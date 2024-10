Cette maison possède beaucoup de lignes contemporaines (avec des touches de vibes traditionnelles), mais c’est toujours une maison pour une famille avec deux enfants d’âge scolaire (6 et 9 ans). Ils partagent une salle de bains qui est de bonne taille et Max et moi avons pu la concevoir pour qu’elle soit joyeuse et ludique, tout en utilisant des matériaux de haute qualité qui dureront (et évidemment grandiront avec eux). Honnêtement, je n’avais jamais imaginé cette salle de bains comme ça – elle est vraiment douce, charmante et pleine de couches qui sont loin d’être “contemporaines”. Une partie de cela se trouve dans le style, c’est sûr, mais quoi que ce soit, j’adore regarder ces photos et chaque fois que j’y rentre, j’ai ce sentiment de “Oh c’est tellement amusant”.

Où sommes-nous dans la maison?

D’accord, nous sommes au deuxième étage et vous pouvez voir que les chambres des enfants sont à proximité. La salle de bains est assez grande – bien que je remarque que le plan d’étage a changé depuis cette version ci-dessus pour ne plus avoir de séparation entre la zone de lavabo et les toilettes/baignoire. C’est une partie de la maison qui a été conçue pour être voûtée, donc elle a de hauts plafonds. Lorsqu’ils ont planifié les fenêtres, ils ont choisi une énorme fenêtre ici – donc elle a beaucoup de lumière naturelle.

Trois carreaux différents

Carreaux

Max Humphrey et moi avons choisi le carrelage (nous avons co-conçu de nombreuses salles de bains ensemble), mais je dirais que ce carrelage est plus de lui (et je l’adore). Ce gars est un maître dans la sélection et le mélange de carreaux. Il prend généralement plus de risques que moi mais reste dans une palette retenue que vous connaissez tous que j’adore. Nous avons travaillé avec la ligne Ann Sacks Made (fabriquée à Portland, dont nous sommes de grands fans) qui a une énorme variété de couleurs. Ce que j’aime tellement, c’est la variation de la couleur sur les bords à la fois du carrelage en forme de centime sur le sol et du carrelage de la douche – cela lui donne beaucoup de dimension et de texture (le contour n’est pas le joint, c’est le carrelage).

Porte de douche (sur mesure) | Baignoire

Je devrais revenir en arrière et dire que mon frère et ma belle-sœur ne voulaient pas de baignoire ici – leurs enfants prennent des douches donc ils ne voyaient pas l’intérêt d’une baignoire (et pensaient que ce serait difficile d’entrer et de sortir). Mais en tant que grand amateur de bains, j’ai fortement insisté en disant à quel point ce serait mauvais pour la revente de ne pas avoir de baignoire pour les enfants. Donc ils ont choisi la baignoire la plus peu profonde (celle qui serait facile pour les enfants d’entrer et de sortir en compromis. Parfois, je craignais qu’elle soit trop basique et pas assez spéciale, mais lorsque nous avons construit le reste des éléments de design maintenant je remarque à peine qu’il s’agit juste d’une baignoire en alcôve. L’entourage de douche que nous avons personnalisé (avec beaucoup d’agonie, plus à ce sujet plus tard) aide vraiment à lui donner un aspect plus élevé. Un grand coup de chapeau à Anne Usher, l’architecte qui a planifié la verrière ici – la lumière qu’elle apporte dans la douche est incroyable et fait revivre cette partie de la pièce.

Plateau | Pot | Revitalisant sans rinçage | Shampoing | Après-shampoing

Nous avons utilisé une dalle de Caesarstone restante pour la niche (en la rendant aussi grande que possible pour être à l’échelle du mur de la douche). Le plateau et le petit pot viennent d’un fabricant de résine local, Swift and Stone que j’ai trouvé sur un marché et immédiatement contacté pour cette salle de bains (vous pouvez voir son travail sur les lavabos également).

Mélange de carreaux

Carreaux

Nous avons mélangé trois échelles différentes – le grand mur de lavabos bleus, le carrelage moyen de la douche et le petit centime sur le sol. Les tons de tous se marient vraiment bien ensemble et cela donne l’impression d’être très personnalisé et pourtant vraiment cohérent.

Ligne de robinets Purist FTW

Kit de garniture de baignoire et douche Rite-Temp® | Kit de vanne de transfert MasterShower® | Support de douchette murale | Douchette ronde à deux fonctions | Tuyau de douche métallique

J’aime toujours et pour toujours la ligne Purist de Kohler. Bien sûr, vous avez une variété de finitions (nous avons choisi le laiton moderne brossé vibrant) et différents profils de poignées (nous avons choisi la croix pour cette salle de bains). C’est juste simple, moderne, épuré et intemporel. Nous avons cette ligne partout dans la maison de montagne. Elle a un aspect plus contemporain là-bas et ici elle penche plus vers le transitionnel – c’est vraiment facile à mélanger dans la plupart des styles, à mon humble avis.

Art | Toilettes | Corbeille | Crochets | Serviette à capuche pour chiot | Serviette unie | Panier à linge

Les toilettes sont cachées de l’autre côté des lavabos. Nous avons accroché une œuvre d’art en broderie du projet OG Portland par l’artiste local Annie Odorisio, puis nous avons stylisé le mur opposé avec des crochets pour peignoir/serviette et un joli panier en osier pour réchauffer le tout. Vous verrez ici un motif de cercle partout, ce qui je pense a vraiment aidé à lui donner un aspect plus ludique et amusant pour les enfants.

