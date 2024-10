Aujourd’hui est une super journée. Je vais pouvoir faire le fameux “show and tell”, mon activité préférée à l’école devenue carrière. La fresque sur la grange, réalisée par Racheal Jackson, est terminée (et cela fait des semaines) et je l’adore. Quand nous avons commencé ce processus, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, si ce n’est qu’elle soit recouverte de fleurs champêtres. J’étais très attirée par les fleurs folkloriques scandinaves et j’aimais beaucoup le travail de Racheal (et en plus, nous sommes toutes les deux originaires de Portland et amies). Donc, nous avons trouvé le mélange parfait. Au final, je craignais que les fleurs folkloriques ne donnent un aspect trop “maternelle/garderie” vu la taille de la propriété, et comme cette grange est un peu éloignée de la maison, j’ai aimé l’idée de fleurs plus grandes, plus organiques (pas réalistes, mais certainement inspirées de nos vraies fleurs). Comme pour la plupart des œuvres d’art incroyables (et ce que je conseille souvent de ne pas lésiner sur), cette fresque n’était pas une nécessité, et pourtant la joie que j’éprouve chaque jour en la voyant – depuis ma fenêtre d’écriture, en allant nourrir les animaux de la grange, avec nos nombreux amis du quartier qui viennent nous rendre visite – est vraiment spéciale.

La grange avait deux moitiés – à gauche, c’est là que les cochons et les alpagas sont nourris et dorment, et à droite se trouve désormais le “hangar à artisanat” (ou plutôt la grange d’art, puisque nous ne semblons pas réussir à l’appeler autrement en interne. Elle est ancienne et bien sûr pas en très bon état, mais mignonne, avec des fenêtres et des portes d’origine. Nous lui avons donné un coup de peinture fraîche, mais nous avons laissé le reste à Racheal.

Ce qui m’inquiétait, c’était le côté enclos – tellement sale ! Est-ce que les animaux continueront à frotter leur corps sale partout à la recherche d’ombre en été ? Peut-être. Est-ce qu’ils se rouleront dans la boue puis se blottiront là-bas en hiver ? Peut-être. J’ai failli sauter la fresque de ce côté, mais je suis tellement contente de ne pas l’avoir fait. Et j’ai réalisé que la meilleure solution était (ÉVIDEMMENT !) juste deux longs bancs le long de ce mur, vissés dans la grange pour que les cochons ne puissent pas les déplacer.

Inspiration florale

Nous avons décidé de prendre comme inspiration les fleurs du jardin que nous AIMONS – et de les agrandir et de modifier légèrement les tons. J’ai fait visiter la propriété à Racheal, en lui montrant mes préférées et pourquoi.

Tout le jardin a des tons de roses doux et profonds – certes, certains sont plus saturés (comme l’échinacée ci-dessous), donc nous sommes allés un peu plus profond que cela (je ne voulais pas de rose vif sur la fresque, je trouvais que ce serait trop choquant toute l’année).

Racheal a pris cette inspiration et elle a dessiné un croquis pour me l’envoyer. Nous avons échangé des idées, l’ajustant pendant des heures. Ce que j’ai appris à propos de moi-même (de manière constante), c’est que j’ai envie d’être une personne vraiment peu exigeante, mais je sais que si je ne m’exprime pas même sur des choses plus petites avant qu’elles ne soient installées de manière permanente, je le regrette toujours. Elle a été tellement patiente avec moi quand je lui ai demandé de jouer avec la composition (je voulais voir mes fleurs préférées – les échinacées de ma fenêtre d’écriture) et je voulais qu’elle soit assez pleine, mais avec un peu d’espace négatif et bien sûr, équilibrée mais avec une certaine tension (pas parfaitement symétrique). Voici une capture d’écran de nos échanges :

Une fois que j’ai approuvé la composition, je pensais que nous étions prêts à y aller, mais ensuite j’ai commencé à m’inquiéter pour les couleurs – Rachel est beaucoup plus audacieuse que moi, et la réaction de Brian était qu’il avait peur. Même si je sais que beaucoup d’entre vous veulent que je n’écoute pas mon mari car il n’est pas designer et pas aussi investi visuellement dans le résultat de cette fresque (il était tout “vas-y, c’est ton truc”), il vit ici aussi et je veux qu’il L’ADORE. J’ai vite réalisé que c’était une question de palette de couleurs. Il avait peur des fleurs, lui aussi (il les trouvait grandes et impressionnantes) mais j’étais tellement sûre de la fresque en elle-même que je ne voulais pas tout recommencer. Donc le matin où elle était censée commencer, je lui ai envoyé un texto en panique avec un “Hey, peut-on ajuster et puis-je approuver les couleurs au préalable ?” Cette fresque était un investissement de mon côté, donc je voulais vraiment m’assurer que j’étais à 100% dessus. Je lui ai envoyé quelques-unes de mes couleurs préférées (rose bourgogne plus doux – baie de cacao, glamour, romarin) et elle les a approfondies et ajouté des couleurs d’accent. Elle m’a envoyé les couleurs du magasin de peinture avant de partir et après quelques ajustements supplémentaires, j’étais TELLEMENT SATISFAITE d’elles. DIEU MERCI.

