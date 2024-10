Nichée dans les pittoresques montagnes de l’ouest près de Madrid, en Espagne, Casamontesa, conçue par Lucas y Hernández-Gil de Kresta Design, se trouve au carrefour de la nostalgie et du design moderne. Initialement construit dans les années 1970 dans le cadre d’un complexe hôtelier, le bungalow présente une fusion intrigante de charme rustique et d’esthétique moderne du milieu du siècle, enveloppée dans une touche de kitsch. Malgré ses éléments excentriques, la maison a conservé son caractère, qui est devenu le point focal d’une refonte minutieuse.

Les propriétaires, un jeune couple dynamique du centre animé de Madrid, cherchaient une retraite qui alliait confort moderne et une profonde connexion avec la beauté naturelle environnante. Leur désir était clair : un espace compact mais fonctionnel qui s’harmonisait avec son luxuriant jardin et offrait une échappatoire tranquille à la vie citadine. En abordant les défis architecturaux et de design intérieur, l’objectif était de remodeler la maison de manière à améliorer sa relation avec l’extérieur tout en rendant les intérieurs plus spacieux et fonctionnels.

Un aspect clé de la rénovation était de réimaginer les fenêtres. L’équipe de conception a créé de grands cadres encastrés qui apportent non seulement plus de lumière dans la maison, mais transforment également les vues en œuvres d’art encadrées, mettant en valeur la beauté des environs naturels. Ces boîtes à fenêtres profondes sont une caractéristique distinctive de la rénovation, offrant un sentiment d’ouverture et d’intégration avec le paysage.

À l’intérieur, un îlot de cuisine sur mesure est devenu le point central de la maison, servant de multiples fonctions : un espace pour cuisiner, manger et même travailler. Cet îlot multifonctionnel ancre le design intérieur et sert de point de rassemblement, soulignant la disposition en plan ouvert de la maison.

Pour créer un sentiment de cohésion, les designers ont utilisé des carreaux bourgogne faits à la main pour garnir à la fois les fenêtres en retrait et l’îlot de cuisine. La surface brillante de ces carreaux contraste avec les autres matériaux de la maison, y compris les sols en pierre de Campaspero et les murs en plâtre ciré, offrant un arrière-plan texturé et discret aux carreaux vibrants. Cet jeu de textures et de finitions ajoute de la profondeur et de la richesse à l’esthétique globale.

Photographie par José Hevia.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie du SCAD et est généralement à la recherche d’objets vintage, fait des mots croisés du New York Times à l’encre ou retravaille des listes de lecture sur Spotify.