studio.

Une cuisine élégamment industrielle au Salone del Mobile

Les artistes danois de la cuisine VIPP ne déçoivent jamais lorsqu’ils dévoilent de nouveaux matériaux et configurations pour leur travail sur mesure, et leur îlot tout en aluminium au vaste Salone del Mobile de Milan n’a pas déçu. Découvrez tout ce que mon collègue Duncan Nielsen a vu (et aimé) à la foire dans son rapport de cette année.

Une collaboration de chaises au Dimore Studio

La marque de mode française Yves Salomon et le fabricant de meubles Chapo Creation se sont associés pour créer une série de chaises exposées au Dimore Studio de Milan. Mêlant le bois avec une belle menuiserie et des textiles avec des motifs vifs et une texture profonde, l’association a parfaitement fonctionné. Vous pouvez les voir ainsi que tout ce que Julia Stevens, ancienne rédactrice en chef de style de Dwell, a aimé à Milan lors du Salone del Mobile dans son compte-rendu. (Tu nous manques, Julia !)

Formes rares

À New York, la boutique en ligne Rarify, spécialisée dans les meubles vintage rares, a présenté des objets enviables à l’ICFF au printemps dernier. Découvrez tout ce qu’Ian Zunt, l’œil derrière tous les médias sociaux de Dwell, a aimé lors de ce salon.

Une nouvelle galerie qui ressemble à (une très chic) maison

L’une des dernières additions à la scène du design de New York est Quarters, une boutique dirigée par les designers lumineux In Common With. Elle est aménagée comme une maison et propose un mélange réfléchi de meubles, de luminaires (bien sûr) et d’autres objets. Elle se trouve dans un corridor entre Tribeca et Chinatown qui est, en seulement quelques années, devenu un pôle animé de galeries d’art et de design.