Retraite de montagne à bilan énergétique nul avec trois A-frames inclinés en Colorado

Dans le magnifique cadre de Boulder, Colorado, se dresse une retraite de montagne qui défie les normes traditionnelles des cabanes alpines. Le projet Betasso Overlook, photographié par David Lauer Photography, a captivé l’attention de tous les passionnés d’architecture, de design et de nature. Conçu par un architecte visionnaire, ce refuge incarne une nouvelle forme de vie en harmonie avec la culture, le climat et le paysage des Rocheuses.

Une approche architecturale audacieuse

Le projet Betasso Overlook se veut une réinterprétation moderne des cabanes alpines classiques. Trois structures distinctes, chacune inclinée en forme de A, se fondent harmonieusement dans le relief montagneux, offrant une vue imprenable sur la réserve naturelle de Betasso. Chaque cabane est spécialement conçue pour une fonction particulière : travail, vie et sommeil. Des couloirs de verre relient les trois espaces, créant une atmosphère lumineuse et chaleureuse, où l’intérieur et l’extérieur se confondent.

L’architecte derrière cette œuvre remarquable explique : « Betasso Overlook défie les normes des cabanes alpines traditionnelles en créant un nouveau langage architectural enraciné dans la culture, le climat et le paysage des Rocheuses. La forme de la structure protège des vents d’hiver grâce à un toit/mur solide et raide, tout en s’ouvrant aux rayons du soleil matinal avec des baies vitrées du sol au plafond. Les trois volumes distincts sont entièrement revêtus de métal sombre pour ne pas éclipser le cadre alpin magnifique qui les entoure. »

Une approche écologique avant-gardiste

Outre son design innovant, la retraite Betasso Overlook se distingue par son engagement envers la durabilité et l’efficacité énergétique. La maison fonctionne entièrement sans gaz, grâce à l’énergie géothermique et aux appareils électriques. Un système de pompe à chaleur géothermique assure le chauffage par le sol radiant, tandis que des fenêtres à guillotine du sol au plafond favorisent une ventilation naturelle. Une isolation continue autour des murs extérieurs forme une enveloppe étanche à l’air. La maison fonctionne en autarcie énergétique grâce à un array photovoltaïque de 9 kW.

Le toit en sapin double enveloppe des plaques de fléchette en acier, permettant de vastes espaces ouverts. Les plafonds en pruche apportent une chaleur naturelle à l’intérieur. Les poutres s’alignent avec les armoires en dessous, créant un sentiment de rythme et de calme. Les sols en béton ancrent la maison dans son site montagneux robuste.

Une véritable prouesse architecturale et écologique

En résumé, la retraite Betasso Overlook incarne l’harmonie parfaite entre l’architecture moderne, l’écologie et le respect de l’environnement. Grâce à son design novateur et à son approche avant-gardiste en matière d’efficacité énergétique, cette maison d’exception représente un véritable joyau dans le paysage architectural de Boulder, Colorado. Une réussite tant esthétique qu’écologique qui mérite d’être célébrée et admirée par tous les amateurs de design et de nature.

Publié le 6 février 2025