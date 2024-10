Aujourd’hui, nous avons une salle de bain de luxe pour vous – avec une douche partagée pour elle et lui, une vue sur la rivière, des toilettes chauffantes et un sauna à l’intérieur de la salle de bain (je suis vraiment jaloux). C’est une autre salle de bain de River House, ma préférée, si chaleureuse et aérée – et le carrelage blanc ici pourrait être mon préféré que j’ai jamais utilisé.

La salle de bain elle-même est plus longue et étroite – la douche fait face à l’est et les fenêtres au-dessus de la vanité sont au sud. La conception de cette aile a été dictée par la façon dont la maison a été conçue par Anne Usher (l’architecte) et construite par JP Macy de Sierra Custom Construction. Ce n’est pas énorme, donc il a fallu vraiment réfléchir à la façon dont il allait être maximisé. Ils ont en fait ajouté le sauna vers la fin, ce que je pense qu’ils ont volé en retournant la pièce des toilettes et en se débarrassant de ce petit placard de rangement entre l’ancienne pièce des toilettes et la zone de la vanité.

Ici, vous pouvez voir comment elle est reliée à la chambre principale. Il y a une porte coulissante pour s’assurer que si une personne doit se lever tôt pour se préparer ou a besoin d’intimité, elle peut simplement la fermer.

photo de kailtin green | de : révélation de la chambre principale de la maison de rivière

La vue depuis la chambre (révélation ici !) dans la salle de bain est tellement jolie. Ces miroirs accrochés devant la fenêtre pourraient être ma chose préférée (bien que controversée).

Voici une petite vidéo avant de passer aux jolies photos ! (attendez juste que la publicité se termine :))

Couleur de peinture | Fenêtres | Miroirs | Plafonniers | Comptoirs | Vanité (personnalisée) | Robinets | Poignées | Lavabo | Vase | Bol festonné | Serviette | Plateau en bois (vintage) | Plateau tissé (similaire) | Serviettes | Chaussons | Corbeille à papier | Tapis de course

C’est une salle de bain si sophistiquée – bois, vert, laiton, et tellement de lumière naturelle que vous n’auriez jamais besoin d’allumer les lumières principales (sauf pendant les 5 mois de noirceur que nous sommes sur le point d’entrer, LOL). La vanité est une longue vanité flottante personnalisée conçue par Max et Anne (et peut-être moi, je ne me souviens honnêtement plus à ce stade).

Anne était celle qui a conduit la situation du miroir devant la fenêtre, ce à quoi j’ai adhéré pleinement car c’est bizarre et cool (et je ferais n’importe quoi pour la lumière naturelle + l’excentricité). Anne avait une philosophie intéressante qui dit essentiellement que nous devrions prioriser la vue sur la nature plutôt que de voir nos visages toute la journée. Évidemment, vous avez besoin d’un miroir quand vous vous préparez, mais j’aime l’idée de ne pas être confronté à mon propre visage quand je me lève ou que je me brosse les dents et de regarder plutôt les arbres. Bien sûr, nous avons fini par mettre des miroirs au-dessus de la vanité devant les fenêtres de toute façon, et voici pourquoi…

Nous voulions à l’origine suspendre les miroirs sur le côté ou au plafond sur un pivot qui pourrait être rangé hors de la vue, mais les plafonds sont voûtés et inclinés et les appliques devaient être suspendues en montages encastrés là-haut. De plus, les côtés n’étaient pas symétriques, ce qui nous semblait étrange. Nous avons travaillé avec un soudeur et essayé de comprendre comment les suspendre du haut du cadre en bois ou du côté, mais il nous a essentiellement dit que cela serait instable et jamais solide (ce qui semblait être un mauvais choix). Nous les avons conçus pour être attachés à l’intérieur du cadre en bois et avons utilisé les miroirs Kohler (qui étaient parfaits en taille et en forme) avec un dos soudé sur mesure.

Art (vintage) | Porte-serviettes | Serviette

La vanité comporte trois tiroirs – deux avec des découpes pour la plomberie de l’évier, puis un énorme tiroir au milieu.

