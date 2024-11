Je me sens tellement satisfaite avec celui-ci – chaque fois que j’entre, je me dis « Wow, c’est tellement bien ». Cela démontre vraiment le pouvoir des bons meubles, d’une bonne disposition, de la couleur et du motif. Bien sûr, et de jolis carreaux et une nouvelle fenêtre. Mais cette toile blanche s’est avérée bien meilleure que ce que j’avais imaginé. Je pensais bien sûr que nous allions l’améliorer, et la rendre plus fonctionnelle, bien sûr, mais pour tout l’effort que nous y avons mis (pas beaucoup, pour être honnête), c’est un coup de circuit. Bien sûr, une grande partie du mérite revient à mon partenaire en design, Article, car en effet, nous avons pu meubler chaque pièce majeure et les faire arriver quelques semaines après la commande. Et le meilleur, c’est que ça ne ressemble pas à un ensemble bizarre ou à un assortiment trop similaire. Vous ne sauriez pas que tout vient d’un seul magasin. Voyons et montrons.

Voici une petite vidéo amusante si vous voulez la regarder en premier! (attendez juste que la publicité se termine) :

Les Canapés en Cuir

Il y a deux ans, je me suis assise sur ce canapé chez un ami à Lake Arrowhead et je peux personnellement attester du confort (moelleux, pas trop ferme avec un bon soutien pour le dos, et une bonne hauteur pour les coudes). Donc, sans grande conviction, j’ai imposé ces canapés à Kaitlin. Nous savions que nous avions besoin d’un canapé plus bas devant la fenêtre, et nous avons vraiment bien travaillé ici en nous inspirant des années 70. Nous avons commandé la section (un canapé et un canapé-lit) et avons fini par les séparer (pour l’instant) car nous avons aimé comment cela remplissait davantage la pièce (et petit conseil – les mecs n’aiment pas toujours câliner avec d’autres mecs en regardant un match, donc cela est beaucoup plus utilisé pendant les jours de match comme deux pièces différentes). Le cuir est si beau et DOUX (je ne sais pas comment ils font, mais il est doux, pas serré). Il est également disponible dans une couleur plus claire, caramel. Et oui, toute cette collection (le Cigar) est entièrement modulaire, ce qui signifie que vous pouvez « construire » votre configuration parfaite et que les pièces ont des attaches solides en dessous pour verrouiller les pièces individuelles ensemble ou, comme nous les avons ici, les faire glisser pour les garder séparées.

Nous l’avons éloigné du mur, et même si je voulais ajouter des rideaux pour encadrer la fenêtre, Kaitlin avait d’autres plans avec des plantes et a acheté cette superbe plante sculpturale chez Dennis’ 7 Dees. Ensuite, nous avons ajouté la lampe pour renforcer cette ambiance des années 70 et créer une atmosphère chaleureuse. Elle avait raison – nous n’avons pas besoin de rideaux, juste quelque chose de grand et de sculptural pour adoucir les lignes.

Le Mobilier Média

Évidemment, l’un des plus grands changements que nous ayons apportés a été de carreler la cheminée avec ces incroyables carreaux bleus et verts de Clé Tile. Je sais (par expérience personnelle) que ces choses sont difficiles à décider, qu’elles ne sont pas bon marché (1 200 $ de main-d’œuvre, 1 000 $ de carrelage) et que la peur de ne pas aimer le résultat peut être grande. Mais nous étions tous d’accord pour dire que ce carrelage serait parfait et, en effet, il l’est.

Clé fait toujours un excellent travail avec leurs combinaisons de couleurs et la texture est toujours si chaleureuse. Bien sûr, maintenant j’ai envie de recouvrir notre cheminée en briques au lieu de la badigeonner à la chaux… je suis si facilement influençable !! Nous avons demandé à l’installateur de biseauter les bords pour qu’ils aient une ligne propre, puis Kaitlin et son mari ont choisi une très belle couleur de joint complémentaire.

Nous avons complété les pièces principales avec ce bar dans le coin – contemporain et ludique (et j’adore comment les éléments ronds contrastent si bien avec les éléments verticaux et carrés de la cheminée). Nous avons ajouté un miroir en forme de dessin animé (votre rappel habituel de NE PAS dormir sur la décoration de Article) et une lampe de couleur rouge sang très graphique, et cette vignette a instantanément fonctionné. J’ai acheté cette estampe encadrée chez Form & Function, l’un de mes nouveaux magasins préférés à Portland qui propose une tonne d’accessoires scandinaves (et de meubles vintage).

Kaitlin a fait beaucoup de shopping pour les accessoires (elle a bon goût et il ne me semblait pas logique d’essayer de deviner ce qu’elle aimerait, lol). J’ai apporté quelques pièces de Schoolhouse dont je suis obsédée, mais sinon, elle est allée dans les magasins habituels : World Market, Anthro et Target. Elle avait une tonne de livres et de plateaux pour jouer, ainsi que le tourne-disque et les enceintes cool que son mari était ravi de montrer.

Ce qui me rend le plus heureuse, c’est à quel point Kaitlin et Corey aiment cette pièce. Ils NE L’UTILISAIENT JAMAIS et maintenant ils l’utilisent non seulement tous les soirs, mais ils invitent des amis à venir y passer du temps, ils reçoivent beaucoup plus, et ils aiment vraiment beaucoup plus leur maison. En tant qu’amie/designer, c’est vraiment excitant d’en faire partie.