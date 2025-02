Le Salon du Meuble de Stockholm 2025 : Une Source d’Inspiration par l’Introspection

Les personnes comme nous, constamment connectées en ligne, sont douloureusement conscientes de… tout. Le pendule semble osciller entre l’agitation mondiale et des démonstrations vulgaires d’affluence et de consumérisme, sans répit visuel. Mais les salons professionnels en personne offrent à ceux qui ont la chance d’y assister une réelle opportunité de se connecter à un réseau de créatifs tout en restant déconnectés – ne serait-ce que pour un moment.

J’ai trouvé un certain réconfort récemment lors de la Stockholm Design Week (SDW) – un événement organisé par la Stockholm Furniture Fair (SFF). Du 3 au 9 février 2025, la Suède a accueilli des dizaines de milliers d’invités, moi y compris, dans l’une de leurs villes les plus dynamiques remplie d’événements culturels, d’expositions impressionnantes et de showrooms privés ouverts au public. À ma grande surprise, j’ai quitté l’expérience sans tendances discernables à signaler – un terme que je préfère éviter de toute façon – mais plutôt avec un rappel que l’introspection et la rumination sont essentielles dans la réponse du design aux conditions séculaires qui sont souvent des prérequis au progrès humain.

L’attrait de formes familières comme l’étagère Pocket Stockholm de String ou la nouvelle interprétation de la chaise Spaghetti par Fiam. Le confort de couleurs classiques qui évoquent des émotions concoctées par le Note Design Studio avec Blēo. Et la réassurance trouvée dans la mini-rétrospective stimulante de Faye Toogood, MANUFRACTURED. Alors que les grandes marques regardaient vers l’intérieur pour moderniser des classiques et que des noms plus établis considéraient le sens plus profond du travail, les talents émergents de la Greenhouse de la SFF ont présenté des designs cinétiques pour trouver le juste équilibre entre ludique et fonctionnel.

Continuez à lire pour trouver un répit continu de vos flux d’actualités et pour voir ce que nos voisins nordiques ont imaginé.

Note Design Studio et Blēo Présentent Statements

La couleur est bien plus que pigment ou peinture. C’est une partie intégrante de l’établissement d’une narration personnelle pour les objets et l’espace. Il est donc logique que le studio de design multi-hyphenate Note Design Studio se soit associé à la marque de couleurs danoise Blēo pour la sortie de Statements en 2025. La palette de 10 couleurs chargée d’émotions parle à l’architecture intérieure cherchant un peu plus d’intimité.

Mya Outdoor Armchair par Fiam

Les Suédois continuent d’embrasser ouvertement la collaboration transfrontalière et la pollinisation croisée à chaque foire, accueillant cette année la société italienne de meubles d’extérieur Fiam. La chaise Mya récemment lancée représente une addition excitante à leur portefeuille dans une extension de la chaise Spaghetti emblématique. Qui plus est, elle est disponible dans trois teintes inimitables des années 1960 : gris, jaune et orange.

String Pocket Stockholm

Comme le dit la légende, String Pocket est devenue la dernière contribution de Nisse Strinning à l’héritage légendaire de la marque. Pour célébrer le 20e anniversaire de l’étagère emblématique, String a renouvelé le design avec l’étagère Pocket Stockholm disponible dans quatre teintes sombres inspirées par certains des meilleurs endroits de la ville. Le design intemporel se marie bien avec l’architecture intérieure contemporaine tandis que les nouvelles couleurs gardent les utilisateurs attachés à une riche histoire.

MANUFRACTURE par Faye Toogood

Des paroles de sagesse aux designs fantaisistes, on ne peut jamais avoir trop de Faye Toogood. Son exposition d’invité d’honneur lors de la foire de cette année était principalement axée sur le rôle du designer dans l’artisanat, raconté à travers une enquête sur des pièces d’archives. C’est un hommage aux processus désordonnés et aux relations matérielles uniques qui imprègnent l’humanité dans la fabrication. Et c’est un appel opportun à d’autres créateurs de sérieusement considérer l’importance des contributions inimitables qu’ils apportent à la pratique créative à l’ère de l’intelligence artificielle.

Villhem par Blå Station

Bien qu’il soit entièrement nouveau, Villhem de Blå Station se positionne parfaitement dans la continuité d’une longue lignée de pièces emblématiques incluant la chaise Eames Lounge, la chaise Wassily de Marcel Breuer et la chaise Barcelona de Mies van der Rohe. Appelé à juste titre en jeu sur l’expression « vill hem! » – signifiant « Je veux rentrer à la maison! » – l’objet remet en question les principes personnels concernant le confort à la maison. La coque de siège en bois et l’architecture métallique peuvent être améliorées avec des accoudoirs rembourrés, un siège rembourré, un dossier et un coussin de cou.