Robinets | Poignées | Lavabo | Comptoir

Les robinets font partie de la Collection Components de Kohler qui se décline dans toutes les finitions différentes et quelques formes différentes. La ligne s’appelle “composants” parce que vous pouvez choisir des poignées et becs séparés – essentiellement personnaliser l’aspect exact que vous recherchez. Nous avons utilisé le bec col de cygne pour la salle de bain d’invités, nous avons donc opté pour le bec Row, une version carrée, ici.

Luminaires

Ces luminaires sont nouveaux et tellement géniaux. Ils sont si lourds et de haute qualité, avec une patine dorée vraiment jolie, et ils diffusent une excellente lumière. Vous pouvez bien sûr les utiliser verticalement en encadrant un miroir de vanité également.

À droite de la salle de bain se trouve la pièce humide baignoire/douche et elle est tellement inondée de lumière, rebondissant sur toutes les textures du carrelage et des robinets – c’est extrêmement rêveur d’être là-dedans.

Porte de douche (personnalisée) | Carrelage mural | Carrelage de sol | Applique murale | Porte coulissante | Baignoire | Plateau de baignoire (local) | Vase (local) | Table de boisson | Bougie | Pommeau de douche + Bras de douche | Pommeaux de douche + Bras de douche | Douchette | Support de douchette murale | Tuyau de douche en métal | Commandes de robinet thermostatique

Parce que nous travaillions avec Kohler sur cela, nous avons pu aller à fond dans le département de plomberie – une douche de pluie, deux pommeaux de douche pour une douche commune, et une douchette. Leur nouvelle ligne Statement et Anthem est si belle et offre beaucoup de flexibilité et de personnalisation – avec des options de robinets mécaniques qui ne nécessitent pas d’électricité en plus de la plomberie (donc une installation plus facile) ou numériques.

Carrelage mural | Carrelage de sol | Applique murale | Porte coulissante | Baignoire | Serviette | Plateau de baignoire (local) | Vase | Table de boisson | Bougie | Bec de baignoire | Douchette | Support de douchette murale | Tuyau de douche en métal | Commande de robinet thermostatique

Nous avons choisi la baignoire Ceric car c’était la plus étroite et a une forme sculpturale et classique. La température de l’eau est automatiquement réglée et vous appuyez simplement sur on et off et elle atteint cette température. Son look est si avant-gardiste, mais la fonction est vraiment simple.

La baignoire est assez grande pour deux personnes mais n’a pas une empreinte énorme alors s’intégrer dans cette douche était tout à fait correct (c’était quelque chose qui nous inquiétait et nous avons fait tous les exercices comme apporter un modèle en carton pour s’assurer qu’il rentrait).

Bec de baignoire | Douchette | Support de douchette murale | Tuyau de douche en métal | Commande de robinet thermostatique

La poignée contrôle la température et les boutons l’allument et l’éteignent (et contrôlent la douchette). C’est tellement épuré et carré avec ces boutons ronds modernes – si graphique et simple.

Table d’appoint | Shampooing | Après-shampooing | Crème | Serviette | Pommeau de douche + Bras de douche | Pommeaux de douche + Bras de douche | Douchette | Support de douchette murale | Tuyau de douche en métal | Commande de robinet thermostatique

Chaque personne peut contrôler sa propre température, toutes préréglées par eux, et ils peuvent changer la pression et le débit d’eau avec quelques options différentes (il y a un jet vraiment doux que nous aimons beaucoup).

Carrelage mural

Ce carrelage est l’un de mes préférés que j’ai jamais utilisé – une texture si jolie avec des rayures organiques blanches et verticales. Nous les avons empilés horizontalement et l’ambiance est si riche et texturée, et pourtant toujours calme.

Carrelage mural | Carrelage mosaïque en chevrons et dalles de pierre

Ann Sacks propose également beaucoup de carrelage en pierre, et nous avons choisi le format grand 12×24 pour le sol de la vanité, puis nous sommes passés à un petit chevron du même carrelage pour la pièce de douche (un carrelage plus petit fonctionne toujours mieux pour s’incliner vers le drain). C’est tout tellement magnifique.

