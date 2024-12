Revêtement en bois Stuga sur les murs et le plafond : Conseils et astuces

Dans le cadre d’une rénovation, il existe des priorités émotionnelles – des choses que vous souhaitez vraiment et qui pourraient ne faire une différence que dans la façon dont vous vous sentez en les regardant. Nous avons commencé avec l’intention pour la maison de mon frère qui était la suivante : il n’y a pas de bois en excès. Mais à mesure que le budget augmentait, certaines choses étaient éliminées. C’est une partie normale mais dangereuse du processus car dans le tourbillon d’une rénovation, vous ne pouvez pas voir clairement et vous pourriez éliminer une fois une « haute priorité émotionnelle », privilégiant les nécessités à la place. Avoir une pièce revêtue de bois figurait toujours sur le tableau d’inspiration, mais à un certain moment, ce n’était tout simplement pas une priorité budgétaire. Puis un jour…

Partenariat avec Stuga

Revenons en arrière. Nous avons collaboré avec Stuga sur cette maison car leur revêtement de sol en bois est extrêmement beau et de haute qualité, un produit de luxe à un prix plus abordable. Tout est fabriqué de manière durable, originaire de Scandinavie, et si vous vous demandez comment ils maintiennent le prix plus bas que d’autres, c’est parce qu’ils sont en vente directe au consommateur (c’est-à-dire pas de marge intermédiaire). Nous avons commandé une tonne d’échantillons et choisi Shell pour tous les sols (un chêne clair avec une ambiance rustique et beaucoup de nœuds). Alors que la maison prenait forme, nous avons commencé à réfléchir à quel type de bois pourrait fonctionner au plafond, ne voulant pas de sapin Douglas ou de cèdre (qui sont les options les plus abordables) et ne pensant pas du tout à Stuga – c’est du « revêtement de sol », pas du « revêtement de mur ou de plafond ». Mais avec une tonne d’échantillons en main, nous nous sommes demandés si c’était possible (ou même une bonne idée). L’espèce, le ton et le caractère étaient extrêmement importants et nous avons tellement aimé l’échantillon de Drift. Est-ce que cela pourrait fonctionner?

Choses à savoir sur Stuga

Ce revêtement de sol en bois est conçu avec assez de couche de bois sur le dessus pour durer à travers deux ponçages (mais la probabilité de poncer une fois, encore moins deux fois, est très faible et généralement effectuée dans les cas où le propriétaire souhaite changer la couleur du sol). Encore une fois, nous avons choisi Shell pour les sols, mais ils ont tellement de taches, d’espèces et de tailles de planches différentes à choisir. Je recommande vivement cette entreprise et ce n’est certainement pas la dernière fois que je parlerai de Stuga dans l’un de nos projets. JE L’ADORE. Nous avons pris contact avec eux et ils nous ont dit qu’il n’y avait aucune raison pour que cela ne puisse pas aller sur les plafonds aussi. SUPER. Allons-y.

Le bois de revêtement sur les murs ressemblera-t-il à quelqu’un qui a accidentellement mis du bois de revêtement sur les murs?

Nous pensons que s’il s’agit d’un revêtement de sol en bois de haute qualité sans rainure entre les planches comme Drift, de Stuga, cela ressemble simplement à des murs en bois magnifiquement revêtus. Je ne ferais pas cela avec un stratifié bon marché, la plupart des LVF, ou simplement n’importe quel revêtement de sol en bois. NON. Mais je suis ici pour dire que cela a l’air FANTASTIQUE sur toutes ces surfaces.

Et si les planches ne sont pas assez longues? Est-il acceptable de décaler les joints?