Une fois approuvée, elle est venue et a projeté la fresque sur la grange et l’a esquissée (de nuit). Puis le lendemain, elle est venue pour commencer.

Quel bonheur absolu de pouvoir faire ça – C’est un autre niveau/genre de vie d’adulte que de pouvoir engager l’un de vos artistes préférés pour peindre une fresque sur votre grange. Je me suis sentie (et je me sens) tellement chanceuse et reconnaissante.

Je n’ai pas besoin de dire grand-chose sur son processus, ce n’est pas un tutoriel, c’est un post de “regarde ça !” 🙂

J’adore comment elle a recouvert les fenêtres et les portes comme si c’étaient juste des murs pleins – continuant les motifs floraux.

À mi-chemin, Kaitlin est venue et a pris quelques photos (je pense que cela a pris à Racheal trois jours non complets pour faire ça – nous avons eu un peu de pluie). Voici la vidéo du produit fini si vous voulez y jeter un œil (Attendez juste que la pub passe !)

La voici ! Je ne pourrais honnêtement pas plus l’aimer. Cela me rend tellement heureuse à chaque fois que je sors et bien sûr, maintenant je suis prête à investir dans le paysage (et l’aménagement) à l’extérieur de la grange. Nous commençons bientôt – quelque chose de naturel (probablement un pad en pierre avec des plantes et des arbustes).

J’adore la composition. J’adore que les fleurs viennent de notre propre jardin. J’adore que les couleurs soient nombre des tons et couleurs que nous avons à l’intérieur de notre maison. Tout semble cohérent et intentionnel tout en étant totalement inattendu et artistique.

Bert et les garçons l’ont regardée peindre toute la chose – c’était tellement mignon (si vous êtes sur les réseaux sociaux, assurez-vous de regarder la story que nous avons faite qui les montre assis et la regardant). Les cochons se sont bien sûr frottés contre elle et se sont couverts de peinture.

Regardez notre drôle de ferme ! Contre une si jolie fresque. QUELLE VIE DRÔLE NOUS AVONS ICI 🙂

Un grand merci à Racheal Jackson (alias Banyan Bridges) d’avoir apporté son talent chez moi. Alors que nous avons encore tellement de travail sur la propriété (cela semble sans fin), j’espère apporter plus d’éléments comme celui-ci. Nous avons été prudents avec notre maison et parfois cela semble tellement adulte pour Brian et moi – mais cette fresque aide vraiment à raconter plus une histoire de qui nous (ou plutôt moi, lol) sommes.

Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir son travail ici, de façon permanente. J’étais nerveuse. Et si j’investissais dans quelque chose que je n’aimerais finalement pas ? Bien sûr, je pourrais repeindre par-dessus, mais pas si tout l’internet l’avait vu ! Ce sont les craintes que j’avais la veille, car on ne sait jamais à quoi ressemblera une œuvre d’art avant qu’elle ne soit finie.

Je ne pourrais honnêtement pas être plus heureuse. C’est visuellement tellement plaisant – grand, facile pour l’œil à comprendre, palette de couleurs cohérente, etc. – mais plus que ça, c’est juste joyeux et sauvage et tout ce que Banyan Bridges fait si bien.

Merci Racheal pour tes mains et ton cerveau talentueux 🙂 Et merci pour notre photo de bal, lol. Assurez-vous d’aller suivre Racheal sur son Instagram (et bien sûr elle est toujours prête pour des fresques et de l’art sur mesure – à l’intérieur comme à l’extérieur). Ensuite, on s’attaque à l’aménagement paysager de ce mauvais garçon pour lui donner le vrai “après” qu’il mérite (sans juste de la terre devant). Ça arrive au printemps (espérons-le). xx

*Fresque de Racheal Jackson**Photos de Kaitlin Green*