Carrelage mosaïque en chevrons et dalles de pierre

La pierre a beaucoup de chaleur et de vert, rappelant les arbres à l’extérieur de toutes les fenêtres. Je ne peux pas m’arrêter de le regarder.

Porte (personnalisée) | Crochets pour peignoir | Serviette menthe | Serviette blanche | Peignoir | Art | Armoire intégrée (personnalisée) | Paniers en cuir | Plateau

Anne (l’architecte) a conçu cette armoire de rangement avec trois étagères et une porte pour un espace de rangement supplémentaire. Les crochets Kohler sont noirs pour aider à attirer le cadre de la porte coulissante noire et tous les interrupteurs de lumière noirs (nous avons également choisi une barre de serviette noire).

Le Sauna

Peignoir | Serviette | Sauna (personnalisé)

Franchement, j’ai eu très peu à faire en termes de conception avec ce sauna, au-delà de mon soutien et de mon enthousiasme extrêmes. Le meilleur, c’est qu’il est à la fois infrarouge ET un sauna sec traditionnel. Je suis tellement jaloux. Essentiellement, l’infrarouge va en profondeur et certains disent qu’il est meilleur pour la peau, mais ils ne chauffent pas aussi vite ni aussi chaudement (et vous devez rester beaucoup plus longtemps pour en retirer les bienfaits) alors qu’un sauna sec traditionnel peut devenir très chaud et vous avez seulement besoin de 20 minutes pour transpirer et bénéficier de l’effet boosteur d’humeur.

Les panneaux noirs sont la chaleur infrarouge et ensuite en dessous, vous verrez le système sec avec toutes les pierres. Mon frère a travaillé avec un constructeur de saunas local (qui est une entreprise de conception/construction) et Ken était très satisfait de leur service et de leur travail.

Le sauna est assez grand pour accueillir deux personnes assises ou une allongée. Ils l’utilisent 5 soirs par semaine, regardant Friday Night Lights à travers la vitre sur un iPad. Encore une fois, très jaloux.

La Pièce des Toilettes/Watercloset

Couleur de mur | Toilettes | Art

Oui, il y a des toilettes dans leur propre petite pièce avec une porte coulissante et une belle couleur profonde. C’est une toilette intelligente avec un siège chauffant, un bidet, et beaucoup de cloches et de sifflets (contrôlés par une télécommande attachée au mur). Oui, vous devez prévoir une prise (et je suggérerais que toutes les pièces de toilettes aient une prise au cas où un futur propriétaire est aussi obsédé par l’idée d’avoir un bidet que ne semble être la population générale du club des enthousiastes des bidets. LOL). Ils l’ADORENT. Et j’adore à quel point la toilette est épurée, rendant ainsi le nettoyage facile 🙂

Jess pensait que ce serait amusant de vous montrer la différence entre la salle de bain avant et après le stylisme – c’est si simple et calme que le stylisme a vraiment ajouté beaucoup.

Humain pour l’échelle 🙂 J’aime ma salle de bain, je l’adore, mais quand vous êtes dans cette salle de bain, en train de vous doucher avec vue sur la rivière, entouré d’arbres, c’est vraiment glorieux. Un grand merci à Kohler de s’être associé à nous pour cette salle de bain – nous sommes tellement reconnaissants de travailler avec nos marques préférées pour créer de belles pièces (et photos pour le blog).

Ressources de la Salle de Bain :

Miroir : KohlerPlomberie : KohlerFenêtres : MarvinCarrelage/Pierre : Ann SacksComptoir : CaesarstoneVanité : PersonnaliséePorte de douche : PersonnaliséePorte coulissante : MarvinCouleur murale principale : Alabaster de Sherwin-WilliamsCouleur du Water Closet : Riverway de Sherwin-WilliamsÉclairage : KohlerSauna : HD Contractor (personnalisé)

*Architecte : Anne Usher**Entrepreneur Général : JP Macy de Sierra Custom Construction***Designers d’Intérieur : Emily Henderson (moi !) et Max Humphrey****Stylisme : Emily Henderson (moi !)*****Photos de Kaitlin Green