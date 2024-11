Nichée dans une enclave boisée et sereine de Portland, dans l’Oregon, la maison Mori marie l’architecture moderne du milieu du siècle avec les sensibilités minimalistes contemporaines. Conçue à l’origine en 1963 par Saul Zaik, une figure vénérée de l’architecture du Nord-Ouest Pacifique, cette maison a été repensée de manière réfléchie par SHED Architecture & Design pour répondre aux besoins esthétiques et fonctionnels de ses nouveaux propriétaires : une jeune famille passionnée de design.

Nichée sur un terrain en pente et boisé, la maison Mori fait une déclaration frappante mais discrète. La propriété comprend un garage et un studio détachés, ainsi qu’un pavillon de maison de thé, accessible via des ponts surélevés. Ces éléments, encadrés par de grands arbres, créent une retraite paisible qui privilégie la connexion avec l’environnement naturel.

Le plan original de Zaik était une célébration du design moderne du milieu du siècle, marqué par des géométries claires et l’utilisation de matériaux organiques. Le remodelage actuel étend cette vision, en intégrant un minimalisme d’inspiration japonaise. L’approche de SHED préserve l’intégrité architecturale de la maison tout en améliorant la lumière, l’espace et la fluidité entre l’intérieur et l’extérieur.

Au cœur de la refonte se trouve la transformation de la circulation verticale. Le retrait de l’escalier en colimaçon d’origine et de la mezzanine dévoile un plafond voûté spectaculaire, mettant en valeur un toit en bois lamellé cloué qui attire l’attention sur un nouveau puits de lumière central. Ce puits de lumière, point focal de la maison, infuse les espaces de vie avec une lumière naturelle douce et met en valeur le rythme structurel de la maison.

Au rez-de-chaussée, les espaces de vie, de salle à manger et de cuisine s’écoulent harmonieusement le long de l’axe sud, encadrés par de grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur la forêt. Une cheminée nouvellement positionnée ancre le salon, offrant des vues panoramiques qui s’étendent jusqu’au mont Saint Helens par temps clair.

La conception de la cuisine améliore la fonctionnalité tout en célébrant le savoir-faire, avec des accents sur mesure en sapin et des fenêtres judicieusement placées qui relient l’espace au paysage. Une fenêtre horizontale court le long d’un mur au-dessus de la table de cuisson, offrant des vues encadrées de rhododendrons matures.

La suite principale, positionnée du côté nord de la maison, incarne le luxe serein. Dotée d’un dressing et d’une élégante salle de bains avec une baignoire japonaise, elle allie confort et élégance discrète. Les lattes de sapin au-dessus des portes d’entrée de la suite diffusent subtilement la lumière, maintenant un lien avec le puits de lumière au-dessus.

La rénovation améliore également le niveau inférieur, le transformant en un espace polyvalent pour la vie de famille. Trois pièces flexibles – adaptées comme chambres, bureaux ou espaces de fitness – accompagnent une salle de bains commune et une cave à vin dédiée. Un salon confortable, encadré de fenêtres du sol au plafond, offre un espace tranquille pour se détendre, renforçant le lien étroit de la maison avec son environnement naturel.

Photographie de Rafael Soldi.