Oui… mais avec quelques astuces. C’était la grande question et nous avions tous des opinions fortes et contradictoires à ce sujet. Nous étions tous d’accord pour dire que dans les zones avec des poutres (les grosses poutres transversales attachées au plafond), les planches devraient courir de poutre à poutre sans joint/rupture. C’est parce que ce que nous essayons de faire, sur le plan architectural, est de donner l’impression que la maison est construite de cette manière, structurellement – que les poutres supportent le toit et que les planches de bois sont le « plafond structurel ». Pensez à l’époque des poteaux et poutres où le toit reposait simplement sur ces poutres et ce bois sans aucune isolation ou mécanique. De nos jours, vous avez un espace entre le toit et le plafond qui abrite le système de chauffage, les fils électriques, les systèmes de gicleurs et l’isolation. Donc tout le bois, même les poutres, est purement décoratif. Et pourtant, vous ne voulez pas que cela paraisse ainsi. Ainsi, de poutre à poutre, vous ne voulez pas de joint.

Et si vous n’avez pas de poutres? Les joints décalés vont-ils avoir l’air stupide?

C’est là que tous les nombreux chefs dans la cuisine avaient des opinions conflictuelles. Tout le monde voulait du bois au plafond à l’étage et pourtant les planches de revêtement de sol mesuraient seulement 8 pieds de long et obtenir des planches très longues (non de sol) aurait été absolument hors budget. Comme fou cher (à moins que nous ne choisissions un sapin Douglas ou un cèdre qui ne fonctionnerait pas dans cette maison à moins qu’ils ne soient plus « clairs » ce qui est en soi si cher). Sans poutres pour masquer le décalage, certains craignaient que cela ressemble vraiment à du revêtement de sol sur le plafond.

C’était mon avis (et mon frère était d’accord avec moi) que du beau bois + des joints décalés valaient mieux que pas de bois du tout. Et je suis heureux de dire que nous avions totalement raison. C’est tellement BEAU. Nous avons décalé les planches et tout est si fluide que vous ne pensez pas « Attendez, il n’y a pas de poutres, ces planches sont-elles juste décoratives, ces gens sont des idiots! » Au lieu de cela, vous n’avez pas le temps de penser parce que vos entrailles crient « Mon Dieu, c’est un plafond en bois si joli ».

Nous avons utilisé le revêtement de sol Drift sur les plafonds des couloirs, ce qui est si beau. Encore une fois, il était décalé mais les plafonds sont si hauts que tout ce que vous ressentez, c’est ce magnifique grain de bois chaud, à peine remarquant les joints décalés.

Dans la chambre principale, nous étions à nouveau inquiets de l’absence de poutres et avons même envisagé d’en ajouter. Mais nous avons décidé de nous lancer et je suis tellement content de l’avoir fait. C’est juste si joli.

Votre bois de mur/plafond doit-il correspondre à votre revêtement de sol?

Écoutez, je ne dis pas que cela aurait l’air mauvais, mais nous étions tous d’accord pour dire qu’en choisissant un bois de plafond complémentaire, mais différent à la fois en tonalité et en taille, cela éviterait que cela ressemble à un excès de revêtement de sol jeté au plafond. Comme vous pouvez le voir, le revêtement de sol mesure 8 pouces de large et Drift mesure 6 pouces de large. Nous pensons que la largeur plus petite est plus appropriée au plafond qu’une plus large. Je l’aime tellement.

Ont-ils obtenu la salle de rêve « tout en bois »?

Voici ce qui s’est passé – nous avons réalisé qu’après avoir habillé tous les plafonds de bois, il restait une quantité décente en surplus. Vers le même moment, nous n’étions pas satisfaits de la bibliothèque/bureau peinte en bleu (en savoir plus ici – la couleur était super, mais ce n’était pas la bonne pièce pour elle – ce que j’ai toujours dit, honnêtement). Alors que nous décidions de la repeindre, Katie a demandé, avec espoir, « Combien de bois en surplus avons-nous??? » Nous avons fait les calculs et en 10 minutes, nous sommes passés d’un peu déçus par cette pièce à absolument ravis – je n’ai jamais vu ma belle-sœur si excitée. Cette pièce serait 100% en bois et elle est rapidement devenue notre pièce préférée dans la maison.