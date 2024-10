La technologie rétro fait un retour en force, avec les sensibilités de design du passé influençant les produits technologiques d’aujourd’hui. Les gadgets transparents, popularisés par des marques comme Nothing et Fiio, sont devenus très à la mode. Maintenant, la marque technologique KICKBACK s’est jointe à la tendance, combinant l’esthétique rétro avec la fonctionnalité moderne dans ses dernières offres.

Les récentes sorties de KICKBACK comprennent un DISCMAN transparent et un enregistreur de cassette appelé le Kit Mixtape DIY. Ces appareils apportent un charme nostalgique tout en intégrant une technologie avancée. Alors que la plupart des gens ne renonceraient pas à leurs comptes Spotify, il y a quelque chose de satisfaisant à dépoussiérer de vieux CD ou des cassettes.

KICKBACK attire particulièrement la génération Z, mêlant l’esthétique vintage aux innovations d’aujourd’hui. Ses produits pourraient sembler tout droit sortis des années 90, mais ils sont plus sophistiqués que tout ce qui était disponible à l’époque.

DISCMAN : Le Rétro Rencontre le Moderne Avec Bluetooth

Le DISCMAN de KICKBACK est un clin d’œil au lecteur de CD classique des années 90, mais avec une touche contemporaine. Le design transparent, combiné avec des écouteurs de style rétro, évoque l’esthétique de l’époque. Cependant, il est également équipé de Bluetooth, ce qui permet de l’utiliser sans fil en déplacement.

Peut-être la chose la plus cool concernant ce DISCMAN est son boîtier transparent, qui permet aux utilisateurs de regarder le CD tourner pendant la lecture. Le design est encore amélioré par des accents orange vifs qui donnent à l’appareil un aspect distinctement nostalgique. Fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité, ce DISCMAN est parfait à la fois pour les passionnés du rétro et les audiophiles d’aujourd’hui.

Kit Mixtape DIY : Une Nouvelle Approche de l’Enregistrement sur Cassette

Le Kit Mixtape DIY de KICKBACK est un enregistreur de cassette qui permet aux utilisateurs de convertir de la musique numérique au format cassette. L’appareil, qui est livré avec quatre cassettes vierges, est compact et portable. Vous pouvez écouter vos enregistrements à travers des écouteurs inspirés du rétro ou le haut-parleur intégré. Bien que la conversion de l’audio numérique en cassette puisse nécessiter un certain effort, c’est une façon amusante de combiner des vibes rétro avec de la musique moderne.

L’appareil peut également lire des cassettes normales, ce qui le rend parfait pour quiconque possède une réserve de vieilles cassettes ou accès aux collections musicales de leurs parents. Son design penche fortement vers la nostalgie, avec des boutons surdimensionnés pour contrôler la lecture et l’enregistrement, ainsi qu’un grand haut-parleur en haut. Il y a même un port USB-A à l’avant, une fonctionnalité quelque peu datée qui ajoute à son attrait rétro.

Malheureusement, à la fois le DISCMAN et le Kit Mixtape DIY sont actuellement en rupture de stock, mais ils ont rendu le Kit Mixtape DIY disponible en précommande. Espérons que plus de stock sera ajouté à un moment donné. Pour plus d’informations, visitez kickback.world.

Christian de Looper est un reporter de technologie grand public basé dans le ensoleillée de Santa Cruz, en Californie. Christian a travaillé dans le domaine de la technologie depuis plus de 10 ans, avec des collaborations dans la plupart des plus grandes publications technologiques, notamment Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la manière dont les entreprises technologiques équilibrent un design exceptionnel avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.