Quelle semaine! Qui a envie de se retirer dans une pièce confortable et réconfortante en ce moment? Ajoutez un animal de compagnie/enfant/peluche, un peu de vin ou de thé, et des films de Noël (ou un film d’horreur si c’est plus votre truc, cela pourrait sembler plus approprié), et pelotonnez-vous pendant quelques jours (ou années?). Je n’ai vraiment pas apprécié la pièce sombre et confortable jusqu’à ce que je déménage en Oregon et maintenant que j’en ai une (ou deux) et que j’en ai conçu quelques-unes ici, je veux que chaque maison en ait une – pour des retraites émotionnelles si rien d’autre. Peu importe ce que vous ressentez cette semaine, je pense que les pièces confortables peuvent aider à combattre tout sentiment général d’inconfort ou de malaise, même virtuellement, et même si ce n’est que pour un moment. La pièce ci-dessus et ci-dessous est celle d’une de mes meilleures amies qui vit ici, conçue et révélée il y a quelques années (et oui, nous avons presque terminé le salon/salle à manger de sa NOUVELLE maison, aussi). C’était tellement bien et c’est exactement ce dont j’ai besoin en ce moment.

C’était un sous-sol incroyable et même s’ils ont fini par vendre la maison et déménager dans une meilleure pièce pour leurs garçons en pleine croissance, ils regrettent beaucoup cette pièce. Les lambris sur les murs (merci à Ross Alan Reclaimed) et la grande sectionnelle n’ont pas fait de mal. Mon dieu, j’aimerais être de retour là-bas en ce moment.

J’ai la chance d’appeler cette pièce notre salle de télévision où nous avons regardé en rafale Modern Family (1 à 2 épisodes après le dîner en famille est une si belle façon de se détendre – et c’est tellement calme, télévision grand public).

J’ai adoré cette pièce et je ne veux rien y changer.

Le sous-sol de Kaitlin, conçu l’année dernière, a les mêmes vibes confortables et sombres, mais en vert. Imprégné de couleur d’un vert olive très chaud (les murs sont Mountain Road de Sherwin-Williams) qui a pris du temps à choisir pour fonctionner parfaitement avec cette sectionnelle, mais nous l’avons cloué.

Cette sectionnelle (Article) est tellement bien. Je l’ai en bleu marine à la maison de montagne maintenant, et elle est incroyablement confortable et parfaite pour plusieurs personnes se pelotonnant ensemble – profonde, douce, tout ce qu’il faut. Comme un ventre maternel. Devrions-nous y retourner? Dans le ventre de notre mère?

Ah, le bureau de Sara Tramp – c’était un petit espace, si bien exécuté. Cette couleur sombre sur tous les murs, les moulures et le plafond lui donnait vraiment l’impression d’être grand et confortable en même temps.

Cela me manque Sarah – elle était mon n°2 pendant le confinement de la première année (elle est photographe à plein temps depuis lors et est la meilleure). Cette semaine entière m’a donné des vibes de « confinement 2020 », d’une manière vraiment mauvaise. Ne pas savoir quoi poster quand/ne pas savoir quoi ou combien partager. L’édition à 4 heures du matin et la peur de ne pas avoir concordé le ton du matin parce que je n’ai pas prédit le résultat de telle ou telle nuit. L’anxiété – oh l’anxiété. Pas seulement de l’élection, mais de savoir que beaucoup d’entre nous ne se comprennent pas les uns les autres et que cela peut être perturbant. Je jure, j’essaie de comprendre le point de vue de tout le monde – plus que la plupart des gens que je connais. J’ai lu Hillbilly Elegy, écouté Trump sur Rogan, écouté Musk sur Rogan, et lu beaucoup de substacks conservateurs, de presse libre, etc. Je me sens vraiment, vraiment impuissant. Je ne comprends tout simplement pas comment nous en sommes arrivés là. Je suppose que c’est tellement difficile de sortir de nos bulles environnementales, et nos valeurs sont tout simplement si différentes (bien que, je ne pense vraiment pas qu’elles le soient!!). Quoi qu’il en soit, je ne dis pas de conneries, je me sens tellement impuissant de ne pas savoir comment nous aider à nous sentir plus unis.

Mais la pièce de Sara semble unie, cohérente même. Et juste tellement incroyablement confortable. J’ai envie de serrer fort toutes mes anciennes collègues de EDH en ce moment! Et mon équipe actuelle! J’aime tellement ces femmes et je leur suis tellement reconnaissante.

Emily Bowser l’a stylisé (comme d’habitude, elle est juste géniale) – en parlant de ça, vous allez avoir une révélation amusante de Bowser ce mois-ci (pour ceux d’entre vous qui cherchent de l’inspiration géniale pour un garage, elle est là pour vous).

Il s’agit de la chambre d’amis d’Emily Bowser qu’elle a si ingénieusement conçue – j’adore ce rebord de fenêtre tout autour de la pièce qui a l’air si intégré et fonctionnel.

Enfin, la cabane dans laquelle nous avons tourné à Arrowhead pour un travail de Target (et mon deuxième livre) que nous avons tous tellement aimé. Le sol en briques et les murs en bois – des vibes si confortables.

Quoi qu’il en soit, j’espère que ces pièces confortables et accueillantes vous donnent la permission de vous pelotonner ce soir et ce week-end. Peut-être que vous célébrez et peut-être que vous pleurez. Je me donne du temps pour faire face de toutes les manières, bonnes et mauvaises (vin et télévision), puis la semaine prochaine, les bonnes manières (marche, soupe, journal intime). C’est la période la plus chargée de l’année pour nous et vous allez bientôt voir beaucoup de makeovers sponsorisés et de partenariats sur lesquels nous avons travaillé si dur ces derniers mois, donc oui, EHD reviendra à notre calendrier normal demain et ce week-end. Espérons qu’une petite inspiration de vacances sera une belle pause momentanée dans votre journée et vous rappellera qu’il y a quelques choses à attendre avec impatience – Thanksgiving, Hanoukka, Noël, Kwanzaa, et une grande pause avec nos proches qui inclura certainement plus de câlins dans des pièces confortables et sombres. xx