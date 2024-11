Au cœur de Coquitlam, en Colombie-Britannique, une maison se dresse comme un témoignage de la confluence de l’héritage architectural italien et du design contemporain. Pour Marianna Tomlenovich, fondatrice de Tomlenovich Design, le parcours pour créer ce sanctuaire de 5 500 pieds carrés a commencé par une offre inattendue sur leur résidence précédente – un moment de chance qui a déclenché la transformation de leur propriété adjacente, aux côtés de Su Casa Design, en une maison de rêve sur leur rue chérie.

Tomlenovich, exposée à une grande variété de matériaux à travers son travail, a cherché à équilibrer l’innovation avec l’intemporalité dans la conception de la maison. “Nous avons d’abord construit la maison voisine et y avons vécu pendant 3 ans jusqu’à ce qu’un jour mon mari ait un client qui voulait acheter notre maison instantanément”, se souvient Marianna. “Nous avons dit oui et avons décidé de démolir la maison que nous possédions à côté et de construire notre maison de rêve là-bas parce que nous aimions tellement notre rue et notre quartier!”

La maison résultante est une retraite sereine et discrète avec des courbes douces et des espaces expansifs. Des éléments architecturaux arrondis, notamment des arcs intérieurs, une cheminée courbée et un îlot de cuisine en bois sculptural, créent une fluidité dans toute la maison. La palette de crème beurrée, ancrée par le Gray Mist de Benjamin Moore, ajoute chaleur et tranquillité, renforcée par des finitions murales en micro-béton qui confèrent profondeur et texture.

Une caractéristique remarquable est les fenêtres en laiton bruni du sol au plafond, un choix audacieux qui contraste avec l’arrière-plan crémeux tout en encadrant les vues sur la piscine et le jardin paysager. Les planchers de chêne à larges lattes et les boiseries sur mesure en chêne maintiennent un aspect naturel et homogène dans toute la maison. L’approche luxueuse mais retenue s’étend aux salles de bains, où des carreaux de marbre et de calcaire tumbled, ainsi qu’une douche enveloppée de calcaire de 13 pieds, évoquent une expérience digne d’un spa.

La connexion transparente entre les espaces intérieurs et extérieurs, facilitée par de grandes portes coulissantes, reflète à la fois les traditions architecturales italiennes et les préférences de vie modernes. Cet jeu d’espaces permet à la famille de passer facilement des moments intimes à l’intérieur aux rassemblements en plein air.

Marianna ajoute : “Mon inspiration principale vient de mes origines italiennes. Mes deux parents sont nés en Italie et nous y avons souvent voyagé. J’ai été élevée et j’ai travaillé dans le magasin de meubles italiens de mon père. Nous importions des articles de décoration et des meubles directement d’Italie. C’est là que mon obsession pour l’architecture et le style italiens a commencé. C’est aussi là que j’ai commencé ma carrière en décorant et en concevant des maisons. Nous avons des vies bien remplies et nos carrières nous obligent à être dans de nombreuses maisons différentes chaque jour, c’est pourquoi nous voulions que notre maison soit très grandiose mais simple en même temps, avec des lignes épurées, des espaces ouverts, sans pour autant être froid.”

Pour plus d’informations sur Tomlenovich Design, visitez tomlenovichdesign.com. Photographie par Ema Peter.