Applique | Miroir | Robinet | Lavabo | Lavabo | Poignées et boutons en bois | Pot à fleurs | Porte-savon | Plateau | Cruche | Pot à bulles | Porte-brosse à dents en forme de fleur

D’accord – un lavabo pour lui et pour elle que je voudrais sérieusement avoir pour nos enfants (qui partagent et se disputent et c’est un truc). Ce sont deux lavabos Tresham qui ont une ambiance simple (et même shaker) et nous les avons rendus plus modernes avec les poignées en bois (de Etsy). Si vous vous demandez pourquoi ils sont si proches, nous aussi. Dans les plans, ils étaient à 18″ de distance mais la pièce ne le permettait pas donc quelque chose n’allait pas. Au début, j’étais comme “euh…” et puis nous avons simplement travaillé avec ça et maintenant je remarque à peine qu’ils sont si proches et je pense même que c’est vraiment mignon. Ils ont tous les deux leur propre rangement et leurs propres comptoirs.

Avec le travail de carrelage et les lavabos plus traditionnels, je voulais terminer la pièce d’une manière plus moderne et contemporaine comme le reste de la maison. Donc une fois que j’ai trouvé ces appliques de Worsley, je les ai montrées à ma belle-sœur et nous avons toutes les deux dit “ce sont elles”. J’aime qu’elles soient graphiques, avec ces abat-jour ronds en verre ludiques (qui fournissent également une belle lumière douce), et vous pouvez choisir parmi une variété de métaux et de tons de bois (nous avons choisi le laiton brossé pour correspondre aux robinets et le chêne de soie pour le bois). Les trois d’entre elles flanquent les miroirs en forme de pilule. J’aime comment elles rappellent le carreau en centime, la forme du robinet de douche, le tapis et même le banc.

Support de papier de toilette

Le carrelage de dosseret va du sol au plafond (bien qu’il ne l’ait pas fait à l’origine – il s’arrêtait à 7′, ce qui semblait étrange donc nous avons dû commander plus de carreaux et croiser les doigts pour que la couleur corresponde parfaitement). Le motif et la couleur font revivre cette pièce – c’est un motif mélangé avec trois carreaux différents, empilés en répétition (c’est un mouvement de Max Humphrey que j’apprécie).

Les lavabos Tresham viennent également avec un comptoir et un lavabo intégrés, ce qui en fait une solution vraiment facile et tout-en-un. J’ai ce lavabo dans la chambre d’amis de notre maison de montagne et j’adore l’assemblage de la base. Il existe en plusieurs tailles différentes (j’aimerais qu’il existe en 60″ ou 72″ pour être honnête – je trouve ça génial.)

Si vous ouvrez les murs et changez la plomberie (ou dans ce cas, construisez une nouvelle maison en fait), réfléchissez sérieusement aux robinets muraux. Ils libèrent vraiment de l’espace et je pense qu’ils donnent un aspect plus personnalisé (nous ne l’avons pas fait dans toutes les salles de bains – j’aime varier).

Applique | Miroir | Robinet

Art (vintage) | Panier tressé | Porte à galandage (sur mesure) | Tapis | Serviette gaufre

La pièce est assez large d’une manière fantastique et nous avons pu ajouter quelque chose en face des lavabos. La porte à galandage était sur mesure (et en chêne blanc) et j’ai accroché une œuvre d’art que j’ai depuis toujours et qui fonctionnait parfaitement ici. J’ai continué avec le motif de cercles/coquilles avec le tapis (de Etsy), le pot en osier (de The Container Store, peut aussi être une jolie poubelle) et le banc (de AllModern).

Cruche | Plateau | Pot à bulles | Porte-brosse à dents en forme de fleur

Nous avons acheté beaucoup de ces accessoires de salle de bains en résine (pas en poterie, ce qui est bien pour les enfants) de Swift and Stone qu’elle fabrique dans une variété de couleurs et vend à la fois localement et sur Etsy.

Chaussons

Stores à descente libre vers le haut

Fenêtre | Stores | Banc

En face des lavabos se trouve cette grande fenêtre avec des cadres noirs et même si je suis reconnaissante pour la lumière naturelle, ces enfants avaient besoin d’intimité. Donc nous avons fait appel à Decorview pour fabriquer les mêmes stores que nous avons dans notre chambre d’amis et que j’adore. Ce sont des stores romains modernes qui, comme vous pouvez le voir, peuvent être utilisés de haut en bas ou de bas en haut (ce qui permet de laisser entrer la lumière par le haut).

Il s’est avéré être beaucoup plus un mélange de moderne/traditionnel que je ne l’avais prédit il y a plus de 3 ans, de manière très positive. C’est vraiment spacieux, aéré et lumineux avec des éléments ludiques, mais exécuté de manière très professionnelle par une excellente équipe. Merci à Max Humphrey, Anne Usher (architecte) et JP Macy de Sierra Construction (entrepreneur général). Toutes les ressources sont liées ci-dessous.

Ressources de la salle de bains

Carrelage : Ann Sacks

Pierre de garniture : Caesarstone

Couleur des murs : Alabaster de Sherwin-Williams

Quincaillerie : Kohler et Etsy

Luminaires : Worley’s Lighting

Lavabo : Kohler

Accessoires de lavabo : Swift and Stone

Miroir : Kohler

Plomberie : Kohler

Fenêtres : Marvin

Stores : Decorview

*Architecte : Anne Usher

**Entrepreneur Général : JP Macy de Sierra Custom Construction

***Designer d’intérieur : Emily Henderson (moi !) et Max Humphrey

****Stylisme : Emily Henderson (moi !)

*****Photos de Kaitlin Green