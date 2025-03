Le combat pour sauver les carreaux historiques de Batchelder à Altadena

Peu de temps après que l’incendie d’Eaton ait ravagé Altadena, en Californie, détruisant plus de 6 000 maisons et 3 000 structures supplémentaires, le résident local Eric Garland a fait une promenade dans son quartier avec sa fille, Lucy. Les cheminées sont largement les seules structures encore debout dans la zone brûlée par l’incendie d’Eaton. Beaucoup sont recouvertes de carreaux de style Arts and Crafts qui sont des éléments célébrés du patrimoine architectural d’Altadena.

Eric Garland et sa fille ont été profondément touchés par la destruction provoquée par l’incendie, mais ils ont été émerveillés par la beauté des cheminées et des carreaux de Batchelder qui ont survécu à la catastrophe. Ces carreaux, créés par l’artiste Ernest Batchelder, sont parmi les derniers vestiges des maisons historiques d’Altadena. Inspiré par cette découverte, Garland a rassemblé des amis pour former un groupe de sauvetage des carreaux dans le but de préserver ces pièces uniques avant que les bulldozers n’entrent en action pour nettoyer les débris de l’incendie.

L’héritage architectural d’Altadena

Altadena, fondée vers 1875, possède un riche patrimoine architectural comprenant des cottages ouvriers, des bungalows de style Craftsman, des manoirs de style Mission, et bien plus encore. Les architectes locaux ont souvent fait appel à l’atelier de Batchelder pour décorer et entourer leurs cheminées de carreaux céramiques. Ernest Batchelder, un leader du mouvement Arts and Crafts, a produit des carreaux artisanaux à partir de 1910, offrant des motifs en bas-relief complexes aux tons terreux et aux accents bleus.

L’initiative de sauvetage des carreaux

Après l’incendie, Eric Garland et son groupe de bénévoles ont entrepris une mission de sauvetage des carreaux historiques dans les maisons brûlées d’Altadena. Avec l’aide de professionnels qualifiés, ils ont réussi à récupérer plus de 50 ensembles de carreaux de Batchelder, préservant ainsi une partie du patrimoine architectural de la ville. Malgré les défis posés par les températures extrêmes de l’incendie, les carreaux cuits au four ont survécu, offrant un lien tangible entre le passé architectural d’Altadena et son avenir.

Le processus de sauvetage des carreaux

Les membres du groupe de sauvetage des carreaux travaillent sans relâche pour retirer les carreaux des maisons brûlées avant que les bulldozers ne les emportent. Le processus est délicat et exige une grande expertise pour préserver les carreaux endommagés par l’incendie. Chaque maison peut prendre plusieurs heures à quelques jours pour récupérer les carreaux, qui sont ensuite catalogués et stockés en attendant d’être restitués aux propriétaires.

L’importance des carreaux de Batchelder

Les carreaux de Batchelder sont devenus emblématiques du style architectural de Southern California au début du XXe siècle, marquant une époque révolue de l’histoire de la région. Pour les propriétaires comme Brenda Davidge, dont la maison a été détruite par l’incendie, les carreaux de Batchelder représentent un lien essentiel avec le passé, une connexion tangible entre ce qui était et ce qui sera. Malgré la perte de leur maison, les propriétaires comme Davidge trouvent du réconfort dans le sauvetage de ces pièces uniques, qui transcendent le temps et les épreuves.

En conclusion, le sauvetage des carreaux historiques de Batchelder à Altadena est bien plus qu’une simple opération de préservation architecturale. C’est un acte de résilience, de mémoire et d’espoir pour une communauté qui se relève de la catastrophe. Grâce à l’engagement et à la détermination des bénévoles, ces précieux témoins du passé continueront à raconter l’histoire d’Altadena pour les générations à venir.