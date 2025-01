Rosana Sousa: Fusion de l’Artisanat Portugais et Durabilité

Dans un monde où la durabilité est devenue un mot à la mode, la designer originaire du Portugal et basée à Barcelone, Rosana Sousa, transcende le simple discours avec son approche intentionnellement conçue en matière de design de mobilier. Sa dernière collection, fabriquée à partir de noyer massif et de chêne récupérés, illustre magnifiquement comment la tradition et la modernité peuvent s’entremêler pour créer de l’art fonctionnel à la fois éco-responsable et visuellement époustouflant. Composée d’une chaise, d’un tabouret de bar, d’une table d’appoint, d’une table basse et d’un vase, la collection met en lumière des pratiques responsables dans l’industrie du mobilier. En mettant l’accent sur la réutilisation des matériaux, Sousa vise à réduire les déchets et à promouvoir une philosophie de design plus respectueuse de l’environnement.

Un Mélange Harmonieux de Tradition et de Modernité

Enracinée dans sa passion pour l’héritage riche du travail du bois au Portugal, Sousa utilise un mélange réfléchi de techniques traditionnelles et de méthodes de fabrication modernes. Le processus d’assemblage reflète le soin évident apporté au produit final : une variété de chutes de bois est méticuleusement coupée, collée ensemble et transformée en structures volumétriques. Cette méthode maximise non seulement l’utilisation des matériaux, mais célèbre également une esthétique de patchwork distinctive.

Une Collection Engagée pour un Avenir Plus Durable

La collection de Sousa est un hommage à la durabilité, à l’artisanat et aux riches traditions du design portugais. Chaque article est disponible en deux combinaisons de matériaux de noyer massif et de chêne, expertement conçus pour ajouter chaleur, texture et durabilité aux espaces de vie contemporains. En transformant les matériaux excédentaires en pièces exquises qui racontent une histoire, Sousa nous invite à investir non seulement dans de beaux objets, mais aussi dans un avenir plus durable.

Pour en savoir plus sur la collection de Rosana Sousa, visitez rosanasousa.com.

Photographie par Inês Silva.