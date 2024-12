Une Résidence à Vancouver qui Allie Tradition et Modernité

Au cœur du quartier recherché de l’Annexe à Vancouver, une rénovation résidentielle menée par l’architecte Biran O’Brian de WORKS OFFICE et la designer d’intérieur Gillian Segal a captivé l’attention des amateurs d’architecture. Ce projet allie avec brio l’héritage victorien à une esthétique contemporaine inspirée de l’Art Déco, créant ainsi un dialogue harmonieux entre le passé et le présent.

Une Approche Structurale Innovante

Plutôt que de lutter contre les particularités architecturales de la résidence, O’Brian a choisi de les mettre en valeur. La façade principale, composée de pièces uniques d’origine, a été repensée pour offrir une nouvelle expression au bâtiment. La fenêtre en baie sur le côté sud, autrefois sous-utilisée, a été intégrée de manière organique à la structure, renforçant ainsi le lien entre l’architecture locale et sa modernisation.

Dans une déclaration sur son approche, O’Brian souligne son intérêt pour les caractéristiques singulières des bâtiments : « Je suis bien plus intéressé par la mise en valeur des particularités des bâtiments que par leur rationalisation. La fenêtre en baie a été extrapolée en un cercle implicite, devenant ainsi le rotunda de l’espace s’étendant du plafond du premier étage jusqu’au toit. »

Un Design Intérieur Élégant et Fonctionnel

La résidence de 3 900 pieds carrés se distingue par une distribution spatiale intelligente et un esthétisme raffiné. Des espaces ouverts spacieux au rez-de-chaussée côtoient des chambres et des suites privées aux étages supérieurs. Segal a su créer une harmonie entre les éléments existants et les concepts contemporains, en jouant sur les contrastes de textures et de couleurs.

Les clients, une famille de quatre personnes, ont participé activement à la création d’une atmosphère à la fois chaleureuse et sophistiquée. Des couleurs audacieuses telles que le rouge, le vert foncé et le bleu profond se mêlent à des tons plus doux dans un équilibre subtil entre tradition et modernité. Des meubles insolites et des luminaires artistiques ajoutent une touche de singularité à l’ensemble.

Une Interprétation Moderne de l’Art Déco

Segal souligne l’importance de conserver l’essence de l’Art Déco tout en l’adaptant au contexte contemporain : « Ce projet est une interprétation moderne et épurée. Des formes épurées, des matériaux riches et uniques ont été soigneusement sélectionnés pour créer une atmosphère chaleureuse et intemporelle. »

En somme, cette résidence à Vancouver incarne la fusion réussie entre tradition et modernité, offrant un cadre de vie exceptionnel où l’histoire architecturale se marie harmonieusement à l’innovation contemporaine. Une véritable ode à l’élégance et au raffinement, à découvrir sur les sites de Gillian Segal et de WORKS OFFICE.

Photographie par Ema Peter et Scott Norsworthy.